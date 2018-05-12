За подготовку теракта самарца приговорили к 18 годам колонии Вынесен приговор 20-летнему жителю поселка Усть-Кинельский Владимиру Тарасову, который, по версии следствия, был завербован запрещенной на территории России террористической группировкой «Исламское государство» и готовил теракт. Внимание силовиков этот молодой человек привлек к себе еще в 2016-м, он был членом религиозно-экстремистской …