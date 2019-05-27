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Водитель иномарки сбил велосипедиста в Самаре
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27 мая 2019, 01:39
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В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными
Стали известны подробности аварии с тремя пострадавшими в Самарской области. Напомним, поздно вечером в субботу, 25 мая, в Алексеевском районе, предположительно, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Шофер и …
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27 мая 2019, 11:23
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В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти
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27 мая 2019, 11:00
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Экстремальный интим: сельчанка из Самарской области вызвала «скорую» после секса
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27 мая 2019, 10:16
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Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером
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27 мая 2019, 09:52
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Троих увезли на «скорой»: Под Самарой столкнулись Hyundai Solaris и «Шевроле Нива»
Самарские полицейские разбираются в обстоятельствах серьезной аварии в Алексеевском районе. ДТП произошло вчера, 25 мая, вечером. Есть пострадавшие.
По предварительной версии сотрудников полиции, в 20:30 20-летний водителя двигался на «Шевроле Нива» по трассе «Самара — Оренбург» в сторону Нефтегорска. …
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26 мая 2019, 03:53
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Куча мала на дороге: сразу 7 автомобилей столкнулись в Тольятти
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25 мая 2019, 04:01
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В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»
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24 мая 2019, 04:36
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В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
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24 мая 2019, 03:05
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В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной
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24 мая 2019, 02:39
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Под Тольятти столкнулись иномарки: пострадала пенсионерка
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24 мая 2019, 09:29
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В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»
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23 мая 2019, 04:21
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