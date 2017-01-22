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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 января 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре для трамваев закрыли участок от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона

В Самаре для трамваев закрыли участок от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона

В четверг, 19 января, из-за повреждения контактной сети в Приволжском микрорайоне для движения трамваев оказался закрыт участок от Барбошиной поляны до остановки «15-й микрорайон», сообщает «Самарская газета».

Изменены схемы движения трамваев №№ 21, 22, 24 и 25. 21, 
19 января 2017, 12:56
В блогах: в Самаре появились трамваи бизнес- и эконом-класса

В блогах: в Самаре появились трамваи бизнес- и эконом-класса

Одной из главных новостей для самарцев стало фейковое сообщение в группе "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, в нашем городе после новогодних каникул появились трамваи бизнес- и экономкласса. Владельцы норковых шуб и другой дорогой верхней одежды, собрав нужное число подписей, 
12 января 2017, 09:37
В Самаре ДТП блокировало движение трамваев, есть фото

В Самаре ДТП блокировало движение трамваев, есть фото

В среду, 28 декабря, в Самаре произошло ДТП на площади Кирова, сообщили очевидцы в социальных сетях. Один из пользователей опубликовал фото.

«Авария на пересечении Кирова и Физкультурной. Все трамваи стоят и затруднено движение», - указано в комментарии.

Судя 
28 декабря 2016, 03:08
В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)

В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)

В Самаре на днях элитная иномарка парализовала движение трамваев по улице Ташкентской, пишет 63.ru. Внедорожник марки «мерседес» застрял на рельсах.

Освободить машину из железнодорожного капкана помог ... трамвай. Он взял «мерина» на буксир с помощью троса и юзом потащил 
24 декабря 2016, 06:06
В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса

В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса

В Самаре могут закрыть два маршрута общественного транспорта. Специалисты ТТУ провели исследование и пришли к выводу, что трамваи №15 и троллейбусы №16 сейчас востребованы меньше всего и для оптимизации сети, которая не проводилась уже более 4-х лет, их стоит отменить.

16 декабря 2016, 03:30
В Самаре на Барбошиной Поляне столкнулись 2 трамвая (есть фото)

В Самаре на Барбошиной Поляне столкнулись 2 трамвая (есть фото)

Вчера, 9 декабря, вечером на улице Ново-Садовой в районе кольца Барбошиной Поляны произошло необычное ДТП. Как пишет "ПроГород", там умудрились столкнуться два трамвая. Инцидент случился около 21:00, оба транспортных средства следовали по 22-маршруту, в итоге один «догнал в зад» другой.
10 декабря 2016, 02:27
В самарском трамвае скончался пенсионер

В самарском трамвае скончался пенсионер

Самарское муниципальное «Трамвайно-троллейбусное управление» сообщает о ЧП на 22 маршруте. Вчера, 2 декабря, около 16:00 в вагоне, следовавшем в сторону 15-го микрорайона, стало плохо 65-летнему пассажиру.  У пенсионера случился сердечный приступ, вагоновожатый взывал "скорую помощь" и полицию, однако мужчина умер 

3 декабря 2016, 03:19
В Самаре офисы ГК «Уран» продадут в счет погашения кредита

В Самаре офисы ГК «Уран» продадут в счет погашения кредита

Группа компаний «Уран» - некогда крупнейший игрок на строительном рынке Самарской области - лишилась значительной части помещений в бизнес-центре «Деловой мир» на ул. Урицкого в Самаре.

По решению арбитражного суда Самарской области, офисы общей площадью почти 3 тысячи квадратных метров выставят 

31 октября 2014, 12:39
Пожар на ул. Урицкого: погиб мужчина и сгорел гроб с телом женщины

Пожар на ул. Урицкого: погиб мужчина и сгорел гроб с телом женщины

Стали известны подробности пожара в жилом доме на ул. Урицкого, произошедшего накануне. В результате ЧП погиб мужчина и сгорел гроб с телом его покойной жены, сообщает портал «ProГород-Самара».

По словам свидетельницы ЧП, она ехала в микроавтобусе, следовавшем по маршруту 
28 мая 2014, 03:23
В Самаре при пожаре в доме на ул. Урицкого погиб человек

В Самаре при пожаре в доме на ул. Урицкого погиб человек

Сообщение о пожаре в Железнодорожном районе Самары поступило сотрудникам МЧС во вторник, 27 мая, в 17:27. В доме на ул. Урицкого горели домашние вещи на общей площади 20 квадратных метров. К месту пожара были направлены 9 единиц техники, в тушении приняли участие 

28 мая 2014, 10:26
В Самаре может появиться Крымская площадь

В Самаре может появиться Крымская площадь

Площадь Урицкого и ул. Урицкого в Самаре предложили переименовать в честь воссоединения Крыма с Россией. Инициатива поступила из Самарской губернской думы, представители областного парламента направили соответствующее обращение к главе Самары Дмитрию Азарову. 

Вопрос о рассмотрении инициативы будет включен в повестку ближайшего 

22 мая 2014, 11:12
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