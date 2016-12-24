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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Самаре заключен контракт на закупку 10 трехсекционных трамваев

В Самаре заключен контракт на закупку 10 трехсекционных трамваев

Технику поставит победитель соответствующего аукциона - «Государственная транспортная лизинговая компания». Электротранспорт поставит Усть-Катавский вагоностроительный завод из Челябинской области.  Усть-Катавские трамваи уже проходили испытания в Самаре. С 2015 года муниципальное «ТТУ» тестирует вагоны разных моделей от нескольких производителей. Работа проводится в рамках 

22 декабря 2016, 11:26
В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса

В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса

В Самаре могут закрыть два маршрута общественного транспорта. Специалисты ТТУ провели исследование и пришли к выводу, что трамваи №15 и троллейбусы №16 сейчас востребованы меньше всего и для оптимизации сети, которая не проводилась уже более 4-х лет, их стоит отменить.

16 декабря 2016, 03:30
В Самаре на Барбошиной Поляне столкнулись 2 трамвая (есть фото)

В Самаре на Барбошиной Поляне столкнулись 2 трамвая (есть фото)

Вчера, 9 декабря, вечером на улице Ново-Садовой в районе кольца Барбошиной Поляны произошло необычное ДТП. Как пишет "ПроГород", там умудрились столкнуться два трамвая. Инцидент случился около 21:00, оба транспортных средства следовали по 22-маршруту, в итоге один «догнал в зад» другой.
10 декабря 2016, 02:27
До 2 лет лишения свободы: В Самаре зять ударил тещу

До 2 лет лишения свободы: В Самаре зять ударил тещу

В полицию Самары обратилась за помощью местная 84-летняя жительница. Бабушка пожаловалась, что ее ударил муж ее родной дочери, передает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выяснили, что в квартире одного из домов по улице Ташкентской между пенсионеркой и ее 53-летним родственник 

3 декабря 2016, 04:57
В самарском трамвае скончался пенсионер

В самарском трамвае скончался пенсионер

Самарское муниципальное «Трамвайно-троллейбусное управление» сообщает о ЧП на 22 маршруте. Вчера, 2 декабря, около 16:00 в вагоне, следовавшем в сторону 15-го микрорайона, стало плохо 65-летнему пассажиру.  У пенсионера случился сердечный приступ, вагоновожатый взывал "скорую помощь" и полицию, однако мужчина умер 

3 декабря 2016, 03:19
12 ноября в Самаре могут остановить работу трамваев и троллейбусов

12 ноября в Самаре могут остановить работу трамваев и троллейбусов

Утром 12-ого ноября в Самаре может быть временно приостановлена работа трамваев и троллейбусов. Речь идёт о транспорте, маршруты которого проходят по улицам Стара-Загора, Демократическая и Ташкентская.

На последней из перечисленных магистралей в рамках подготовки к ЧМ-2018 пройдут работы по переустройству опор 

11 ноября 2016, 08:54
В блогах: жительница Самары пожаловалась на работу трамваев

В блогах: жительница Самары пожаловалась на работу трамваев

Блогер deieneris_flame пожаловалась на работу самарских трамваев. "Ехать на этом виде муниципального транспорта всегда лотерея: может быть, объедешь все пробки и доедешь куда надо относительно быстро, а может быть, и нет. В последнее время трамваи вообще распоясались. В 6 
10 ноября 2016, 09:06
В Самаре на Ташкентской нашли девушку в крови и без сознания

В Самаре на Ташкентской нашли девушку в крови и без сознания

В Самаре сотрудниками полиции проводится проверка по факту происшествия в Кировском районе. Сегодня, 7 августа, утром рядом с жилым домом №135 по улице Ташкентская была обнаружена девушка без сознания. Как передает портал 63.ru, она лежала на земле вся в 
7 августа 2016, 04:27
В Самаре Московское шоссе перекроют до Ташкентской на все лето

В Самаре Московское шоссе перекроют до Ташкентской на все лето

В Самаре 19 июля до конца лета закроют движение по Московскому шоссе на участке от проспекта Кирова до улицы Ташкентской. Транспорт направят на специально построенные дороги-дублеры, заявили в компании "Самаратрансстрой", которая ведет реконструкцию магистрали в рамках подготовки к чемпионату мира 

14 июля 2016, 04:46
В Самаре на Победе у трамвая отвалилось колесо, есть фото

В Самаре на Победе у трамвая отвалилось колесо, есть фото

Вчера, 12 июня, на пересечении улиц Победы и Советской произошло очередное ЧП с самарским трамваем. Как передают в группе «Samara life» соцсети «ВКонткте», у трамвая, который двигался по 25-му маршруту, отвалилось колесо. "После чего трамвай доехал до остановки, вспорол 
13 июня 2016, 05:14
Ташкентскую в Самаре отремонтируют до ноября 2017 года

Ташкентскую в Самаре отремонтируют до ноября 2017 года

Улицу Ташкентскую, недалеко от которой возводится стадион «Самара Арена» для ЧМ-2018, приведут в порядок до конца ноября 2017 года. Ее расширят, убрав при этом мешающие объекты и сооружения, нанесут разметку, поставят новые остановочные павильоны, а тротуары выложат плиткой. На все 
7 июня 2016, 05:01
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