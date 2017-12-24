В Самаре суровая бабка разнесла ледоколом «к чертям собачим» плитку около подъезда, так как она не понравилась ей, передаёт паблик «Mash» соцсети ВК
. «Уж больно скользкая она, зараза!» - посчитала пенсионерка. По данным сообщества, на пожилую хулиганку написали заявление в полицию все жители дома. Когда именно произошел необычный инцидент - не уточняется. Судя по всему, «разрушительница» попала на видео системы "Безопасный дом".
«Бабушка-destroyer из Самары. Сколько же здоровья в российских пенсионерах!» - с иронией подписали ролик о бабушке.