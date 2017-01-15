ОПК: новейшую систему пуска ракет-носителей «Сатана» создадут в 2017 году Об этом было заявлено руководством "Объединенной приборостроительной корпорации". Новинка, имеющая, по словам специалистов, ряд принципиальных особенностей, создается в рамках конверсионного направления. Система станет универсальной и будет предназначаться для запуска в космическое пространство различных видов ракет, которые снимут с вооружения. В …