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Трупы якобы отдавали за деньги: в Чапаевске задержали патологоанатома и судмедэксперта
В Сети появилось видео операции правоохранителей в Чапаевске. По предварительной информации, местный житель подал в полицию заявление, в котором сообщал о якобы вымогательстве у него денег за услуги, которые должны предоставлять бесплатно. По информации областного Главка полиции, в рамках проверки …
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7 июня 2019, 10:35
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Житель Сызрани попался при получении 5,2 млн рублей
33-летнего жителя Сызрани задержали с поличным сотрудники УФСБ России по Самарской области. Сейчас этого человека подозревают в покушении на мошенничество. По версии следствия, он планировал получить от частного предпринимателя 12 млн рублей под предлогом оказания содействия в получении разрешения на условно …
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7 июня 2019, 09:42
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С начала года в Самаре накрыли 4 игорных клуба
Сотрудники прокуратуры и МВД продолжают борьбу с незаконным игорным бизнесом в Самаре. Рейды и проверки проводят ежемесячно. Особая концентрация подпольных казино и залов с игровыми автоматами наблюдается в Красноглинском, Кировском, Промышленном районах. Напомним, в России с 2009 года запрещено вести …
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5 июня 2019, 11:30
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Дмитрию Сазонову не удалось обжаловать арест в облсуде
В среду, 5 июня, Самарский областной суд рассмотрел жалобу и оставил без изменений постановление Самарского районного суда о продлении под стражей срока Дмитрию Сазонову. В последний раз арест фигуранта нашумевшего дела продлили 23 мая на два месяца - до …
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5 июня 2019, 05:38
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Самарские таможенники задержали почти четверть тонны запрещенных медикаментов
Самарские таможенники задержали крупную партию сильнодействующих веществ. Внимание сотрудников контрольной службы привлек грузовик, который въезжал в регион из Киргизии. В сопроводительных документах значилось, что он перевозит товары народного потребления и медикаменты. Машину было решено досмотреть. В итоге в ее грузовом …
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8 мая 2019, 02:21
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Мигрант, который сидит за решеткой за убийство, уговаривал осужденных присоединиться к террористам
Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области выяснили, что выходец из одной из республик Средней Азии склонял граждан к участию в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Это человек сейчас уже отбывает наказание в одном из исправительных учреждений …
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11 апреля 2019, 12:08
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Из Самары выслали мигранта, который пытался создать экстремистскую группу
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26 марта 2019, 11:46
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Судью из Тольятти подозревают в получении крупной взятки
Очередное громкое дело в Самарской области: в среду поздно вечером, 13 марта, с поличным при получении взятки задержан федеральный судья Автозаводского районного суда Тольятти Иван Ежов, сообщает депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. По словам …
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14 марта 2019, 03:48
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В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал
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1 марта 2019, 04:49
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Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске
Самарские полицейские узнали, что в областной столице нелегально находится 39-летний иностранец, которого правоохранительные органы соседней республики искали по подозрению в мошенничестве. Силовики наблюдали за местами, где имел обыкновение бывать этот мужчина. На выходе из торгового центра на улице Победы его …
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28 февраля 2019, 12:50
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Лидер ячейки террористической организации задержан в Самарской области
В Самарской области задержали лидера ячейки сторонников террористической организации «Джамаат Ансуроллох» - ее деятельность запрещена на территории Таджикистана, передает 63.ru. По данным издания, мужчина использовал документы с измененными установочными данными. Видео задержания опубликовано в сети. Четверых пособников задержанного, которые …
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12 марта 2018, 04:44
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В Самаре условные бандиты захватили заложников и укрылись в здании
Условные террористы захватили заложников и укрылись в здании, несколько вооруженных бандитов остались в машине – такова легенда антитеррористических учений, проведенных в Самаре. В тактико-строевых занятиях приняли участие сотрудники ОМОН, СОБР, авиаотряда спецназа, вневедомственной охраны, сообщили в региональном управлении Росгвардии.
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24 января 2018, 11:58
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