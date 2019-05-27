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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

Водитель иномарки сбил велосипедиста в Самаре

Водитель иномарки сбил велосипедиста в Самаре

26 мая в Самаре произошло ДТП с участием велосипедиста. По информации регионального управления МВД, 31-летний мужчина на двухколесном транспорте ехал по тротуару вдоль Московского шоссе. Напротив дома №15в его сбил 38-летний водитель на Hyundai Solaris, выезжавший из ворот.

В результате аварии 

27 мая 2019, 01:39
В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

Стали известны подробности аварии с тремя пострадавшими в Самарской области. Напомним, поздно вечером в субботу, 25 мая, в Алексеевском районе, предположительно, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Шофер и 
27 мая 2019, 11:23
В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти

В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти

В понедельник, 27 мая, в парке 60-летия Советской власти в Кировском районе начнут убирать стихийную свалку. Ранее жители столицы 63-го региона пожаловались в соцсетях на переполненные мусором урны, грязь и беспорядок. 
 
- Парк им 60-летия Советской Армии зарастает мусором! Все урны 
27 мая 2019, 11:00
Экстремальный интим: сельчанка из Самарской области вызвала «скорую» после секса

Экстремальный интим: сельчанка из Самарской области вызвала «скорую» после секса

Жительница поселка под Сызранью вызвала медиков после интима со своим приятелем. Врачи отмечают — в их практике еще не было случая, чтобы пациенты просили сделать прививку от туберкулеза. Обычно вакцинируют новорожденных еще в роддоме, затем — детей в 13 лет, 
27 мая 2019, 10:16
Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером

Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером

Сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства ЧП, которое случилось в минувшие входные в нашем регионе.  В субботу, 25 мая, в  21:21 кабину пассажирского самолета Boing 738 М рейса 331 «Сочи - Самара»  авиакомпании «Победа» осветили зеленым лазером. В этот момент 
27 мая 2019, 09:52
Троих увезли на «скорой»: Под Самарой столкнулись Hyundai Solaris и «Шевроле Нива»

Троих увезли на «скорой»: Под Самарой столкнулись Hyundai Solaris и «Шевроле Нива»

Самарские полицейские разбираются в обстоятельствах серьезной аварии в Алексеевском районе. ДТП произошло вчера, 25 мая, вечером. Есть пострадавшие.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, в 20:30 20-летний водителя двигался на «Шевроле Нива» по трассе «Самара — Оренбург» в сторону Нефтегорска. 
26 мая 2019, 03:53
Куча мала на дороге: сразу 7 автомобилей столкнулись в Тольятти

Куча мала на дороге: сразу 7 автомобилей столкнулись в Тольятти

ДТП произошло сегодня, 25 мая, около 11 часов утра. На улице Дзержинского в районе дома №52 столкнулись сразу 7 автомобилей. По предварительной информации, пострадал один человек. Его доставили на машине скорой помощи в больницу с травмой головы. Сотрудники полиции разбираются 
25 мая 2019, 04:01
В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В пятницу, 24 мая, в областной столице произошло ЧП. По информации наших телезрителей, обрушились 24 этажа лестничных проемов в жилом комплексе «Логика» на пересечении улиц Авроры и Съездовской. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация сейчас уточняется, официально она не 
24 мая 2019, 04:36
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

Специалисты прокомментировали слухи о массовой гибели мальков в Сызрани. Ранее местные рыбаки рассказали, что нашли мертвую рыбу на берегу реки. По их словам, причиной гибели мальков могло стать понижение уровня воды в Волге — она обмелела очень быстро и часть 
24 мая 2019, 03:05
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В четверг, 23 мая, в областной столице произошла авария, в которой пострадала пассажирка иномарки. В 15:30 76-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat ехал по улице Солнечной в направлении 8-ой просеки. На регулируемом перекрестке улиц Солнечной и 7-ой просеки при повороте 
24 мая 2019, 02:39
Под Тольятти столкнулись иномарки: пострадала пенсионерка

Под Тольятти столкнулись иномарки: пострадала пенсионерка

На днях в Ставропольском районе произошла авария, в которой пострадала пенсионерка. Около трех часов дня 22 мая 79-летний водитель ехал на своей иномарке «Ниссан Альмера» по улице Борковской вдоль дачного массива. При повороте налево автомобилист не пропустил иномарку «Чери» с 
24 мая 2019, 09:29
В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В среду, 22 мая, под колеса легковушки в Тольятти угодил ребенок. Примерно в 19:00 водитель автомобиля «Лада Калина» двигался по парковочной площадке. При выезде на улице Дзержинского в районе дома № 16а он сбил 11-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть 
23 мая 2019, 04:21
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