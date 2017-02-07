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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору

В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору

В Самаре примерно в 19.00 в понедельник на пересечении улиц Ставропольской и Советской трамвай сошел с рельсов и снес фонарный столб. После чего перегородил проезжую часть улицы Ставропольский полностью. Пассажиры нескольких десятков трамваев и автобусов вынуждены идти пешком по морозу. 

6 февраля 2017, 08:18
Под Саратовом жертвами ДТП с участием автобуса стали четыре человека

Под Саратовом жертвами ДТП с участием автобуса стали четыре человека

Дорожно-транспортное происшествие в Энгельсском районе Саратовской области унесло жизни четырех человек. По предварительным данным, авария произошла вследствие заноса легковушки на встречный автобус.
Как сообщается, в понедельник, около семи часов утра, поступило сообщение о ДТП на 3-м километре трассы Энгельс-Ершов. Предположительно, 

6 февраля 2017, 01:06
На трассе в Самарской области автомобиль KIA улетел в кювет

На трассе в Самарской области автомобиль KIA улетел в кювет

Белая Kia Cee'd вылетела с трассы под селом Яицкое в районе строящегося южного города. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в понедельник, 6 февраля. О погибших и пострадавших на данный момент сообщений нет.
6 февраля 2017, 12:00
Разработана программа для повышения качества сборки самарских ракет

Разработана программа для повышения качества сборки самарских ракет

Роскосмос разработал спецпрограмму для повышения качества сборки ракет-носителей «Союз» после аварии «Прогресса», заявил глава госкорпорации Игорь Комаров. По его словам, вводятся дополнительные меры контроля сварных швов, пирозамков, насосоокислителей и сборки агрегатов двигателей. Программа разработана с учетом всех вероятностных причин аварии.
3 февраля 2017, 04:18
Трамвайный коллапс в Самаре: 40 вагонов встали в пробку от Первомайской до Николая Панова

Трамвайный коллапс в Самаре: 40 вагонов встали в пробку от Первомайской до Николая Панова

Вчера, 27 января, жители Самары стали заложниками очередного транспортного коллапса. На этот раз причиной проблем горожан стала тотальная остановка движения трамваев.

Как передает портал 63.ru, около 40 вагонов остановились в направлении из города, начиная от Первомайской. Вагоны стояли вплоть 
28 января 2017, 03:50
В Самаре встали трамваи

В Самаре встали трамваи

В социальных сетях очевидцы сообщают об остановке движения трамваев в разных местах города. В частности, в паблике «Самар Онлайн» появилось такое сообщение: «8:40 по неизвестной причине стоят трамваи по Заводскому, перед Кабельной в сторону «Прогресса» и пара на встречке».

Также в 

24 января 2017, 09:19
В Самаре трамвай сошел с рельсов, есть фото

В Самаре трамвай сошел с рельсов, есть фото

Сегодня, 22 января, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Урицкого трамвай сошел с рельсов, сообщают в группе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла в районе пересечения с улицей Красноармейской. Трамвай следовал по 
22 января 2017, 03:46
В Самаре для трамваев закрыли участок от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона

В Самаре для трамваев закрыли участок от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона

В четверг, 19 января, из-за повреждения контактной сети в Приволжском микрорайоне для движения трамваев оказался закрыт участок от Барбошиной поляны до остановки «15-й микрорайон», сообщает «Самарская газета».

Изменены схемы движения трамваев №№ 21, 22, 24 и 25. 21, 
19 января 2017, 12:56
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