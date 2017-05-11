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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре в ряды волонтеров для ЧМ-2018 привлекут трудных подростков

В Самаре в ряды волонтеров для ЧМ-2018 привлекут трудных подростков

Летом 2018 года в Самаре будут работать 2600 добровольцев. Из них ровно половину - 1300 человек -  задействуют на стадионе «Самара Арена» и тренировочных базах, остальных — на улицах города, пишет «Волга Ньюс».
 
В ряды городских волонтеров региональные 
6 мая 2017, 05:50
Футбольных болельщиков пустят в Россию без виз

Футбольных болельщиков пустят в Россию без виз

Президент Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого иностранцам будет достаточно предъявить персонифицированную карту зрителя в электронной форме. Ее выдают при покупке входного билета на матч. Правда, действовать документ 

5 мая 2017, 11:33
«С потолка на голову капает что-то» - обзор самарских туалетов накануне ЧМ-2018

«С потолка на голову капает что-то» - обзор самарских туалетов накануне ЧМ-2018

Блогера Анну Носову беспокоит вопрос, какие туалеты закупят в Самаре к чемпионату мира по футболу? «Я все-таки надеюсь, что они окажутся не фейковыми и не будут состоять из матерчатых баннеров или штакетника с дизайном «косметический ремонт от инвесторов». Сегодня 
28 апреля 2017, 04:25
В Самаре придумали способ ускорить строительство стадиона ЧМ-2018

В Самаре придумали способ ускорить строительство стадиона ЧМ-2018

На строительной площадке стадиона «Самара Арена», который возводят в радиоцентре для проведения матчей ЧМ-2018, начали собирать новый суперкран. С его помощью можно поднимать груз весом в 350 тонн, что позволит ускорить строительство, сообщили представители компании-заказчика ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

Новый кран планировали использовать 

26 апреля 2017, 01:23
В Самаре не поделили дорогу маршрутка и трамвай №25: двое пострадало

В Самаре не поделили дорогу маршрутка и трамвай №25: двое пострадало

Авария случилась сегодня, 26 февраля, около 11:00 на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры.

По предварительной сотрудников полиции, 43-летняя водитель трамвая не пропустила микроавтобус, который завершал поворот. В результате вагон врезался в левый бок передка маршрутки. В аварии пострадали предполагаемая виновница 
26 февраля 2017, 06:14
В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)

В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)

В Самаре на днях элитная иномарка парализовала движение трамваев по улице Ташкентской, пишет 63.ru. Внедорожник марки «мерседес» застрял на рельсах.

Освободить машину из железнодорожного капкана помог ... трамвай. Он взял «мерина» на буксир с помощью троса и юзом потащил 
24 декабря 2016, 06:06
До 2 лет лишения свободы: В Самаре зять ударил тещу

До 2 лет лишения свободы: В Самаре зять ударил тещу

В полицию Самары обратилась за помощью местная 84-летняя жительница. Бабушка пожаловалась, что ее ударил муж ее родной дочери, передает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выяснили, что в квартире одного из домов по улице Ташкентской между пенсионеркой и ее 53-летним родственник 

3 декабря 2016, 04:57
В Самаре на Ташкентской нашли девушку в крови и без сознания

В Самаре на Ташкентской нашли девушку в крови и без сознания

В Самаре сотрудниками полиции проводится проверка по факту происшествия в Кировском районе. Сегодня, 7 августа, утром рядом с жилым домом №135 по улице Ташкентская была обнаружена девушка без сознания. Как передает портал 63.ru, она лежала на земле вся в 
7 августа 2016, 04:27
В Самаре трамвай столкнулся с легковушкой и сошел с рельсов, есть фото и видео

В Самаре трамвай столкнулся с легковушкой и сошел с рельсов, есть фото и видео

На улице 22-го Партсъезда в Самаре трамвай сошел с рельсов по вине автомобилиста, сообщает портал ПрогородСамара со ссылкой на источники в ТТУ.
 
По предварительным данным, сегодня, 14 ноября, утром неподалеку от рынка "Норд" трамвай столкнулся с легковым автомобилем, 
14 ноября 2015, 04:58
В Самаре отремонтируют 5 перекрестков, где проходят трамвайные пути

В Самаре отремонтируют 5 перекрестков, где проходят трамвайные пути

Об этом сообщил директор МП "Благоустройство" Олег Ивахин. Речь идет о пересечении Ново-Садовой с проспектом Кирова и Ново-Вокзальной, а также улице Советской на пересечении с Нагорной и проспектом Металлургов. Уже начат ремонт на пересечении Ново-Вокзальной и Ставропольской. Рабочие выравнивают высоту 
9 апреля 2015, 08:09
Из-за аварии на водопроводе в центре Самары изменилось движение трамваев

Из-за аварии на водопроводе в центре Самары изменилось движение трамваев

Сегодня, 14 января, с 10 часов утра в центре Самары изменятся привычные схемы движения трамваев №№ 3, 15 и 16. Это связано с проведением аварийных работ на водопроводе в районе перекрестка ул. Красноармейской и ул. Галактионовской.

Трамваи №3 и №16 будут 

14 января 2015, 09:44
В Самаре нарушено движение трамваев

В Самаре нарушено движение трамваев

В центре областной столицы сегодня, 13 ноября, произошли два инцидента на трамвайных путях, из-за чего движение вагонов было нарушено.

Утром в Самаре из-за технической неисправности трамвая №22 произошла задержка на пр. Ленина.

Позже днем в районе пл. Куйбышева прямо на трамвайных путях 

13 ноября 2014, 04:16
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