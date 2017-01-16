Возбуждены сразу два уголовных дела в отношении директоров компаний «Контаз» и «Родничок». Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в 2008 году топ-менеджер первой фирмы продал акции "Тольяттиазот" по заниженной стоимости и тем самым занизил сумму налогооблагаемой базы. Фактическая рыночная стоимость ценных бумаг составляла свыше 576 млн рублей. Однако в налоговую инспекцию принесли декларацию по налогу на прибыль с заведомо ложными данными. В итоге, фирма уклонилась от уплаты в размере более 110 млн рублей.
В том же году акции "Тольяттиазота" продал директор «Родничка» на сумму 1 млрд 142 млн рублей. С этой сделки уплате подлежал налог в размере свыше 217 млн рублей.
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В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей
Самарские следователи ищут 320 работников организации, которым работодатель задолжал более 18 миллионов рублей.
Речь идет об ООО «1245». На генерального директора завели уголовное дело за невыплату зарплат и нарушение налогового законодательства. Общая сумма ущерба составила 18 миллионов 478 тысяч рублей.
Работников организации …
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30 декабря 2016, 11:01
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Начальник управления финансов ЦСКБ Прогресс Светлана Кирилина останется без работы
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29 декабря 2016, 02:21
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В отношении лидера ликвидированной партии "Воля" Светланы Лада-Русь, более известной как Пеунова, начато еще одно расследование. Теперь ее подозревают в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. По этой статье дело возбуждено впервые в России.
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30 ноября 2016, 10:58
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Эксперты выяснили, где россиянам лучше хранить деньги
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7 ноября 2016, 12:09
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Приостановлена допэмиссия акций самарского «Кузнецова» на 8 млрд рублей
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18 октября 2016, 11:42
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17 октября 2016, 01:04
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АвтоВАЗ проведет допэмиссию на 25 млрд рублей
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11 октября 2016, 10:28
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Вокруг компании "ТольяттиАзот" продолжается корпоративный конфликт
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9 сентября 2016, 04:18
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В Тольятти построят агрегат по выработке карбамида за 9,5 млрд рублей
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3 июня 2016, 05:05