Мигрант, который сидит за решеткой за убийство, уговаривал осужденных присоединиться к террористам Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области выяснили, что выходец из одной из республик Средней Азии склонял граждан к участию в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Это человек сейчас уже отбывает наказание в одном из исправительных учреждений …