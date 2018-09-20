В ДТП под Самарой ранены двое взрослых, 3-летняя девочка и младенец



Он ехал по трассе «Большая Каменка - … В среду, 19 сентября, в Самарской области произошла авария, в которой различные травмы получили четыре человека. За рулем одной из машин-участниц столкновения, ВАЗ-21083, находился 23-летний парень, который получил права только в феврале.Он ехал по трассе «Большая Каменка -