Минтруда Самарской области обратилось ко всем работодателям региона с требованием соблюдать технику безопасности на рабочем месте. Обращение последовало после очередного смертельного происшествия. Произошло оно в Самаре.
По информации ведомства 18 июня электрогазосварщик разбился насмерть, упав с приставной лестницы. Трагедия случилась, когда он выполнял работы по сварке верхних задних деталей внутренней стеновой панели. Установлено, что мужчина работал на индивидуального предпринимателя. В настоящее время сотрудники инспекции труда и следователи выясняют обстоятельства случившегося.