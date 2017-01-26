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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 января 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»

В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»

Появилась официальная информация о ДТП, произошедшем на кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. В столкновении грузовой машины «КамАЗ» и трамвая пострадал человек. По данным полиции, травмы получила 56-летняя женщина, ехавшая в общественном транспорте.

Грузовиком управлял 39-летний водитель. По предварительной 
25 января 2017, 02:09
Соцсети: в Самаре подростки на «шестерке» устроили ДТП

Соцсети: в Самаре подростки на «шестерке» устроили ДТП

В среду, 25 января, в социальных сетях появились фотографии с места ДТП, произошедшего в Самаре на пересечении улиц Авроры и Гагарина. Судя по снимку и комментариям пользователей, в аварию попала вазовская «шестерка».

«Пьяный водитель вылетел на обочину», - сообщил 
25 января 2017, 09:05
На трассе в Башкирии Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer

На трассе в Башкирии Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 24 января, на трассе в Башкирии. Близ населенного пункта Базилевка столкнулись Peugeot Boxer и Renault Fluence.
Как сообщают региональные информагентства, водитель иномарки оказался на встречке и лоб в лоб столкнулся с маршруткой. Автобус следовал по 

24 января 2017, 11:46
В Самаре встали трамваи

В Самаре встали трамваи

В социальных сетях очевидцы сообщают об остановке движения трамваев в разных местах города. В частности, в паблике «Самар Онлайн» появилось такое сообщение: «8:40 по неизвестной причине стоят трамваи по Заводскому, перед Кабельной в сторону «Прогресса» и пара на встречке».

Также в 

24 января 2017, 09:19
В блогах: у проспекта Кирова спилили деревья

В блогах: у проспекта Кирова спилили деревья

Блогер mylifemyrules63 сообщил, что "по проспекту Кирова, от "самолёта" до "поляны", на расстоянии в целый километр опилили деревья, отделяющие проезжую часть от жилых домов".

"Теперь ещё надо спиленные ветки измельчить и вывезти. 
9 января 2017, 05:40
Появилось фото потопа на проспекте Кирова в Самаре

Появилось фото потопа на проспекте Кирова в Самаре

В понедельник, 21 ноября, в социальных сетях появились фото и видео потопа на проспекте Кирова в Самаре. Сообщение было опубликовано вчера вечером.  
«Авария! На Кирова течет поток воды», - написал пользователь, опубликовавший запись.

«Затопило все вокруг, домой пролезала 
22 ноября 2016, 06:05
В блогах: опасные пешие прогулки по проспекту Кирова в Самаре

В блогах: опасные пешие прогулки по проспекту Кирова в Самаре

Блогер Евгений Синюков поведал про "опасные пешие прогулки по проспекту Кирова в Самаре". "Я решил пройтись по нему от бывшего кинотеатра "Шипка" до площади Кирова. Гулять здесь просто опасно для здоровья. Называть такое убожество проспектом в текущем его состоянии 
3 ноября 2016, 05:25
Водитель без прав устроил ДТП на проспекте Кирова в Самаре

Водитель без прав устроил ДТП на проспекте Кирова в Самаре

В Самаре из-за водителя без прав произошло ДТП на проспекте Кирова, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. В среду, 12 октября, автомобиль Peugeot 206, ехавший со стороны улицы Победы в направлении Вольской, налетел на остановившийся впереди Opel Astra.
13 октября 2016, 02:45
В Самарской области тепловоз протаранил «Рено Логан»

В Самарской области тепловоз протаранил «Рено Логан»

Офицеры ГИБДД проводят проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде. Днем 21 января на территории Кинель-Черкасского района произошло столкновение легкового автомобиля и тепловоза.

По данным областной полиции, 56-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигавшийся в направлении села Александровка, выехал на 
22 января 2014, 12:29
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