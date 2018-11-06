В Самаре начали бороться с излишне предприимчивыми гражданами. Несколько человек получили пригласительные билеты на Парад Победы, который пройдет 9 мая, и выставили их на продажу в интернете. За каждый билет торговцы просили несколько тысяч рублей.

Как только стало известно о торговле …