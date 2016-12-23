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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Бывший военком Тольятти не смог доказать, что взятку ему подбросили

Бывший военком Тольятти не смог доказать, что взятку ему подбросили

9 лет колонии и штраф 100 миллионов рублей. Такой приговор бывшему военкому Тольятти Игорю Попову вынес Автозаводский районный суд.
21 декабря 2016, 12:14
Вынесен приговор 22-летней самарчанке, пронзившей шампуром сердце приятеля

Вынесен приговор 22-летней самарчанке, пронзившей шампуром сердце приятеля

Девушка травмировала молодого человека в день своего рождения. Инцидент произошёл 15 июня на волжском пляже.
Во время распития спиртных напитков между Алёной Плехановой и одним из её знакомых возникла ссора. Девушка схватила шампур и ударила оппонента в грудь. Острие инструмента 

16 декабря 2016, 04:53
В Волжском районном суде началось рассмотрение ходатайства об аресте подозреваемых в нападении на семью офицера полиции

В Волжском районном суде началось рассмотрение ходатайства об аресте подозреваемых в нападении на семью офицера полиции

Сейчас одновременно три судьи рассматривают просьбы следствия об аресте пяти подозреваемых. Силовики настаивают на заключении под стражу на два месяца 4 мужчин и одной женщины. По версии следствия, они выбрали жертв еще в магазине, проследили за ними до дома, позвали 

16 декабря 2016, 02:54
Обвиняемую в организации финансовой пирамиды в Самаре предлагают отправить за решетку

Обвиняемую в организации финансовой пирамиды в Самаре предлагают отправить за решетку

В прениях прокуратура предложила отправить директора самарской компании "Гелиос" Юлию Жильцову в колонию на 9 лет. Как уже рассказывала ТЕРРА, ее обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, топ-менеджер обманула 125 человек на 35 миллионов рублей. Обещала 78 % годовых в 

15 декабря 2016, 06:01
ПАО «Самарский завод «Электрощит» оспорило победу УФНС

ПАО «Самарский завод «Электрощит» оспорило победу УФНС

ПАО «Самарский завод «Электрощит»оспорил победу УФНС, одержанную ранее  в областном Арбитражном суде. Напомним, 7 сентября «Электрощит» проиграл судебный спор региональной налоговой службе. В арбитражном суде Самарской области предприятие просило служителей Фемиды отменить решение Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской 

13 октября 2016, 04:39
За 8 месяцев 2016 года самарские налоговики собрали 219 млрд рублей

За 8 месяцев 2016 года самарские налоговики собрали 219 млрд рублей

За 8 месяцев 2016 года зафиксирован рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет страны от Самарской области. Поступления по налогам и сборам в консолидированный бюджет РФ составили почти 219 млрд руб., что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным показателем 2015 

13 сентября 2016, 05:07
Самарский «Электрощит» проиграл налоговой 23 миллиона рублей

Самарский «Электрощит» проиграл налоговой 23 миллиона рублей

ПАО «Самарский завод «Электрощит» проиграло судебный спор региональной налоговой службе. В арбитражном суде Самарской области требовало отменить решение Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области о взыскании более 23 миллионов рублей штрафов, пени и недоимок за период с 2010 

31 августа 2016, 05:14
Эксперты перепроверяют подписи контрагентов завода «Электрощит»

Эксперты перепроверяют подписи контрагентов завода «Электрощит»

Продолжается судебный спор самарского завода «Электрощит» с региональной налоговой службой. В арбитражном суде Самарской области предприятие просит служителей Фемиды отменить решение Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области о взыскании более 23 миллионов рублей штрафов, пени и недоимок за 

23 августа 2016, 05:58
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