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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
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31 мая 2019, 04:29
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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В Самаре стартовали работы по расширению проспекта Кирова
В Самаре начались работы по капитальному ремонту участка проспекта Кирова от Кировского моста до улицы Ветлянской. Сейчас там ведется расчистка территории, сообщает подрядчик «СамараТрансСтрой». Напомним, ранее было объявлено, что проспект Кирова в областной столице на этом отрезке дороги должны расширить …
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31 мая 2019, 11:01
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Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление бывшей ее любовника
Жительница Отрадного обратилась в прокуратуру, чтобы защитить свои права: она хотела привлечь к ответственности сожительницу своего бывшего мужа. Проверка показала, что девушка через Viber и социальные сети направляла в адрес экс-супруги своего любовника оскорбительные сообщения, материла ее и всячески унижала. …
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30 мая 2019, 04:34
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В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков
В Самарской области поймали браконьера из Ульяновска: теперь 60-летнему мужчине грозит до двух лет в колонии. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, вечером 21 мая правоохранители в акватории реки Волга Саратовского водохранилища задержали мужчину. По версии следствия, он рыбачил с помощью …
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30 мая 2019, 02:44
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Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест
В среду, 29 мая, Самарский областной суд отклонил апелляцию на заочный арест фигуранта дела о «грязной» нефти - бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Роману Ружечко предъявлены обвинения по трем статьям УК …
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29 мая 2019, 01:15
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Требовал благотворительные пожертвования: замглавы Хворостянского района предстал перед судом
Суд в Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении первого заместителя главы Хворостянского района. Мужчину подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в 2016 году он потребовал, чтобы два местных жителя перечислили благотворительные взносы в …
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24 мая 2019, 10:48
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Что сможет решить проблему пробок у Фрунзенского моста
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21 мая 2019, 11:06
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Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова
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21 мая 2019, 08:28
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СОФЖИ заплатит по иску мэрии Самары в 2 тысячи раз меньше
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5 октября 2016, 03:22
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В московском Доме книги ограбили самарского федерального судью
Неизвестные злоумышленники похитили банковскую карту с деньгами у зампредседателя 11 Арбитражного апелляционного суда Самары. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В течение 20-30 минут с похищенной карты было снято 58 тысяч …
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7 января 2016, 10:24
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Областной арбитражный суд получил председателя
Дмитрий Плешков, новый председатель Арбитражного суда Самарской области, в четверг прибыл в Самару. Пока он в частном порядке знакомится с сотрудниками. В пятницу состоится его официальное представление коллективу. Напомним, ранее, с марта 2010 года, Плешков возглавлял арбитраж Московской области, а …
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13 июня 2013, 06:02
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Самарский арбитраж назначил экспертизу почерка по делу о пропаже 263 млн рублей
Куда делись 263 млн руб. самарской группы компаний "Волжские берега", определит подчерковедческая экспертиза. Такое решение принял самарский арбитражный суд. Эксперты должны будут сказать, действительно ли экс-директор "Волжских берегов" Юрий Голушков подписывал документы о переводе денег московской инвестиционной группе "Русские фонды". …
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14 марта 2013, 05:45
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