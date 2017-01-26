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В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»
Появилась официальная информация о ДТП, произошедшем на кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. В столкновении грузовой машины «КамАЗ» и трамвая пострадал человек. По данным полиции, травмы получила 56-летняя женщина, ехавшая в общественном транспорте.
Грузовиком управлял 39-летний водитель. По предварительной …
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25 января 2017, 02:09
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Соцсети: в Самаре подростки на «шестерке» устроили ДТП
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25 января 2017, 09:05
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На трассе в Башкирии Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 24 января, на трассе в Башкирии. Близ населенного пункта Базилевка столкнулись Peugeot Boxer и Renault Fluence.
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24 января 2017, 11:46
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В Самаре встали трамваи
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24 января 2017, 09:19
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В блогах: у проспекта Кирова спилили деревья
Блогер mylifemyrules63 сообщил, что "по проспекту Кирова, от "самолёта" до "поляны", на расстоянии в целый километр опилили деревья, отделяющие проезжую часть от жилых домов".
"Теперь ещё надо спиленные ветки измельчить и вывезти. …
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9 января 2017, 05:40
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Появилось фото потопа на проспекте Кирова в Самаре
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22 ноября 2016, 06:05
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В блогах: опасные пешие прогулки по проспекту Кирова в Самаре
Блогер Евгений Синюков поведал про "опасные пешие прогулки по проспекту Кирова в Самаре". "Я решил пройтись по нему от бывшего кинотеатра "Шипка" до площади Кирова. Гулять здесь просто опасно для здоровья. Называть такое убожество проспектом в текущем его состоянии …
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3 ноября 2016, 05:25
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Водитель без прав устроил ДТП на проспекте Кирова в Самаре
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13 октября 2016, 02:45
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В Самарской области тепловоз протаранил «Рено Логан»
Офицеры ГИБДД проводят проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде. Днем 21 января на территории Кинель-Черкасского района произошло столкновение легкового автомобиля и тепловоза.
По данным областной полиции, 56-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигавшийся в направлении села Александровка, выехал на …
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22 января 2014, 12:29