В Самаре при строительстве трамвайной ветки от улицы Ташкентской до нового стадиона "Самара-Арена", возникли новые трудности
На этом участке до сих пор не перенесен газопровод. При этом проект у "Средневолжской газовой компании" готов, однако встал вопрос финансирования. По мнению, ряда экспертов - средства должен выделить бюджет города. По информации источников "Терры", сейчас вопрос взял на контроль лично вице-губернатор региона Александр Фетисов. Напомним, строительство тоннеля для трамвайной ветки на пересечении Московского шоссе и улицы Дальней, ранее тормозили владельцы примыкающих земельных участков, в частности пельменная "Дуслык". По контракту, который получила компания "ВТС-Метро", ранее аффилированная известному самарскому бизнесмену Вячеславу Сонину, срок завершения строительства - октябрь 2017 года. Общая протяженность участка составит один километр 700 метров - от улицы Ташкентской до разворотного кольца около стадиона «Самара Арена». Кроме того, условиями контракта предусмотрена установка остановочных павильонов и строительство диспетчерского пункта. Общая стоимость объекта 741 миллион рублей.
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