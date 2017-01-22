Площадь Урицкого и ул. Урицкого в Самаре предложили переименовать в честь воссоединения Крыма с Россией. Инициатива поступила из Самарской губернской думы, представители областного парламента направили соответствующее обращение к главе Самары Дмитрию Азарову.

Вопрос о рассмотрении инициативы будет включен в повестку ближайшего …