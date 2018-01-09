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В Самаре руководитель задолжал своим работникам более миллиона рублей
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9 января 2018, 02:01
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С экс-руководства «Волга-Кредит банка» хотят взыскать 5,3 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов обратилось в областной Арбитражный суд о привлечении лиц, контролирующих самарский банк «Волга-Кредит», к ответственности в виде взыскания 5 миллиардов 300 миллионов рублей убытка.
Ранее АСВ, как конкурсный управляющий «Волга-Кредит банка», установило, что до отзыва лицензии …
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29 декабря 2017, 01:01
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В Самаре директора стройкомпании обвинили в хищении 112 млн рублей
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29 декабря 2017, 09:58
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Судебная одиссея Фурсова: Ленинский районный суд поставил точку
Ленинский районный суд поставил точку в споре городской думы и областной прокуратуры по поводу формулировки при увольнении с поста сити-менеджера Самары Олега Фурсова. Служители Фемиды поддержали депутатов, прописавших в своем постановлении фразу «отставка, по собственному желанию», в то время, как …
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28 декабря 2017, 03:19
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Домашний арест Любови Картамышевой продлили до апреля
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27 декабря 2017, 12:19
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Долги экс-сенатора Андрея Ищука в Самаре решили реструктурировать
Арбитражный суд Самарской области запустил процедуру реструктуризации долгов в отношении известного в прошлом регионального бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука. Признать его банкротом пытается МСП Банк, потребовавший обязать Ищука вернуть 61,5 млн рублей. Долг образовался по договору поручительства, несколько лет назад …
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27 декабря 2017, 07:07
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В Самаре заведующая детским садом поймана за взятку в 180 тысяч рублей
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26 декабря 2017, 01:38
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В Тольятти пьяная дочь убила свою мать
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26 декабря 2017, 10:40
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В Самаре дело бывшего директора гимназии №1 направлено в суд
Заместитель прокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора гимназии, которая обвиняется в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей. Педагогу грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
На данный …
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15 декабря 2017, 06:43
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Любовь Картамышева останется под домашним арестом как минимум до 4 января
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2 ноября 2017, 12:45
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Любовь Картамышеву отпустили домой
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1 ноября 2017, 05:22