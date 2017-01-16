Светлану Лада-Русь подозревают в создании НКО, посягающей на личность и права граждан В отношении лидера ликвидированной партии "Воля" Светланы Лада-Русь, более известной как Пеунова, начато еще одно расследование. Теперь ее подозревают в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. По этой статье дело возбуждено впервые в России.

Отметим, что политику …