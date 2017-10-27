30 октября в Самарском государственном экономическом университете состоится первая лекция образовательного курса Банка России для пожилых граждан «Прививаем финансовую культуру».
Пилотный проект направлен на обучение граждан пенсионного возраста основам безопасного использования современных финансовых инструментов и платежных технологий. Материалы для занятий разработаны Центральным банком Российской Федерации совместно с известным порталом для старшего поколения «Баба-Деда».
Самарская область выбрана в качестве одного из первых регионов по проведению курсов.
Занятие начнется в 12:00 по адресу: ул. Советской Армии, д. 141.
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