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В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе
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6 ноября 2018, 04:05
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В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист
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6 ноября 2018, 03:00
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Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО
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6 ноября 2018, 02:33
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В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку
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6 ноября 2018, 02:26
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В России будут отслеживать платежи объектов торговли
Центробанк России приказал банкам внимательно следить за платежами объектов торговли, и при малейших подозрениях их блокировать. В регуляторе считают, что предприниматели стали активно использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры для обналичивания денег. По версии ЦБ, схема работает так …
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16 октября 2018, 03:18
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Что будет с рынками и ярмарками в Самарской области?
Большинство уличных рынков в Самарской области, которые сейчас принято называть ярмарками, работают с грубыми нарушениями санитарных правил и требований по благоустройству. Все упирается в то, что действующее законодательство не регламентирует порядок и график проведения проверок. Как навести порядок в этой …
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3 октября 2018, 09:57
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В России подорожали автомобили
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3 октября 2018, 02:50
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Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным
В Минздраве России поддержали запрет на реализацию алкоголя нетрезвым покупателям. По мнению главы ведомства Вероники Скворцовой, продажа спиртного уже находящемуся в нетрезвом состоянии гражданину только усугубляет его положение. Пьяный человек не оценивает риски адекватно, он может нести опасность и для …
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2 октября 2018, 05:01
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В Самарской области продают ВИП-самолет
Министерство имущественных отношений Самарской области ищет покупателя для пассажирского самолета ТУ-154. Машина приобреталась для нужд региона, но сейчас не используется.
Судя по данным, опубликованным на сайте министерства, самолет был построен в 2007 году на самарском заводе «Авиакор». Машина имеет 4 салона …
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27 августа 2018, 11:14
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Житель Калининградской области решил продать картину Леонардо да Винчи за 5,3 миллиарда рублей
Житель города Мамоново Калининградской области выставил на продажу картину Леонардо да Винчи. Объявление размещено на сайте Avito. Полотно «Молодая девушка в мехах» владелец оценил в 5,3 миллиарда рублей. При этом отмечается, что холст находится в Германии.
Продавец картины …
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2 августа 2018, 02:30
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За 260 млн рублей продают часть ТЦ «Айсберг» в Самаре
В Самаре выставили на продажу часть торгового центра «Айсберг», расположенного на улице Дачной, 2. Информация появилась на сайте по продаже недвижимости. Потенциальным покупателям предлагают помещение в центральной части ТЦ площадью 7855 квадратных метров, указано в сообщении. Стоимость – 260 миллионов …
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4 июля 2018, 11:53
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У самарцев, которые продавали билеты на Парад Победы, начали их изымать
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8 мая 2018, 12:10