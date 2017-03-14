На Стара-Загоре в рамках ее реконструкции начался снос незаконных киосков. Там с пешеходной зоны планируют убрать все временные торговые павильоны, чтобы они не омрачали внешний вид обновленной улицы.

Уже в этом году улица Стара-Загора будет выглядеть совсем иначе. Здесь будут …