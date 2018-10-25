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Парламентарии оставили прожиточный минимум для самарских пенсионеров прежним
Областная дума установила прожиточный минимум для самарских пенсионеров на 2019 год. Он остался прежним - 8413 рублей. Эта сумма используется для определения размера социальной доплаты к пособию неработающим пенсионерам, у которых размер выплаты с учетом всех надбавок меньше прожиточного минимума. …
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25 октября 2018, 08:13
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Появилось видео с места взрыва дома в Самаре
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25 октября 2018, 07:48
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В Самаре рассказали о перспективах «Лидеров России»
Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". …
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24 октября 2018, 10:07
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Антимонопольщики возбудили дело в отношении главы Самары и ряда чиновников
Управление ФАС по Самарской области возбудило дело в отношении главы Самары, департаментов управления имуществом и транспорта, муниципального "Пассажиравтотранса" и фирмы "СамараАвтоГаз". Их уличили в нарушении требований антимонопольного законодательства. Поводом для проведения контрольных мероприятий послужила информация, поступившая из прокуратуры Самары. Антимонопольщики …
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24 октября 2018, 08:54
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В Самаре пока не подключены к отоплению 89 домов
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15 октября 2018, 09:33
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В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе
В среду, 10 октября, в областной столице частично перекрыли движение транспорта (две полосы по направлению в город) на перекрестке Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Причиной стала коммунальная авария — порыв на теплотрассе. Об этом сообщило в Твиттере министерство транспорта …
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10 октября 2018, 05:06
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В блогах: авария на Алма-Атинской закончилась открытием фонтана у "Самара-Лады"
Самарчанка Мария Тимофеева поведала в "Фейсбуке", что два месяца непрерывного труда на улице Алма-Атинской из-за аварии ознаменовались открытием фонтана на территории "Самара-Лады".
"Монументальное сооружение соседствует с зеленой зоной и созданной руками наших земляков имитацией кипрских гор Троодос. Теперь …
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9 октября 2018, 11:13
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В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной
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5 октября 2018, 03:18