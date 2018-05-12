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Наркоторговца, ударившего полицейского при задержании, осудили в Самарской области
В Чапаевске осудили местного жителя Геннадия Сухорукова, который обвинялся в применении опасного для жизни насилия в отношении представителя власти.
Силовики узнали, что мужчина причастен к торговле наркотиками, и его решили задержать. УАЗ, которым он управлял, остановили 3 ноября прошлого года на …
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11 мая 2018, 01:35
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За подготовку теракта самарца приговорили к 18 годам колонии
Вынесен приговор 20-летнему жителю поселка Усть-Кинельский Владимиру Тарасову, который, по версии следствия, был завербован запрещенной на территории России террористической группировкой «Исламское государство» и готовил теракт. Внимание силовиков этот молодой человек привлек к себе еще в 2016-м, он был членом религиозно-экстремистской …
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8 мая 2018, 04:43
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Пойманного с оружием наркодилера осудили в Тольятти
В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, пойманному с наркотиками и оружием. Наркодилера выследили сотрудники регионального управления ФСБ. 30 августа 2017-го его задержали на территории арендуемого им гаражного бокса. Тольяттинец грузил в принадлежащий ему автомобиль партии наркотиков. В машине нашли …
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8 мая 2018, 11:37
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«Родник» банкротят
«Стекольная компания Гелиос» из Санкт-Петербурга обратилась в самарский областной Арбитражный суд с иском о признании банкротом комбината «Родник» - одного из крупнейших региональных производителей алкоголя. Сумма претензий и другие подробности в материалах дела не раскрываются. В феврале 2016 года «Родник» …
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4 мая 2018, 08:00
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Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре
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20 апреля 2018, 08:11
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Пробный запуск нового фонтана у Ладьи состоится 20 апреля
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6 апреля 2018, 07:23
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Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре
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22 марта 2018, 10:06
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1 млн рублей потребовали авторы лишенного смальты фонтана у пл. Славы в Самаре
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15 марта 2018, 04:46
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В блогах: «В Самаре Ленин продолжает лежать в бесхозном фонтане»
Блогер Евгений Синюков снова пишет про "осколки Ильича и бесхозный фонтан на улице Партизанской". "Этой теме уже 5 лет. Впервые заброшенные артефакты из ушедшей эпохи были обнаружены 11 ноября 2012 года. Тогда останки вождя мирового пролетариата показали почти по …
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28 ноября 2017, 11:34
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В ремонт площади Славы в Самаре вложат 14 млн рублей
Правительство Самарской области объявило конкурс на капитальный ремонт в Самаре площади Славы со стороны улицы Маяковского. Цена контракта - 14 млн рублей. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, подрядчику нужно будет заменить бортовые камни, системы водоотвода, железобетонные конструкции, уложить тротуарную плитку …
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5 ноября 2015, 02:58
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Губернатор оценил ход строительства склона на площади Славы в Самаре
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2 сентября 2015, 11:27