На улице Стара-Загора прямо на дорогу рухнул строительный кран. Информация о происшествии в Самаре и видео появились в социальной сети.
«Едем сегодня по Стара-Загоре в сторону кольца Кирова, смотрим - пробка. Проезжаем и видим, как упала часть строительного крана. Сам момент падения не застали. Упала с «МАЗа», полуприцепа, хорошо, что не было рядом машин», - сообщил очевидец.
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