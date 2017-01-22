|
В Самаре для трамваев закрыли участок от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона
В четверг, 19 января, из-за повреждения контактной сети в Приволжском микрорайоне для движения трамваев оказался закрыт участок от Барбошиной поляны до остановки «15-й микрорайон», сообщает «Самарская газета».
Изменены схемы движения трамваев №№ 21, 22, 24 и 25. 21, …
|
19 января 2017, 12:56
|
В блогах: в Самаре появились трамваи бизнес- и эконом-класса
Одной из главных новостей для самарцев стало фейковое сообщение в группе "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, в нашем городе после новогодних каникул появились трамваи бизнес- и экономкласса. Владельцы норковых шуб и другой дорогой верхней одежды, собрав нужное число подписей, …
|
12 января 2017, 09:37
|
В Самаре ДТП блокировало движение трамваев, есть фото
|
28 декабря 2016, 03:08
|
В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)
|
24 декабря 2016, 06:06
|
В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса
|
16 декабря 2016, 03:30
|
В Самаре на Барбошиной Поляне столкнулись 2 трамвая (есть фото)
|
10 декабря 2016, 02:27
|
В самарском трамвае скончался пенсионер
Самарское муниципальное «Трамвайно-троллейбусное управление» сообщает о ЧП на 22 маршруте. Вчера, 2 декабря, около 16:00 в вагоне, следовавшем в сторону 15-го микрорайона, стало плохо 65-летнему пассажиру. У пенсионера случился сердечный приступ, вагоновожатый взывал "скорую помощь" и полицию, однако мужчина умер …
|
3 декабря 2016, 03:19
|
В Самаре офисы ГК «Уран» продадут в счет погашения кредита
|
31 октября 2014, 12:39
|
Пожар на ул. Урицкого: погиб мужчина и сгорел гроб с телом женщины
Стали известны подробности пожара в жилом доме на ул. Урицкого, произошедшего накануне. В результате ЧП погиб мужчина и сгорел гроб с телом его покойной жены, сообщает портал «ProГород-Самара».
По словам свидетельницы ЧП, она ехала в микроавтобусе, следовавшем по маршруту …
|
28 мая 2014, 03:23
|
В Самаре при пожаре в доме на ул. Урицкого погиб человек
|
28 мая 2014, 10:26
|
В Самаре может появиться Крымская площадь
Площадь Урицкого и ул. Урицкого в Самаре предложили переименовать в честь воссоединения Крыма с Россией. Инициатива поступила из Самарской губернской думы, представители областного парламента направили соответствующее обращение к главе Самары Дмитрию Азарову.
Вопрос о рассмотрении инициативы будет включен в повестку ближайшего …
|
22 мая 2014, 11:12