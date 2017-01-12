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Бункер S

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Материалы по теме:

Самарец получил 9 лет строгого режима за порнографию с участием детей

Самарец получил 9 лет строгого режима за порнографию с участием детей

39-летний житель Самары признан виновным в использовании несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Согласно материалам уголовного дела, мужчина проводил съемку у себя дома. В деле фигурирует 13 детей. По решению суда, самарец 9 лет проведет в колонии строгого режима, сообщили в 

12 января 2017, 04:19
Суд признал незаконным повышение тарифов на холодную воду в Самаре

Суд признал незаконным повышение тарифов на холодную воду в Самаре

Тарифы компании «Самарские коммунальные системы» на холодное водоснабжение и водоотведение признаны незаконными. Такое решение принял арбитражный суд Москвы по иску областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В качестве ответчиков выступали СКС и Федеральная антимонопольная служба.

Напомним, с 1 октября стоимость кубометра 

11 января 2017, 05:38
Серийный педофил развращал девочек в Жигулевске

Серийный педофил развращал девочек в Жигулевске

Следователи Жигулевска направили в суд уголовное дело о преступлениях сексуального характера, совершенных в отношении детей. Обвиняемый – 37-летний мужчина. По версии следствия, в апреле 2016 года его жертвами стали пять девочек в возрасте от 11 до 15 лет. Согласно материалам 

11 января 2017, 01:49
Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин

Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин

Приговоренному к пожизненному лишению свободы за убийство 22 женщин экс-милиционеру из Ангарска предъявили новое обвинение еще по 25 эпизодам. Об этом сегодня информирует ТАСС со ссылкой на следственное управление СКР по Иркутской области. Таким образом, 52-летний Михаил Попков обвиняется в 

10 января 2017, 03:19
Самарский «Авиакор» не обслуживал разбившийся самолет ТУ-154

Самарский «Авиакор» не обслуживал разбившийся самолет ТУ-154

Понедельник, 26 декабря, указом Президента России объявлен Днем траура. Государственные флаги приспущены, все развлекательные мероприятия и телепрограммы отменены.

Напомним, утром 25 декабря спустя несколько минут после вылета из аэропорта Адлера разбился самолет ТУ-154 Министерства обороны России. Все находившиеся на борту 92 

26 декабря 2016, 11:24
Министерство обороны требует от

Министерство обороны требует от "Авиакора" более 175 миллионов рублей

Министерство обороны подало очередной иск к самарскому АО "Авиакор-авиационный завод". Как говорится в материалах арбитражного суда Москвы, речь идет о выплате неустойки в размере 175.5 миллионов рублей по контракту, заключенному с ведомством 18 апреля 2013 года.
В рамках соглашения, Авиакор 

14 ноября 2016, 02:43
«Авиакор» не хочет платить «Антонову» $3 млн

«Авиакор» не хочет платить «Антонову» $3 млн

Компания «Авиакор-авиационный завод» опротестовала в 11 апелляционном арбитражном суде решение своих областных коллег  по иску украинского госпредприятия «Антонов».

Как уже рассказывала «ТЕРРА», ранее оно сумело отсудить  у «Авиакора» более 2 миллионов 900 тысяч долларов. Иск был подан в августе прошлого года 

4 августа 2016, 12:19
На Авиакоре могут начать производить чешские самолеты L-610

На Авиакоре могут начать производить чешские самолеты L-610

Правительство Самарской области ведет переговоры о локализации производства пассажирского самолета L-610 на заводе "Авиакор". Об этом стало известно в ходе встречи самарских бизнесменов и чиновников с чешской делегацией, которая прошла в гостинице Holiday Inn. Ежегодный объем торгового оборота Самарской области 

26 мая 2016, 04:03

"Авиакор" сдал последний АН-140

Самарский "Авиакор" достроил последний АН-140-100 по заказу российского министерства обороны. В сети появились фото первого испытательного полета машины, совершенного на минувшей неделе. Как видно на изображении, самолет еще не имеет финишной окраски.
Контракт на сборку трех АН был заключен в 
21 марта 2016, 04:20
Самарский завод «Авиакор» требует 177 миллионов рублей с ГП

Самарский завод «Авиакор» требует 177 миллионов рублей с ГП "Антонов"

Завод «Авиакор» обратился в областной арбитражный суд с требованием взыскать с украинского предприятия «Антонов» 177 млн рублей убытка. Встречный иск подан в рамках дела о невыплате самарской компанией украинской стороне почти 5,5 млн долларов. Речь идет о задолженности по лицензионному 
14 января 2016, 11:29
Украинское ГП «Антонов» судится в Самаре с «Авиакором» из-за 5,3 млн долларов

Украинское ГП «Антонов» судится в Самаре с «Авиакором» из-за 5,3 млн долларов

Украинское госпредприятие «Антонов» требует от самарского завода «Авиакор» 5 миллионов 350 тысяч долларов. Соответствующий иск принят к рассмотрению арбитражным судом Самарской области. Первое заседание по делу назначено на 28 октября.

Суть будущего разбирательства не уточняется, но в материалах дела 
1 сентября 2015, 11:46
Самарский завод «Авиакор» выпустил самолет для Балтийского флота

Самарский завод «Авиакор» выпустил самолет для Балтийского флота

Новый пассажирский Ан-140 стоимостью около 20 миллионов долларов выпустил крупнейший авиационный завод Самарской области – «Авиакор». Заказчиком выступило Министерство обороны. Самолет пополнит авиапарк Балтийского флота ВМФ России.
Вместимость самолета - 52 человека. Со следующего года самолет будет оснащаться итальянским электронным 

23 декабря 2013, 02:58
Самарский завод «Авиакор» и ГП «Антонов» займутся продвижением самолета

Самарский завод «Авиакор» и ГП «Антонов» займутся продвижением самолета "Ан" вместе

Самарское ОАО «Авиакор-авиационный завод» и украинское госпредприятие «Антонов» согласовали план действий по созданию совместного предприятия. Оно займется продвижением модернизированного самолета "Ан140-100" и его модификаций, сообщается на сайте авиасалона. Эта договоренность была достигнута в ходе работы XI международного авиационно-космического салона "МАКС-2013".

Модернизированная 

28 августа 2013, 11:10
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