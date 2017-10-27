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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Материалы по теме:

Российские банки приступили к сбору биометрических данных клиентов

Российские банки приступили к сбору биометрических данных клиентов

 В ряде отечественных финансово-кредитных организаций начали сбор биометрических данных своих клиентов. Об этом рассказывают "Известия".
Как отмечается, пока проводится тестирование в рамках пилотного проекта, а полномасштабный сбор изображений лица и голосовых данных россиян стартует только в следующем году. Эксперты считают, 

26 октября 2017, 09:10
Россияне стали активнее использовать лимиты по кредиткам

Россияне стали активнее использовать лимиты по кредиткам

Доля россиян, которые используют лимиты по кредитным картам, выросла с января 2016 года на 6,2%. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на результаты исследования, которое провели эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Как отмечается, на снижение доли держателей, не пользующихся 

23 октября 2017, 12:17
Эксперты: Россияне направили более 50% новых кредитов на погашение старых

Эксперты: Россияне направили более 50% новых кредитов на погашение старых

Согласно подсчетам специалистов Объединенного кредитного бюро, не менее 54% россиян оформили новые займы для погашения ранее взятых кредитов. До начала последнего финансово-экономического кризиса показатель рефинансирования был немногим более 40%.
Как поясняют эксперты, ЦБ России в ноябре 2014 года, вследствие серьезных 

19 октября 2017, 11:14
В Думу внесли проект закона о наказании за подделку финансовых документов

В Думу внесли проект закона о наказании за подделку финансовых документов

Кабмин внес в Государственную думу законопроект об уголовной ответственности за подделку финансовых документов. Распоряжение появилось на правительственном портале.
Проект закона подразумевает санкции в виде лишения права  занимать определенные должности либо заниматься соответствующей деятельностью на срок до 3 лет. В частности, 

16 октября 2017, 11:16
ЦБ снизил ключевую ставку

ЦБ снизил ключевую ставку

С 18 сентября ключевая ставка, по которой Центробанк  предоставляет кредиты коммерческим банкам  и готов принимать от них деньги  на депозиты, составляет 8,5%. В пятницу регулятор снизил ее на 0,5%.
Напомним, подобное  происходит уже далеко не первый раз.
Ранее глава ЦБ 

18 сентября 2017, 04:20
Преступный контент: Банк России проследит за мошенническими сайтами в сфере финансов

Преступный контент: Банк России проследит за мошенническими сайтами в сфере финансов

Центробанк получит возможность осуществлять экспертизу интернет-сайтов с целью их последующей блокировки при выявлении мошеннического контента. Об этом идет речь в Стратегии госполитики в области защиты прав потребителей, утвержденной главой кабмина.
Как следует из документа, ЦБ сможет изучить сайты, действующие «с 

12 сентября 2017, 11:07
Платим меньше: Россияне сократили расходы на ипотеку

Платим меньше: Россияне сократили расходы на ипотеку

За последний год граждане России сократили расходы на ипотеку. По последним данным, в первом квартале 2017-го отношение платежей по ипотеке к доходам заемщиков по сравнению с таким же периодом 2016-го уменьшилось на 4 п.п. и оказалось на уровне 45% зарплаты. 

12 июля 2017, 12:21
Разрушить пирамиду: ЦБ получит право блокировки сомнительных сайтов в интернете

Разрушить пирамиду: ЦБ получит право блокировки сомнительных сайтов в интернете

Банк России будет обладать правом блокировки сайтов структур, которые участвуют в противозаконных финансовых операциях в Сети. Об этом со ссылкой на ЦБ информируют российские агентства.
ЦБ совместно с экспертами Минкомсвязи работает над изменениями в законе «Об информации, информационных технологиях и 

10 июля 2017, 03:41
Роалд Хоффман: «Химия - эта наука изменений»

Роалд Хоффман: «Химия - эта наука изменений»

Лауреат Нобелевской премии по химии профессор Роалд Хоффман 19 августа выступил в Самаре с занимательной лекцией «Химия: на грани науки и искусства».

Роалд Хофман родился на территории современной Украины. Большую часть жизни провел в Америке, но свой научный прорыв начал в 

20 августа 2014, 01:50
Нобелевский лауреат Роалд Хоффман выступит с лекцией в Самаре

Нобелевский лауреат Роалд Хоффман выступит с лекцией в Самаре

Самару посетит лауреат Нобелевской премии по химии, профессор Корнелльского университета Роалд Хоффман. «Химия: на грани науки и искусства» - такова тема лекции, которую ученый прочтет в стенах отеля «Ренессанс» вечером в следующий вторник, 19 августа. Посетить лекцию смогут все желающие.

Добавим, 

13 августа 2014, 02:16
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