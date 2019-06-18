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В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину
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18 июня 2019, 12:56
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Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы
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18 июня 2019, 11:57
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В Сызрани побывала точная копия бронекатера 1938 года
Накануне в Сызрань прибыла точная копия БК-73 - военного бронекатера образца 1938 года, который вышел из Керчи и участвует в экспедиции-реконструкции «Ветер Победы-2019». Судно посетило несколько городов России. Экспедиция проходит по инициативе Общественного совета ГУ МВД РФ по Самарской области. …
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18 июня 2019, 09:23
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В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану
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18 июня 2019, 08:42
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В Самарской области погиб водитель легковушки, которая столкнулась с деревом
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18 июня 2019, 08:27
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Смертельное ДТП под Тольятти: «Ларгус» столкнулся с машиной сопровождения дорожных служб
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17 июня 2019, 10:16
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В Волжском районе зафиксировали три ДТП с семью машинами
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17 июня 2019, 04:48
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В Самарской области в ДТП с двумя мотоциклами пострадала девушка-подросток
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17 июня 2019, 03:24
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В Зубчаниновке иномарка снесла металлический забор после ДТП
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17 июня 2019, 12:51
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В Чапаевске под колеса иномарки попал 7-летний велосипедист
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14 июня 2019, 04:04
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