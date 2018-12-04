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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

Главой Новокуйбышевска стал Владимир Фомин

Главой Новокуйбышевска стал Владимир Фомин

Во вторник, 4 декабря, на внеочередном заседании думы Новокуйбышевска депутаты единогласно утвердили главой города Владимира Фомина.
 
- Главой городского округа Новокуйбышевск на внеочередном заседании Думы г.о. Новокуйбышевск единогласно избран Фомин Владимир Николаевич, - сообщили в Думе городского округа Новокуйбышевск.

Ранее до 
4 декабря 2018, 08:34
В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии

В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии

Во вторник, 4 декабря, в областной столице зафиксировали сразу две коммунальные аварии. На теплотрассе диаметром 800 миллиметров произошел порыв на улице Блюхера, 28А. Из-за этого по резервной схеме подавалось тепло в 62 многоквартирных домах, 2 детских садах, 6 учебных заведений 
4 декабря 2018, 08:05
В блогах: в Самаре появится проект

В блогах: в Самаре появится проект "Бабушка на час"

Блогер Ольга Шелест рассказала, что в Самаре в марте 2019 года собираются запустить проект "Бабушка на час" (помощь семьям с паллиативными детьми). "История мамы-одиночки из Тольятти, которая «вышла из окна» с сыном-инвалидом, отшумела в СМИ, - пишет автор. - 
4 декабря 2018, 07:44
Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области

Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области

Стали известны подробности жестокого убийства в Кошкинском районе. Напомним, что там погибла беременная женщина. Как сообщили в ГУ МВД по региону, в полицию обратился местный житель, который рассказал, что в соседней квартире поссорилась супружеская пара. Оперативники выехали по указанному адресу 
4 декабря 2018, 05:54
Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской

Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской

Прокуратура Промышленного района заинтересовалась состоянием городских трасс. В частности, 29 ноября сотрудники надзорного ведомства во время выездной проверки нашли нарушения закона «О безопасности дорожного движения», ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
4 декабря 2018, 05:26
В Самаре завели дело о мошенничестве при ремонте парка Металлургов

В Самаре завели дело о мошенничестве при ремонте парка Металлургов

Во вторник, 4 декабря, стало известно о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупных размерах. В центре скандала оказалась масштабная реконструкция парка имени 50-летия Октября (парка Металлургов). Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил депутат Госдумы по 
4 декабря 2018, 03:05
В Самарской области пьяный ревнивец зарезал беременную жену

В Самарской области пьяный ревнивец зарезал беременную жену

Красноярский следственный отдел завел уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ в отношении 31-летнего мужчины. Этого человека подозревают в убийстве беременной женщины. По версии следствия, 25 ноября подозреваемый, будучи пьяным, нанес своей беременной жене несколько ударов 
4 декабря 2018, 01:03
В Самаре ищут мужчину с тигром на груди и черепом на руке

В Самаре ищут мужчину с тигром на груди и черепом на руке

В Самарской области продолжается розыск бесследно пропавшего 41-летнего Вячеслава Лапшина. Напомним, что 11 апреля 2016 года мужчина выехал на своей машине ГАЗ 2217 с регистрационным знаком У544УН 56 регион из Бугуруслана в Оренбургской области в Смышляевку под Самарой. 21 апреля 
4 декабря 2018, 11:55
В Самарской области внучата стащили трубы у деда

В Самарской области внучата стащили трубы у деда

В полицию обратился 54-летний житель Безенчукского района. Он рассказал, что у него похитили имущество стоимостью 3000 рублей. Выяснилось, что у мужчины пропали металлические трубы, которые лежали во дворе дома. Полицейские узнали, что потерпевший живет вместе с супругой, гостей в доме 
4 декабря 2018, 10:53
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