В Самаре пока не подключены к отоплению 89 домов По данным на вечер воскресенья, 14 октября, без отопления в областной столице остаются 89 домов, в том числе 85, где подача тепла в этом сезоне не производилась ни разу. Работы по подключению зданий ведутся круглые сутки, задействовано 96 сотрудников, …