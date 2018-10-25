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Парламентарии оставили прожиточный минимум для самарских пенсионеров прежним

Парламентарии оставили прожиточный минимум для самарских пенсионеров прежним

Областная дума установила прожиточный минимум для самарских пенсионеров на 2019 год. Он остался прежним - 8413 рублей. Эта сумма используется для определения размера социальной доплаты к пособию неработающим пенсионерам, у которых размер выплаты с учетом всех надбавок меньше прожиточного минимума. 
25 октября 2018, 08:13
Появилось видео с места взрыва дома в Самаре

Появилось видео с места взрыва дома в Самаре

CУ СК РФ по Самарской области уточнило данные по числу жертв в результате взрыва газа в одном из частных домов областной столицы. Инцидент унес жизнь только одного человека — мужчины. Также, силовики предоставили видео с места трагедии.
 
Напомним, страшный взрыв бытового 
25 октября 2018, 07:48
В Самаре рассказали о перспективах «Лидеров России»

В Самаре рассказали о перспективах «Лидеров России»

Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". 
24 октября 2018, 10:07
Антимонопольщики возбудили дело в отношении главы Самары и ряда чиновников

Антимонопольщики возбудили дело в отношении главы Самары и ряда чиновников

Управление ФАС по Самарской области возбудило дело в отношении главы Самары, департаментов управления имуществом и транспорта, муниципального "Пассажиравтотранса" и фирмы "СамараАвтоГаз". Их уличили в нарушении требований антимонопольного законодательства. Поводом для проведения контрольных мероприятий послужила информация, поступившая из прокуратуры Самары. Антимонопольщики 
24 октября 2018, 08:54
В Самаре пока не подключены к отоплению 89 домов

В Самаре пока не подключены к отоплению 89 домов

По данным на вечер воскресенья, 14 октября, без отопления в областной столице остаются 89 домов, в том числе 85, где подача тепла в этом сезоне не производилась ни разу. Работы по подключению зданий ведутся круглые сутки, задействовано 96 сотрудников,
15 октября 2018, 09:33
В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе

В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе

В среду, 10 октября, в областной столице частично перекрыли движение транспорта (две полосы по направлению в город) на перекрестке Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Причиной стала коммунальная авария — порыв на теплотрассе. Об этом сообщило в Твиттере министерство транспорта 
10 октября 2018, 05:06
В блогах: авария на Алма-Атинской закончилась открытием фонтана у

В блогах: авария на Алма-Атинской закончилась открытием фонтана у "Самара-Лады"

Самарчанка Мария Тимофеева поведала в "Фейсбуке", что два месяца непрерывного труда на улице Алма-Атинской из-за аварии ознаменовались открытием фонтана на территории "Самара-Лады".

"Монументальное сооружение соседствует с зеленой зоной и созданной руками наших земляков имитацией кипрских гор Троодос. Теперь 
9 октября 2018, 11:13
В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной

В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной

В пятницу, 5 октября, в Самаре произошла коммунальная авария. Напротив дома № 78А по улице Ново-Вокзальной забил фонтан горячей воды. Все произошло примерно в 13:00. Местные жители сразу же бросились звонить в экстренные службы для того, чтобы специалисты разобрались с 
5 октября 2018, 03:18
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