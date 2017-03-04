|
Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото
|
4 марта 2017, 03:52
|
Напротив «Московского» иномарка «оседлала» дорожное ограждение
|
4 марта 2017, 02:48
|
В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые
|
2 марта 2017, 02:20
|
Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»
|
2 марта 2017, 01:58
|
Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре
В полиции сообщили подробности ДТП с участием общественного транспорта. В воскресенье, 26 февраля, в Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской столкнулись трамвай и маршрутный автобус «Пежо Боксер».
Трамваем, следовавшим по 25 маршруту, управляла 42-летняя женщина.
«По предварительной версии …
|
27 февраля 2017, 03:13
|
В Самаре у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка
|
27 февраля 2017, 12:22
|
В Самаре у трамвая слетело колесо, и очевидцы сняли это
|
20 февраля 2017, 04:40
|
ГИБДД Самары предлагает мэрии обустроить остановки на трамвайных путях
Речь идет об участках, где рельсы находятся посреди проезжей части - например, на проспекте Ленина и улице XXII Партсъезда. В Госавтоинспекции считают, что строительство посадочных площадок и установка ограждений исключат выход пешеходов на дорогу, сократят количество ДТП и уменьшат пробки. Предполагается, …
|
17 февраля 2017, 03:59
|
Трамвайный коллапс в Самаре: 40 вагонов встали в пробку от Первомайской до Николая Панова
|
28 января 2017, 03:50
|
В Самаре трамвай сошел с рельсов, есть фото
|
22 января 2017, 03:46
|
В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)
|
24 декабря 2016, 06:06
|
В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса
|
16 декабря 2016, 03:30
|
В Самаре выставят на торги часть Ленинского района
Мэрия Самары объявила аукцион на право заключения договора на разработку развития в Ленинском районе застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова и Вилоновской
Процедура назначена на 14 часов 22 августа, торги пройдут в здании гордепартамента градостроительства на улице …
|
27 июля 2016, 01:00
|
В Самаре из-за ремонта Арцыбушевской изменилось движение автобусов 34 и 240
|
8 сентября 2015, 04:44
|
В блогах: инновации по-самарски
Самарец Антон Черепок поделился в "Фейсбуке" "эффективным способом укрепления столбов". Вот такое "чудо инженерной мысли" было замечено на пересечении улиц Ярмарочной и Арцыбушевской. До такого не могли додуматься ни Леонардо да Винчи, ни Архимед. "Теперь точно не упадет!" - …
|
20 августа 2015, 08:57
|
Появились фотографии надгробий, найденных в Самаре при замене бордюра
В Интернете появились фотографии надгробий, которые использовались как бордюрные камни на улице Арцыбушевской в Самаре. Как уже сообщалось ранее, необычный «стройматериал» рядом с домом №83 обнаружили дорожные рабочие, которые меняли старые бордюрные камни на новые. Снимки надгробий, которые сделала …
|
29 июля 2015, 04:55