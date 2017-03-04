В блогах: инновации по-самарски … Самарец Антон Черепок поделился в "Фейсбуке" "эффективным способом укрепления столбов". Вот такое "чудо инженерной мысли" было замечено на пересечении улиц Ярмарочной и Арцыбушевской. До такого не могли додуматься ни Леонардо да Винчи, ни Архимед. "Теперь точно не упадет!" -