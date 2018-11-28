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В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов
Конкурсными комиссиями были проведены индивидуальные собеседования и рекомендованы для рассмотрения районными советами депутатов по 2 кандидата. В Октябрьском районе ими стали заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Жданов. В Красноглинском - заместитель руководителя городского …
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28 ноября 2018, 07:09
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В блогах: скоро в России могут начаться "мусорные бунты"
Самарчанка Ольга Осокина прогнозирует, что скоро в России могут начаться "мусорные бунты".
"Ничего в вывозе мусора не продумано, не отрегулировано, - негодует автор. - Оплата будет взиматься с прописанных людей. Но, когда вывозиться, как это будет, не проработано. …
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28 ноября 2018, 05:27
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В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда
В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего …
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28 ноября 2018, 05:15
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В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания
В Самарской области одна из компаний погасила свой долг в размере 1,5 миллиона рублей после ареста недвижимости. Исполнительное производство о взыскании с организации задолженности по налогам и сборам завели в отделе приставов Шигонского района. В общей сложности, на организации-неплательщике «висела» …
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28 ноября 2018, 04:45
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Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили
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28 ноября 2018, 04:31
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На Ставропольской в Самаре грузовик сбил 73-летнюю женщину
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28 ноября 2018, 03:01
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Двое в больнице: под Тольятти автоледи скатилась в кювет и протаранила дерево
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27 ноября 2018, 01:29
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В Тольятти 12-летний школьник угодил под колеса Geely
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27 ноября 2018, 11:59
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В Самаре кроссовер Audi сбил насмерть 78-летнего пешехода
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26 ноября 2018, 08:45