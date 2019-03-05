В Самаре автомобилист с признаками наркотического опьянения столкнулся с такси В понедельник вечером, 4 марта, в областной столице задержали водителя иномарки Datsun, который устроил ДТП с такси на пересечении улиц Победы и Матросова. По информации «Ночного патруля», у мужчины наблюдались признаки наркотического опьянения.

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