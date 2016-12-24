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В Самаре заключен контракт на закупку 10 трехсекционных трамваев
Технику поставит победитель соответствующего аукциона - «Государственная транспортная лизинговая компания». Электротранспорт поставит Усть-Катавский вагоностроительный завод из Челябинской области. Усть-Катавские трамваи уже проходили испытания в Самаре. С 2015 года муниципальное «ТТУ» тестирует вагоны разных моделей от нескольких производителей. Работа проводится в рамках …
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22 декабря 2016, 11:26
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В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса
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16 декабря 2016, 03:30
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В Самаре на Барбошиной Поляне столкнулись 2 трамвая (есть фото)
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10 декабря 2016, 02:27
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До 2 лет лишения свободы: В Самаре зять ударил тещу
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3 декабря 2016, 04:57
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В самарском трамвае скончался пенсионер
Самарское муниципальное «Трамвайно-троллейбусное управление» сообщает о ЧП на 22 маршруте. Вчера, 2 декабря, около 16:00 в вагоне, следовавшем в сторону 15-го микрорайона, стало плохо 65-летнему пассажиру. У пенсионера случился сердечный приступ, вагоновожатый взывал "скорую помощь" и полицию, однако мужчина умер …
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3 декабря 2016, 03:19
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12 ноября в Самаре могут остановить работу трамваев и троллейбусов
Утром 12-ого ноября в Самаре может быть временно приостановлена работа трамваев и троллейбусов. Речь идёт о транспорте, маршруты которого проходят по улицам Стара-Загора, Демократическая и Ташкентская.
На последней из перечисленных магистралей в рамках подготовки к ЧМ-2018 пройдут работы по переустройству опор …
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11 ноября 2016, 08:54
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В блогах: жительница Самары пожаловалась на работу трамваев
Блогер deieneris_flame пожаловалась на работу самарских трамваев. "Ехать на этом виде муниципального транспорта всегда лотерея: может быть, объедешь все пробки и доедешь куда надо относительно быстро, а может быть, и нет. В последнее время трамваи вообще распоясались. В 6 …
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10 ноября 2016, 09:06
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В Самаре на Ташкентской нашли девушку в крови и без сознания
В Самаре сотрудниками полиции проводится проверка по факту происшествия в Кировском районе. Сегодня, 7 августа, утром рядом с жилым домом №135 по улице Ташкентская была обнаружена девушка без сознания. Как передает портал 63.ru, она лежала на земле вся в …
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7 августа 2016, 04:27
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В Самаре Московское шоссе перекроют до Ташкентской на все лето
В Самаре 19 июля до конца лета закроют движение по Московскому шоссе на участке от проспекта Кирова до улицы Ташкентской. Транспорт направят на специально построенные дороги-дублеры, заявили в компании "Самаратрансстрой", которая ведет реконструкцию магистрали в рамках подготовки к чемпионату мира …
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14 июля 2016, 04:46
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В Самаре на Победе у трамвая отвалилось колесо, есть фото
Вчера, 12 июня, на пересечении улиц Победы и Советской произошло очередное ЧП с самарским трамваем. Как передают в группе «Samara life» соцсети «ВКонткте», у трамвая, который двигался по 25-му маршруту, отвалилось колесо. "После чего трамвай доехал до остановки, вспорол …
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13 июня 2016, 05:14
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Ташкентскую в Самаре отремонтируют до ноября 2017 года
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7 июня 2016, 05:01