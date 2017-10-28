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Не упусти шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!

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Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra 25 июня выступит в Тольятти

Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra 25 июня выступит в Тольятти

В Тольятти в воскресенье, 25 июня, в 19:00 на площади у дворца спорта «Волгарь» начнется большой концерт, посвященный Дню молодежи. Хедлайнером вечера станет известный интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra, лидером которой является Владимир Аветисян. В состав блюз-бэнда входят талантливые музыканты 

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В Самару приехали 4 фуры с костюмами Филиппа Киркорова

Сегодня, 12 апреля, в Самару прибыли четыре (!) фуры с нарядами Филиппа Киркорова, передает портал 63.ru. Очевидцам удалось заснять колонну грузовиков в районе «МТЛ-Арены». «В кадр попали только две фуры, но всего их четыре», — цитирует издание автора. Кстати, 
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В спорткомплексе

В спорткомплексе "МТЛ-Арена" началось одно из главных музыкальных событий года

Такого Самара еще не видела и не слышала. В спорткомплексе "МТЛ-Арена" началось одно из главных музыкальных событий года. Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra вместе со зрителями отмечают 70-летие всемирно известного блюзмена Эрика Клэптона. Это уникальное звуковое и световое 
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Онлайн-трансляция выступления группы D’Black Blues Orchestra в

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D’Black Blues Orchestra продолжает удивлять ценителей качественной музыки. Для тех, кто не сможет попасть на концерт в "МТЛ-Арене" сегодня, 25 марта, на официальном сайте группы http://ru.claptomania.com в 19:00 начнется онлайн-трансляция выступления. Новый формат и уникальное звучание мультимедийного шоу теперь 
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