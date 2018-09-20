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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

В ДТП под Самарой ранены двое взрослых, 3-летняя девочка и младенец

В ДТП под Самарой ранены двое взрослых, 3-летняя девочка и младенец

В среду, 19 сентября, в Самарской области произошла авария, в которой различные травмы получили четыре человека. За рулем одной из машин-участниц столкновения, ВАЗ-21083, находился 23-летний парень, который получил права только в феврале.

Он ехал по трассе «Большая Каменка - 
20 сентября 2018, 01:36
Самарец готов продать мяч с автографом Роналду за 100 тысяч рублей

Самарец готов продать мяч с автографом Роналду за 100 тысяч рублей

Житель областной столицы разместил на известном сайте объявлений необычный лот - он продает мяч с автографом самого Роналду и символикой ЧМ-2018. Владелец сувенира просит за него 100 тысяч рублей. Напомним, что Криштиану Роналду прилетал в Самару на матч 1/8 финала 
20 сентября 2018, 10:58
В Самарской области 2 млн рублей взяток собрали экс-сотрудницы «Почты России»

В Самарской области 2 млн рублей взяток собрали экс-сотрудницы «Почты России»

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя кадрового администрирования департамента по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям УФПС Самарской области - филиала ФГУП «Почта России» Людмилы Зиновой и экс-руководителя отдела по компенсациям, льготам этой же 
20 сентября 2018, 10:26
В Сызрани столкнулись Volkswagen Jetta и КамАЗ

В Сызрани столкнулись Volkswagen Jetta и КамАЗ

Вечером в среду, 19 сентября, на выезде из Сызрани случилось крупное ДТП. В 17:10 на 885 километре  трассы М-5 «Урал», неподалеку от «варламовского» перекрестка столкнулись иномарка Volkswagen Jetta и КамАЗ. На месте событий работали спасатели и полиция. На данный момент 
20 сентября 2018, 07:37
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