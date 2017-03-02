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Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»
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2 марта 2017, 01:58
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Китайскую иномарку разорвало надвое у Сызрани, погибли трое мужчин
Три человека погибли накануне вечером на федеральной трассе М-5 Урал в 40 километрах от Сызрани. «Джилли Эльгранд» разорвало надвое после столкновения с большегрузом «ДАФ». По свидетельствам очевидцев, легковой автомобиль мчался в сторону Новоспасского с явным превышением скорости. В какой-то момент …
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2 марта 2017, 10:07
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В Самаре 94% ДТП произошли при неудовлетворительных дорожных условиях
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1 марта 2017, 03:45
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В Тольятти бродячие собаки охраняют тело бездомной женщины
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1 марта 2017, 10:37
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Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре
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28 февраля 2017, 02:50
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Пассажирский автобус из Самары сгорел на трассе в Чувашии, есть видео
В воскресенье, 26 февраля, на территории Чувашии сгорел пассажирский автобус, ехавший из Самары в Чебоксары. Возгорание произошло примерно в 15:30. Заметив дым, водитель остановил транспортное средство и попытался затушить пламя. По предварительной информации, перед возгоранием пассажиры слышали хлопок в моторном …
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27 февраля 2017, 10:11
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В Самаре детей все чаще сбивают на пешеходных переходах
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17 февраля 2017, 07:59
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В Большечерниговском районе школьников возят в неисправных автобусах
К такому выводу по результатам проверки пришла районная прокуратура. В школе в селе Августовка используют автобусы с такими техническими неисправностями, при которых запрещена их эксплуатация. Ремни безопасности порваны, мусор внутри салона, разные шины. Списка учеников, подписанного директором учебного заведения, нет. …
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15 февраля 2017, 11:56
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В Самаре автоледи переехала собаку, вставшую перед её машиной (есть видео)
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Сегодня, 13 февраля, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как водитель совершает жестокий наезд на собаку. Как пишут «Самарские водители», владелицей Пежо оказалась Камила С., которая является председателем правления …
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13 февраля 2017, 10:56
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В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке не справилась с управлением
В воскресенье, 5 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием трех автомобилей. В 13:10 на улице Мяги столкнулись Hyundai Tucson, «Нива» и «Лада Приора». Есть пострадавшие.
По предварительной версии полицейских, 20-летняя автоледи, управлявшая иномаркой, в условиях снегопада не справилась …
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6 февраля 2017, 04:09
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Под Самарой в ДТП с «перевертышем» пострадали 3 человека, есть фото
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3 февраля 2017, 02:40
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На улице Мичурина пассажирский автобус создал пробку
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3 февраля 2017, 01:46
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Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области
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3 февраля 2017, 10:50
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В Самаре водитель автобуса поехал на «красный» и протаранил иномарку
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31 января 2017, 04:07
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Под Самарой перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие
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12 января 2017, 12:34