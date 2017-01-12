Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд повторно рассмотрит иск украинского госпредприятия «Антонов» к самарскому заводу «Авиакор» о взыскании с последнего 5 млн 300 тысяч долларов роялти за использование товарного знака при производстве и поставках самолетов Ан-140. Такое сообщение появилось на сайте арбитража. Суд по интеллектуальным правам отменил прежнее постановление апелляции, согласно которому «Авиакор» должен был выплатить «Антонову» почти 3 млн долларов.
Напомним, стороны выясняют отношения в судах уже 1,5 года. По версии "Антонова", "Авиакор" должен им заплатить за право использования товарного знака по лицензионному договору. Самарцы, в свою очередь, пытаются взыскать с украинцев убытки в размере 177 млн рублей, возникшие из-за якобы ненадлежащего исполнения „Антоновым“ обязательств.
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