В блогах: у проспекта Кирова спилили деревья



"Теперь ещё надо спиленные ветки измельчить и вывезти. … Блогер mylifemyrules63 сообщил , что "по проспекту Кирова, от "самолёта" до "поляны", на расстоянии в целый километр опилили деревья, отделяющие проезжую часть от жилых домов"."Теперь ещё надо спиленные ветки измельчить и вывезти.