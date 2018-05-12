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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Наркоторговца, ударившего полицейского при задержании, осудили в Самарской области

В Чапаевске осудили местного жителя Геннадия Сухорукова, который обвинялся в применении опасного для жизни насилия в отношении представителя власти.

Силовики узнали, что мужчина причастен к торговле наркотиками, и его решили задержать. УАЗ, которым он управлял, остановили 3 ноября прошлого года на 

11 мая 2018, 01:35
За подготовку теракта самарца приговорили к 18 годам колонии

За подготовку теракта самарца приговорили к 18 годам колонии

Вынесен приговор 20-летнему жителю поселка Усть-Кинельский Владимиру Тарасову, который, по версии следствия, был завербован запрещенной на территории России террористической группировкой «Исламское государство» и готовил теракт. Внимание силовиков этот молодой человек привлек к себе еще в 2016-м, он был членом религиозно-экстремистской 

8 мая 2018, 04:43
Пойманного с оружием наркодилера осудили в Тольятти

Пойманного с оружием наркодилера осудили в Тольятти

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, пойманному с наркотиками и оружием. Наркодилера выследили сотрудники регионального управления ФСБ. 30 августа 2017-го его задержали на территории арендуемого им гаражного бокса. Тольяттинец грузил в принадлежащий ему автомобиль партии наркотиков. В машине нашли 

8 мая 2018, 11:37
«Родник» банкротят

«Родник» банкротят

«Стекольная компания Гелиос» из Санкт-Петербурга обратилась в самарский областной Арбитражный суд с иском о признании банкротом комбината «Родник» - одного из крупнейших региональных производителей алкоголя. Сумма претензий и другие подробности в материалах дела не раскрываются. В феврале 2016 года «Родник» 

4 мая 2018, 08:00
Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре

Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре

В Самаре на четвертой очереди набережной у «Ладьи» в пятницу, 20 апреля, впервые включили и протестировали новый фонтан. Мэрия Самары предоставила фото. 
20 апреля 2018, 08:11
Пробный запуск нового фонтана у Ладьи состоится 20 апреля‍

Пробный запуск нового фонтана у Ладьи состоится 20 апреля‍

В Самаре объявили день пробного запуска нового фонтана на набережной Волги у Ладьи. Запланированная дата – 20 апреля, за день до пробного пуска остальных самарских фонтанов и общегородского субботника, сообщает мэрия Самары. Напомним,  на четвертой очереди набережной протяженностью около километра 

6 апреля 2018, 07:23
Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре

Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре

В Самаре стали известны результаты голосования горожан по поводу внешнего вида подпорной стены на площади Славы. Оно состоялось в минувшее воскресенье, 18 марта. Самарцы могли проголосовать за один из двух вариантов: «Оставить подпорную стену такой, как есть» или «Открыть вид 

22 марта 2018, 10:06
1 млн рублей потребовали авторы лишенного смальты фонтана у пл. Славы в Самаре

1 млн рублей потребовали авторы лишенного смальты фонтана у пл. Славы в Самаре

В Ленинском райсуде Самары стартовал резонансный процесс по иску к мэрии города с требованием привести в прежний вид фонтан в сквере 30-летия Победы около площади Славы. Разбирательство инициировали архитектор Владимир Борисов и Тамара Каркарьян - вдова архитектора Вагана Каркарьяна, соавтора 

15 марта 2018, 04:46
В блогах: «В Самаре Ленин продолжает лежать в бесхозном фонтане»

В блогах: «В Самаре Ленин продолжает лежать в бесхозном фонтане»

Блогер Евгений Синюков снова пишет про "осколки Ильича и бесхозный фонтан на улице Партизанской". "Этой теме уже 5 лет. Впервые заброшенные артефакты из ушедшей эпохи были обнаружены 11 ноября 2012 года. Тогда останки вождя мирового пролетариата показали почти по 
28 ноября 2017, 11:34
В ремонт площади Славы в Самаре вложат 14 млн рублей

В ремонт площади Славы в Самаре вложат 14 млн рублей

Правительство Самарской области объявило конкурс на капитальный ремонт в Самаре площади Славы со стороны улицы Маяковского. Цена контракта - 14 млн рублей. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, подрядчику нужно будет заменить бортовые камни, системы водоотвода, железобетонные конструкции, уложить тротуарную плитку 
5 ноября 2015, 02:58
Губернатор оценил ход строительства склона на площади Славы в Самаре

Губернатор оценил ход строительства склона на площади Славы в Самаре

Ход работ по созданию ансамбля Аллеи Славы на склоне одноименной площади столицы губернии проинспектировал в День знаний губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

На склоне, который раньше выгорал летом и становился местом несчастных случаев зимой, уже срезана часть грунта, поставлены 
2 сентября 2015, 11:27
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