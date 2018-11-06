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В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе

В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе

В среду, 7 ноября, в Самаре будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах в центре. С 15:00 до 17:00 на них будет проходить мероприятие «Коммунистической партии Российской Федерации». Движение будет перекрыто на улице Фрунзе от Шостаковича до Вилоновской, а также 
6 ноября 2018, 04:05
В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист

В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист

В понедельник, 5 ноября, произошла авария с пострадавшими в Отрадном. В 18:00 48-летний водитель на «Лада Веста» ехал по улице Гайдара в направлении Октябрьской. В районе дома № 43 он не предоставил преимущество в движении и сбил шестилетнего велосипедиста, который 
6 ноября 2018, 03:00
Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО

Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО

В эти минуты, во вторник, 6 ноября, полпред президента в ПФО Игорь Комаров проводит совещание, посвящённое проблемам реализации приоритетных нацпроектов на территории Самарской области. В нем принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, члены регионального кабинета министров. 
 
6 ноября 2018, 02:33
В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку

В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку

В понедельник, 5 ноября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 18:45 водитель иномарки Toyota ехал по улице Ставропольской в направлении Алма-Атинской. По предварительным данным, напротив дома № 43А по Ташкентскому переулку автомобилист сбил 12-летнюю девочку. По 
6 ноября 2018, 02:26
В России будут отслеживать платежи объектов торговли

В России будут отслеживать платежи объектов торговли

Центробанк России приказал банкам внимательно следить за платежами объектов торговли, и при малейших подозрениях их блокировать. В регуляторе считают, что предприниматели стали активно использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры для обналичивания денег. По версии ЦБ, схема работает так 
16 октября 2018, 03:18
Что будет с рынками и ярмарками в Самарской области?

Что будет с рынками и ярмарками в Самарской области?

Большинство уличных рынков в Самарской области, которые сейчас принято называть ярмарками, работают с грубыми нарушениями санитарных правил и требований по благоустройству. Все упирается в то, что действующее законодательство не регламентирует порядок и график проведения проверок. Как навести порядок в этой 

3 октября 2018, 09:57
В России подорожали автомобили

В России подорожали автомобили

Гораздо более серьезными темпами в России дорожают автомобили. Еще летом, когда начались колебания на финансовом рынке, эксперты прогнозировали, что машины сильно подорожают уже в сентябре. Связывали это не только с обвалом рубля, но и с ожидаемым повышением ставки утилизированного сбора 
3 октября 2018, 02:50
Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным

Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным

В Минздраве России поддержали запрет на реализацию алкоголя нетрезвым покупателям. По мнению главы ведомства Вероники Скворцовой, продажа спиртного уже находящемуся в нетрезвом состоянии гражданину только усугубляет его положение. Пьяный человек не оценивает риски адекватно, он может нести опасность и для 
2 октября 2018, 05:01
В Самарской области продают ВИП-самолет

В Самарской области продают ВИП-самолет

Министерство имущественных отношений Самарской области ищет покупателя для пассажирского самолета ТУ-154. Машина приобреталась для нужд региона, но сейчас не используется.

Судя по данным, опубликованным на сайте министерства, самолет был построен в 2007 году на самарском заводе «Авиакор». Машина имеет 4 салона 

27 августа 2018, 11:14
Житель Калининградской области решил продать картину Леонардо да Винчи за 5,3 миллиарда рублей

Житель Калининградской области решил продать картину Леонардо да Винчи за 5,3 миллиарда рублей

Житель города Мамоново Калининградской области выставил на продажу картину Леонардо да Винчи. Объявление размещено на сайте Avito. Полотно «Молодая девушка в мехах» владелец оценил в 5,3 миллиарда рублей. При этом отмечается, что холст находится в Германии.

Продавец картины 
2 августа 2018, 02:30
За 260 млн рублей продают часть ТЦ «Айсберг» в Самаре

За 260 млн рублей продают часть ТЦ «Айсберг» в Самаре

В Самаре выставили на продажу часть торгового центра «Айсберг», расположенного на улице Дачной, 2. Информация появилась на сайте по продаже недвижимости. Потенциальным покупателям предлагают помещение в центральной части ТЦ площадью 7855 квадратных метров, указано в сообщении. Стоимость – 260 миллионов 

4 июля 2018, 11:53
У самарцев, которые продавали билеты на Парад Победы, начали их изымать

У самарцев, которые продавали билеты на Парад Победы, начали их изымать

В Самаре начали бороться с излишне предприимчивыми гражданами. Несколько человек получили пригласительные билеты на Парад Победы, который пройдет 9 мая, и выставили их на продажу в интернете. За каждый билет торговцы просили несколько тысяч рублей.

Как только стало известно о торговле 

8 мая 2018, 12:10
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