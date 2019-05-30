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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
В Самаре стартовали работы по расширению проспекта Кирова

В Самаре стартовали работы по расширению проспекта Кирова

В Самаре начались работы по капитальному ремонту участка проспекта Кирова от Кировского моста до улицы Ветлянской. Сейчас там ведется расчистка территории, сообщает подрядчик «СамараТрансСтрой». Напомним, ранее было объявлено, что проспект Кирова в областной столице на этом отрезке дороги должны расширить 
31 мая 2019, 11:01
Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление бывшей ее любовника

Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление бывшей ее любовника

Жительница Отрадного обратилась в прокуратуру, чтобы защитить свои права: она хотела привлечь к ответственности сожительницу своего бывшего мужа. Проверка показала, что девушка через Viber и социальные сети направляла в адрес экс-супруги своего любовника оскорбительные сообщения, материла ее и всячески унижала. 
30 мая 2019, 04:34
В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков

В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков

В Самарской области поймали браконьера из Ульяновска: теперь 60-летнему мужчине грозит до двух лет в колонии. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, вечером 21 мая правоохранители в акватории реки Волга Саратовского водохранилища задержали мужчину. По версии следствия, он рыбачил с помощью 
30 мая 2019, 02:44
Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест

Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест

В среду, 29 мая, Самарский областной суд отклонил апелляцию на заочный арест фигуранта дела о «грязной» нефти - бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Роману Ружечко предъявлены обвинения по трем статьям УК 
29 мая 2019, 01:15
Требовал благотворительные пожертвования: замглавы Хворостянского района предстал перед судом

Требовал благотворительные пожертвования: замглавы Хворостянского района предстал перед судом

Суд в Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении первого заместителя главы Хворостянского района. Мужчину подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в 2016 году он потребовал, чтобы два местных жителя перечислили благотворительные взносы в 
24 мая 2019, 10:48
Что сможет решить проблему пробок у Фрунзенского моста

Что сможет решить проблему пробок у Фрунзенского моста

6-полосный мост упрется в 4-полосную улицу Фрунзе.
21 мая 2019, 11:06
Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова

Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова

В конце мая в Самаре начнется капитальный ремонт проспекта Кирова. Работы проведут на участке длиной в 1 км - от мостового перехода до улицы Ветлянской. Дорогу расширят до 4 полос, оборудуют тротуары, разделители, пешеходные переходы и установят освещение. Стоимость работ 

21 мая 2019, 08:28
СОФЖИ заплатит по иску мэрии Самары в 2 тысячи раз меньше

СОФЖИ заплатит по иску мэрии Самары в 2 тысячи раз меньше

В две тысячи раз удалось снизить сумму иска городского департамента имущества Самары к областному фонду жилья и ипотеки. Такое решение вынес Арбитражный суд Самарской области.
Городские власти требовали взыскать с СОФЖИ 2 миллиона 304 тысячи рублей - из  них 1.5 

5 октября 2016, 03:22
В московском Доме книги ограбили самарского федерального судью

В московском Доме книги ограбили самарского федерального судью

Неизвестные злоумышленники похитили банковскую карту с деньгами у зампредседателя 11 Арбитражного апелляционного суда Самары. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В течение 20-30 минут с похищенной карты было снято 58 тысяч 
7 января 2016, 10:24
Областной арбитражный суд получил председателя

Областной арбитражный суд получил председателя

Дмитрий Плешков, новый председатель Арбитражного суда Самарской области, в четверг прибыл в Самару. Пока он в частном порядке знакомится с сотрудниками. В пятницу состоится его официальное представление коллективу. Напомним, ранее, с марта 2010 года, Плешков возглавлял арбитраж Московской области, а 

13 июня 2013, 06:02
Самарский арбитраж назначил экспертизу почерка по делу о пропаже 263 млн рублей

Самарский арбитраж назначил экспертизу почерка по делу о пропаже 263 млн рублей

Куда делись 263 млн руб. самарской группы компаний "Волжские берега", определит подчерковедческая экспертиза. Такое решение принял самарский арбитражный суд. Эксперты должны будут сказать, действительно ли экс-директор "Волжских берегов" Юрий Голушков подписывал документы о переводе денег московской инвестиционной группе "Русские фонды". 

14 марта 2013, 05:45
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