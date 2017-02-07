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В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору
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6 февраля 2017, 08:18
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Под Саратовом жертвами ДТП с участием автобуса стали четыре человека
Дорожно-транспортное происшествие в Энгельсском районе Саратовской области унесло жизни четырех человек. По предварительным данным, авария произошла вследствие заноса легковушки на встречный автобус.
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6 февраля 2017, 01:06
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На трассе в Самарской области автомобиль KIA улетел в кювет
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6 февраля 2017, 12:00
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Разработана программа для повышения качества сборки самарских ракет
Роскосмос разработал спецпрограмму для повышения качества сборки ракет-носителей «Союз» после аварии «Прогресса», заявил глава госкорпорации Игорь Комаров. По его словам, вводятся дополнительные меры контроля сварных швов, пирозамков, насосоокислителей и сборки агрегатов двигателей. Программа разработана с учетом всех вероятностных причин аварии.
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3 февраля 2017, 04:18
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Трамвайный коллапс в Самаре: 40 вагонов встали в пробку от Первомайской до Николая Панова
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28 января 2017, 03:50
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В Самаре встали трамваи
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24 января 2017, 09:19
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В Самаре трамвай сошел с рельсов, есть фото
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22 января 2017, 03:46
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В Самаре для трамваев закрыли участок от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона
В четверг, 19 января, из-за повреждения контактной сети в Приволжском микрорайоне для движения трамваев оказался закрыт участок от Барбошиной поляны до остановки «15-й микрорайон», сообщает «Самарская газета».
Изменены схемы движения трамваев №№ 21, 22, 24 и 25. 21, …
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19 января 2017, 12:56