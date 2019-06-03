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В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие
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3 июня 2019, 05:27
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Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина
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3 июня 2019, 05:18
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Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем
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3 июня 2019, 04:55
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Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током
В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали …
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3 июня 2019, 04:25
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В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников
В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, …
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3 июня 2019, 03:23
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Эвакуировали 71 ребенка: в детском саду в Самаре произошло короткое замыкание
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3 июня 2019, 01:13
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В Самаре мальчика ударило током в парке Победы
В воскресенье, 2 июня, в парке Победы в столице 63-го региона случилось ЧП - мальчика ударило током.
«Ребенок лазил по сцене и вдруг, замерев, упал, отец успел крикнуть: «Помогите! Его ударило током!» Скорая пытается его спасти», - написал в …
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3 июня 2019, 08:44
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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В Самаре по вине автоледи в ДТП пострадал грудной ребенок
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28 мая 2019, 05:03
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Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан
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28 мая 2019, 12:03
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Водитель иномарки сбил велосипедиста в Самаре
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27 мая 2019, 01:39
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В Самаре патрульная машина ДПС столкнулась с иномаркой
В среду, 22 мая, примерно в час дня в столице 63-го региона случилось ДТП с участием служебной машины. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, на пересечении Волжского проспекта и улицы Маяковского столкнулись «Шевроле Кобальт» и полицейская «Шкода Октавия». …
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22 мая 2019, 04:16
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В Самаре из-за сильного ливня приостановили движение трамваев
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14 мая 2019, 07:49
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Трамваи № 7 снова ходят на стадион «Самара Арена»
Во вторник, 30 апреля, трамваи маршрута № 7 снова начали курсировать до стадиона «Самара Арена».
- Открыто движение трамвайного маршрута № 7 на стадион «Самара-Арена». Добро пожаловать на борт, - рассказали в ТТУ Самара.
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30 апреля 2019, 01:31
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В Самаре легковушка протаранила трамвай
В воскресенье, 28 апреля, в столице 63-го региона произошла дорожная авария. На пересечении улиц Киевской и Тухачевского иномарка «Киа» протаранила трамвай, легковушка врезалась в переднюю часть вагона. Оба транспортных средства получили механические повреждения, но о пострадавших не сообщается. Как рассказали …
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29 апреля 2019, 08:49
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В Самаре легковушка протаранила трамвай на Заводском шоссе
В пятницу, 26 апреля, на Заводском шоссе произошла авария с участием общественного транспорта. По словам очевидцев в группе «Самара ДТП 163», иномарка «Лифан» заехала под трамвай, следовавший по маршруту № 19 от улицы Фадеева до Юнгородка. Легковушка получила серьезные …
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26 апреля 2019, 02:33
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