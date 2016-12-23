В судебном противостоянии управления федеральной налоговой службы и торгового центра «Караван» предприниматели одержали промежуточную победу. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале 2016 года ООО «Караван» просил служителей Фемиды признать недействительными решения фискалов о доначислении им налогов на землю, а также выставленных штрафов и пени. Речь идет о сумме в несколько миллионов рублей. Все дело в том, что торговый центр платил земельные налоги исходя из назначения участка, которое прописано в кадастровых документах. Там декларируется шариковый цех. Напомним, рынок «Караван» построен на месте шарикового цеха завода «Шар». После того как в производственных помещениях разместили торговые ряды, назначение участка осталось прежним. А с ним и земельные налоги, которые рассчитываются исходя из кадастровой стоимости участка. Сегодня она составляет примерно 61 миллион рублей. Если назначение изменится, оценка вырастет до 248 миллионов. А значит, в 4 раза увеличатся и налоги, которые идут в бюджет городского округа Самара.
В итоге в областном арбитражном суде постановили отменить решение УФНС о доначислении налогов на землю. В свою очередь, фискалы успешно оспорили это решение в 11-м апелляционном суде. Однако Поволжский арбитраж встал на сторону ООО «Караван». Впрочем, как стало известно ТРК «ТЕРРА», юристы ФНС намерены обжаловать постановление в Верховном суде. Напомним, по неофициальной информации, ТЦ «Караван» близок предпринимателям Александру Хенкину, Сергею Арсентьеву и политику Сергею Ракитину.
«ТЕРРА» следит за развитием событий.
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