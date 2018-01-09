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Материалы по теме:

В Самаре руководитель задолжал своим работникам более миллиона рублей

В Самаре руководитель задолжал своим работникам более миллиона рублей

В Самаре предстанет перед судом руководитель ООО «Комбинат железобетонных изделий – 81». Его обвиняют в полной невыплате зарплаты  работникам организации, а также сокрытии средств.

«По версии следствия, директор общества с июня по ноябрь 2016 года не выплатил 105 работникам 
9 января 2018, 02:01
С экс-руководства «Волга-Кредит банка» хотят взыскать 5,3 млрд рублей

С экс-руководства «Волга-Кредит банка» хотят взыскать 5,3 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов обратилось в областной Арбитражный суд о привлечении лиц, контролирующих самарский банк «Волга-Кредит», к ответственности в виде взыскания 5 миллиардов 300 миллионов рублей убытка.

Ранее АСВ, как конкурсный управляющий «Волга-Кредит банка», установило, что до отзыва лицензии 
29 декабря 2017, 01:01
В Самаре директора стройкомпании обвинили в хищении 112 млн рублей

В Самаре директора стройкомпании обвинили в хищении 112 млн рублей

Следственная часть областного главка МВД передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении директора строительной компании ООО «Строй Капитал» Дениса Зубкова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено еще в ноябре 2016 года, изначально в отношении 

29 декабря 2017, 09:58
Судебная одиссея Фурсова: Ленинский районный суд поставил точку

Судебная одиссея Фурсова: Ленинский районный суд поставил точку

Ленинский районный суд поставил точку в споре городской думы и областной прокуратуры по поводу формулировки при увольнении с поста сити-менеджера Самары Олега Фурсова. Служители Фемиды поддержали депутатов, прописавших в своем постановлении фразу «отставка, по собственному желанию», в то время, как 

28 декабря 2017, 03:19
Домашний арест Любови Картамышевой продлили до апреля

Домашний арест Любови Картамышевой продлили до апреля

В среду, 27 декабря, суд Кировского района Самары еще на 3 месяца, вплоть до 18 апреля,  продлил срок домашнего ареста бывшему директору гимназии № 1 Любови Картамышевой. Женщину обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное  

27 декабря 2017, 12:19
Долги экс-сенатора Андрея Ищука в Самаре решили реструктурировать

Долги экс-сенатора Андрея Ищука в Самаре решили реструктурировать

Арбитражный суд Самарской области запустил процедуру реструктуризации долгов в отношении известного в прошлом регионального бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука. Признать его банкротом пытается МСП Банк, потребовавший обязать Ищука вернуть 61,5 млн рублей. Долг образовался по договору поручительства, несколько лет назад 

27 декабря 2017, 07:07

В Самаре заведующая детским садом поймана за взятку в 180 тысяч рублей

В Самаре заведующая детским садом поймана за взятку в 180 тысяч рублей

В Самаре заведующая детским садом стала подозреваемой в даче взятки. Сумма незаконного вознаграждения составила 180 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Самарской области.

«По версии следствия, в период времени 
26 декабря 2017, 01:38
В Тольятти пьяная дочь убила свою мать

В Тольятти пьяная дочь убила свою мать

В Тольятти раскрыто убийство пожилой женщины. По предварительной версии, пьяная дочь убила свою мать, ударив ее по голове. Подозреваемая задержана и дала признательные показания.

Полицейские получили информацию, что в квартире дома по Ленинскому проспекту найден труп 81-летней хозяйки жилья. 
26 декабря 2017, 10:40
В Самаре дело бывшего директора гимназии №1 направлено в суд

В Самаре дело бывшего директора гимназии №1 направлено в суд

Заместитель прокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора гимназии, которая обвиняется  в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей. Педагогу  грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

На данный 

15 декабря 2017, 06:43
Любовь Картамышева останется под домашним арестом как минимум до 4 января

Любовь Картамышева останется под домашним арестом как минимум до 4 января

Бывшего директора гимназии № 1 Любовь Картамышеву, которую обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей, перевели из СИЗО под домашний арест. Такое решение накануне принял самарский районный суд.

4 ноября 
2 ноября 2017, 12:45
Любовь Картамышеву отпустили домой

Любовь Картамышеву отпустили домой

Бывшего директора гимназии № 1 Любовь Картамышеву, которую обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей, перевели из СИЗО под домашний арест. Такое решение сегодня принял Самарский районный суд. 
1 ноября 2017, 05:22
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