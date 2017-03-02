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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 марта 2017г  
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Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»

Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»

В социальных сетях обсуждают ДТП на Московском шоссе. «В сторону Крутых Ключей пробка. Авария, два автобуса и «КамАЗ», - сообщил очевидец в четверг, 2 марта, в девять часов утра. Другой пользователь опубликовал фото, и уточнил, что столкновение случилось перед «Ракитой». 

2 марта 2017, 01:58
Китайскую иномарку разорвало надвое у Сызрани, погибли трое мужчин

Китайскую иномарку разорвало надвое у Сызрани, погибли трое мужчин

Три человека погибли накануне вечером на федеральной трассе М-5 Урал в 40 километрах от Сызрани. «Джилли Эльгранд» разорвало надвое после столкновения с большегрузом «ДАФ». По свидетельствам очевидцев, легковой автомобиль мчался в сторону Новоспасского с явным превышением скорости. В какой-то момент 
2 марта 2017, 10:07
В Самаре 94% ДТП произошли при неудовлетворительных дорожных условиях

В Самаре 94% ДТП произошли при неудовлетворительных дорожных условиях

Содержание дорог в Самаре в 2017 году стало намного хуже. Об этом во время программы «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» сообщил начальник городской Госавтоинспекции Андрей Карпочев.  

По статистике ГИБДД, с начала года 94 процента ДТП в Самаре 

1 марта 2017, 03:45
В Тольятти бродячие собаки охраняют тело бездомной женщины

В Тольятти бродячие собаки охраняют тело бездомной женщины

Во вторник, 28 февраля, в Тольятти под колесами автомобиля погибла женщина. ДТП произошло в районе кладбища на улице Баныкина. Фото с места происшествия появилось в соцсети. Местные жители сообщили, что погибшая не имела определенного места жительства. Ее тело охраняли бродячие 
1 марта 2017, 10:37
Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре

Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре

В понедельник, 27 февраля, на дороге в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. Примерно в 18:14 на улице Промышленности 12-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сбил автомобиль Lada Kalina. За рулем находилась 25-летняя девушка, получившая права всего пять месяцев 

28 февраля 2017, 02:50
Пассажирский автобус из Самары сгорел на трассе в Чувашии, есть видео

Пассажирский автобус из Самары сгорел на трассе в Чувашии, есть видео

В воскресенье, 26 февраля, на территории Чувашии сгорел пассажирский автобус, ехавший из Самары в Чебоксары. Возгорание произошло примерно в 15:30. Заметив дым, водитель остановил транспортное средство и попытался затушить пламя. По предварительной информации, перед возгоранием пассажиры слышали хлопок в моторном 
27 февраля 2017, 10:11
В Самаре детей все чаще сбивают на пешеходных переходах

В Самаре детей все чаще сбивают на пешеходных переходах

C  начала года в Самаре произошла 131 дорожная авария, в которых 5 человек погибли и 157 получили ранения. Почти половина от общего количества ДТП - наезды на пешеходов. Пятница принесла новые происшествия. В этом году уровень детского травматизма вырос, констатируют 

17 февраля 2017, 07:59
В Большечерниговском районе школьников возят в неисправных автобусах

В Большечерниговском районе школьников возят в неисправных автобусах

К такому выводу по результатам проверки пришла районная прокуратура. В школе в селе Августовка используют автобусы с такими техническими неисправностями, при которых запрещена их эксплуатация. Ремни безопасности порваны, мусор внутри салона, разные шины. Списка учеников, подписанного директором учебного заведения, нет. 

15 февраля 2017, 11:56
В Самаре автоледи переехала собаку, вставшую перед её машиной (есть видео)

В Самаре автоледи переехала собаку, вставшую перед её машиной (есть видео)

Убедительно рекомендуем впечатлительным пользователям не читать это сообщение.

Сегодня, 13 февраля, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как водитель совершает жестокий наезд на собаку. Как пишут «Самарские водители», владелицей Пежо оказалась Камила С., которая является председателем правления 
13 февраля 2017, 10:56
В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке не справилась с управлением

В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке не справилась с управлением

В воскресенье, 5 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием трех автомобилей. В 13:10 на улице Мяги столкнулись Hyundai Tucson, «Нива» и «Лада Приора». Есть пострадавшие.

По предварительной версии полицейских, 20-летняя автоледи, управлявшая иномаркой, в условиях снегопада не справилась 

6 февраля 2017, 04:09
Под Самарой в ДТП с «перевертышем» пострадали 3 человека, есть фото

Под Самарой в ДТП с «перевертышем» пострадали 3 человека, есть фото

В Похвистневском районе Самарской области в четверг, 2 февраля, произошло ДТП, в котором пострадали три человека. На 138-м километре дороги Самара - Бугуруслан столкнулись две иномарки: «Шевроле Круз» и Nissan X-Trail. 

По предварительной версии, 29-летний водитель «Шевроле» при обгоне выехал на 

3 февраля 2017, 02:40
На улице Мичурина пассажирский автобус создал пробку

На улице Мичурина пассажирский автобус создал пробку

Неполадки произошли в пятницу около 13.30. Автобус двигался по направлению к улице Полевой. Пассажиры покинули транспортное средство.
3 февраля 2017, 01:46
Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области

Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области

В Самарской области спасли женщину-водителя, которая почти пять часов провела в снежном плену. Автомобилистка возвращалась домой в село Севрюкаево в метель, и её машина застряла на заснеженной трассе. Помощь смог вызвать муж автоледи. Из Тольятти и Жигулевска приехали спасатели с 
3 февраля 2017, 10:50
В Самаре водитель автобуса поехал на «красный» и протаранил иномарку

В Самаре водитель автобуса поехал на «красный» и протаранил иномарку

В понедельник, 30 января, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Автобус «МАЗ» протаранил иномарку «Фольксваген Поло» на перекрестке Московского шоссе и улицы Советской Армии. Это произошло примерно в десять часов вечера.

Автобусом управлял 61-летний водитель, ехавший со 
31 января 2017, 04:07
Под Самарой перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие

Под Самарой перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие

В среду, 11 января, в Самарской области на территории Хворостянского района произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. Машина «ГАЗ-325642» ушла в кювет и опрокинулась на 29 километре дороги, ведущей из села Осинки в село Приволжье. Это случилось примерно в 

12 января 2017, 12:34
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