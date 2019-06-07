8
26
54
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Трупы якобы отдавали за деньги: в Чапаевске задержали патологоанатома и судмедэксперта

Трупы якобы отдавали за деньги: в Чапаевске задержали патологоанатома и судмедэксперта

В Сети появилось видео операции правоохранителей в Чапаевске. По предварительной информации, местный житель подал в полицию заявление, в котором сообщал о якобы вымогательстве у него денег за услуги, которые  должны предоставлять бесплатно. По информации областного Главка полиции, в рамках проверки 
7 июня 2019, 10:35
Житель Сызрани попался при получении 5,2 млн рублей

Житель Сызрани попался при получении 5,2 млн рублей

33-летнего жителя Сызрани задержали с поличным сотрудники УФСБ России по Самарской области. Сейчас этого человека подозревают в покушении на мошенничество. По версии следствия, он планировал получить от частного предпринимателя 12 млн рублей под предлогом оказания содействия в получении разрешения на условно 
7 июня 2019, 09:42
С начала года в Самаре накрыли 4 игорных клуба

С начала года в Самаре накрыли 4 игорных клуба

Сотрудники прокуратуры и МВД продолжают борьбу с незаконным игорным бизнесом в Самаре. Рейды и проверки проводят ежемесячно. Особая концентрация подпольных казино и залов с игровыми автоматами наблюдается в Красноглинском, Кировском, Промышленном районах. Напомним, в России с 2009 года запрещено вести 
5 июня 2019, 11:30
Дмитрию Сазонову не удалось обжаловать арест в облсуде

Дмитрию Сазонову не удалось обжаловать арест в облсуде

В среду, 5 июня, Самарский областной суд рассмотрел жалобу и оставил без изменений постановление Самарского районного суда о продлении под стражей срока Дмитрию Сазонову. В последний раз арест фигуранта нашумевшего дела продлили 23 мая на два месяца - до 
5 июня 2019, 05:38
Самарские таможенники задержали почти четверть тонны запрещенных медикаментов

Самарские таможенники задержали почти четверть тонны запрещенных медикаментов

Самарские таможенники задержали крупную партию сильнодействующих веществ. Внимание сотрудников контрольной службы привлек грузовик, который въезжал в регион из Киргизии. В  сопроводительных документах значилось, что он перевозит товары народного потребления и медикаменты. Машину было решено досмотреть. В итоге в ее грузовом 

8 мая 2019, 02:21
Мигрант, который сидит за решеткой за убийство, уговаривал осужденных присоединиться к террористам

Мигрант, который сидит за решеткой за убийство, уговаривал осужденных присоединиться к террористам

Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области выяснили, что выходец из одной из республик Средней Азии склонял граждан к участию в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Это человек сейчас уже отбывает наказание в одном из исправительных учреждений 
11 апреля 2019, 12:08
Из Самары выслали мигранта, который пытался создать экстремистскую группу

Из Самары выслали мигранта, который пытался создать экстремистскую группу

28-летний мужчина ранее находился в исправительном учреждении.
26 марта 2019, 11:46
Судью из Тольятти подозревают в получении крупной взятки

Судью из Тольятти подозревают в получении крупной взятки

Очередное громкое дело в Самарской области: в среду поздно вечером, 13 марта, с поличным при получении взятки задержан федеральный судья Автозаводского районного суда Тольятти Иван Ежов, сообщает депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. По словам 
14 марта 2019, 03:48
В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти полицейские задержали автомобилиста, который сбил ребенка и уехал с места аварии. ДТП случилось вечером 24 февраля на улице Голосова. Около дома № 75 автолюбитель наехал на ребенка на тротуаре, а затем скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

Сотрудники 
1 марта 2019, 04:49
Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске

Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске

Самарские полицейские узнали, что в областной столице нелегально находится 39-летний иностранец, которого правоохранительные органы соседней республики искали по подозрению в мошенничестве. Силовики наблюдали за местами, где имел обыкновение бывать этот мужчина. На выходе из торгового центра на улице Победы его 
28 февраля 2019, 12:50
Лидер ячейки террористической организации задержан в Самарской области

Лидер ячейки террористической организации задержан в Самарской области

В Самарской области задержали лидера ячейки сторонников террористической организации «Джамаат Ансуроллох» - ее деятельность запрещена на территории Таджикистана, передает 63.ru.  По данным издания, мужчина использовал документы с измененными установочными данными. Видео задержания опубликовано в сети. Четверых пособников задержанного, которые 
12 марта 2018, 04:44
В Самаре условные бандиты захватили заложников и укрылись в здании

В Самаре условные бандиты захватили заложников и укрылись в здании

Условные террористы захватили заложников и укрылись в здании, несколько вооруженных бандитов остались в машине – такова легенда антитеррористических учений, проведенных в Самаре. В тактико-строевых занятиях приняли участие сотрудники ОМОН, СОБР, авиаотряда спецназа, вневедомственной охраны, сообщили в региональном управлении Росгвардии.
24 января 2018, 11:58
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх