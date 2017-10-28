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Не упусти шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!
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20 сентября 2017, 06:00
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Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra 25 июня выступит в Тольятти
В Тольятти в воскресенье, 25 июня, в 19:00 на площади у дворца спорта «Волгарь» начнется большой концерт, посвященный Дню молодежи. Хедлайнером вечера станет известный интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra, лидером которой является Владимир Аветисян. В состав блюз-бэнда входят талантливые музыканты …
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23 июня 2017, 06:30
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На открытом концерте в Тольятти 25 июня в составе интернациональной группы D'Black Blues Orchestra выступит американская блюзовая певица Моника Грин
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22 июня 2017, 05:47
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В День России в Самаре перепутали имя первого космонавта
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14 июня 2017, 10:59
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Николай Басков попросил сызранского продавца подарить ему поцелуй, есть видео
Известному российскому артисту Николаю Баскову понравилась заправка в Сызрани! В своем Instagram он выложил короткий видеоролик, в котором громко восхищается комфортом заправочной станции и отмечает приветливый персонал. В ответ Басков получил поцелуй от продавца. Потом Марина Шульц, оператор АЗС, призналась, …
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29 мая 2017, 04:54
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Потерявшегося в Самаре лосенка нашли в районе «МТЛ Арена»
Сотрудники областного департамента охоты и рыболовства нашли лосенка, которого самарцы видели в районе 9-й просеки. Малыш был в овражке в районе комплекса «МТЛ Арена», передает портал «Волга-Ньюс». Животное должны осмотреть ветеринары, после чего будет рассмотрена возможность о доставке …
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17 мая 2016, 04:42
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В Самару приехали 4 фуры с костюмами Филиппа Киркорова
Сегодня, 12 апреля, в Самару прибыли четыре (!) фуры с нарядами Филиппа Киркорова, передает портал 63.ru. Очевидцам удалось заснять колонну грузовиков в районе «МТЛ-Арены». «В кадр попали только две фуры, но всего их четыре», — цитирует издание автора. Кстати, …
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12 апреля 2016, 10:43
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В спорткомплексе "МТЛ-Арена" началось одно из главных музыкальных событий года
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25 марта 2015, 08:00
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Онлайн-трансляция выступления группы D’Black Blues Orchestra в "МТЛ-Арене"
D’Black Blues Orchestra продолжает удивлять ценителей качественной музыки. Для тех, кто не сможет попасть на концерт в "МТЛ-Арене" сегодня, 25 марта, на официальном сайте группы http://ru.claptomania.com в 19:00 начнется онлайн-трансляция выступления. Новый формат и уникальное звучание мультимедийного шоу теперь …
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25 марта 2015, 06:57
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Николай Басков может помочь тяжелобольным самарским детям
В самарском выставочном центре "Экспо-Волга" накануне открылся необычный бутик. Деньги, вырученные от продажи эксклюзивных моделей, отправят в благотворительный фонд "Радость", а затем средства пойдут на оплату лечения тяжелобольных детей.
Стильные куртки и платья, шляпки и туфли от известных российских и европейских …
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24 мая 2013, 01:17