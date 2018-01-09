Заместитель прокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора гимназии, которая обвиняется в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей. Педагогу грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

На данный …