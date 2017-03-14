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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 марта 2017г 
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«Во дворы течёт поток горячей воды. На тротуаре провал асфальта. Спецы на месте уже», 
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В честь открытия улицы Стара-Загора разрежут пирог длиной 30 метров

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17 сентября откроют обновленный бульвар на улице Стара-Загора

17 сентября откроют обновленный бульвар на улице Стара-Загора

В администрации городского округа Самара назвали дату, когда откроется обновленный бульвар на улице Стара-Загора. 
Рабочие обновляют покрытие тротуаров.

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На Стара-Загоре сносят торговые павильоны

На Стара-Загоре сносят торговые павильоны

На Стара-Загоре в рамках ее реконструкции начался снос незаконных киосков. Там с пешеходной зоны планируют убрать все временные торговые павильоны, чтобы они не омрачали внешний вид обновленной улицы.
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В Тольятти на заводе упал башенный кран, пострадали люди

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В Самаре строительный кран рухнул прямо на рельсы

В Самаре строительный кран рухнул прямо на рельсы

Сегодня, 31 июля, в социальных сетях появилась информация о падении строительного крана.

«На реке Самарке свалили кран. Упал прямо на рельсы», - говорится в сообщении.

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В блогах: башенный кран на Садовой/Вилоновской в Самаре

В блогах: башенный кран на Садовой/Вилоновской в Самаре

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В Самаре молния ударила в строительный кран, водитель выжил

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6 августа 2014, 02:17
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