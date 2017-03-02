Содержание дорог в Самаре в 2017 году стало намного хуже. Об этом во время программы «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» сообщил начальник городской Госавтоинспекции Андрей Карпочев.

По статистике ГИБДД, с начала года 94 процента ДТП в Самаре …