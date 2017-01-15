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Ильяс Шакуров хочет возродить Ипозембанк
Ильяс Шакуров, бенефициар "Самарского ипотечно-земельного банка", подал заявление в Арбитражный суд Москвы, в котором просит признать недействительным приказ Банка России об отзыве лицензии у его кредитного учреждения. Напомним, Центробанк отозвал у Ипозембанка разрешение на деятельность 24 ноября 2015 года. А …
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14 января 2016, 04:39
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ОПК: новейшую систему пуска ракет-носителей «Сатана» создадут в 2017 году
Об этом было заявлено руководством "Объединенной приборостроительной корпорации". Новинка, имеющая, по словам специалистов, ряд принципиальных особенностей, создается в рамках конверсионного направления. Система станет универсальной и будет предназначаться для запуска в космическое пространство различных видов ракет, которые снимут с вооружения. В …
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3 ноября 2015, 11:41
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Вместо «Сатаны»: новейшая тяжелая ракета проходит испытания
Тяжелую жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" планируется построить до 2020 года. Об этом сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. Новинка заменит ракетный комплекс "Воевода" с ракетой РС-20В, который западные страны называют «Сатана». Он используется с конца 1980-х годов.
Узлы …
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16 декабря 2014, 02:25
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ВоТГК удалось опровергнуть обвинения в манипулировании рынком
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25 июля 2014, 04:00
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Daimler смирился с «Авилоном»
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал ходатайства «Авилон автомобильная группа» и «Мерседес-Бенц рус» об утверждении мирового соглашения 20 сентября, следует из судебной картотеки, сообщают "Ведомости".
Разногласия начались после того, как в 2010 г. Daimler по итогам антикоррупционного расследования в США обязался выплатить штраф в …
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25 сентября 2013, 12:42
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Волжская ТГК добилась взыскания с минобороны 5 млн рублей
Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с Министерства обороны России 5 млн рублей в пользу Волжской ТГК. Об этом сообщает "Интерфакс". Долг образовался в 2010 году из неуплаты за тепловую энергию госучреждением "Самарская квартирно-эксплуатационная часть", ставшим после реорганизации структурным подразделением …
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13 марта 2013, 02:43