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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 марта 2017г 
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  "Y88P"
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Материалы по теме:

Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото

Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото

Сегодня, 4 марта, под Сызранью на автомагистрали М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП. Как передает «Маленькая Сызрань», примерно в 11 часов утра на 905 километре трассы в районе «октябрьского» выезда на М-5 столкнулись две фуры - DAF и Volvo. В результате 
4 марта 2017, 03:52
Напротив «Московского» иномарка «оседлала» дорожное ограждение

Напротив «Московского» иномарка «оседлала» дорожное ограждение

Сегодня, 4 марта, около 10 часов утра в Самаре на Московском шоссе напротив ТЦ «Московский» произошло необычное ДТП. Автомобиль, двигавшийся в сторону поселка Мехзавод, наехал на дорожное ограждение, разделяющее полосы движения, и «оседлал» его. В настоящее время на месте ДТП 
4 марта 2017, 02:48
В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые

В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые

В среду, 1 марта, в центре Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта, есть пострадавшие.
По данным полиции, в 15:25 на перекрестке улиц Куйбышева и Пионерской столкнулись пассажирский автобус «ЛиАЗ»  и иномарка Hondа. Иномаркой управляла 46-летняя автоледи, автобусом – 53-летний 
2 марта 2017, 02:20
Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»

Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»

В социальных сетях обсуждают ДТП на Московском шоссе. «В сторону Крутых Ключей пробка. Авария, два автобуса и «КамАЗ», - сообщил очевидец в четверг, 2 марта, в девять часов утра. Другой пользователь опубликовал фото, и уточнил, что столкновение случилось перед «Ракитой». 

2 марта 2017, 01:58
Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре

Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре

В полиции сообщили подробности ДТП с участием общественного транспорта. В воскресенье, 26 февраля, в Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской столкнулись трамвай и маршрутный автобус «Пежо Боксер».
Трамваем, следовавшим по 25 маршруту, управляла 42-летняя женщина.

«По предварительной версии 
27 февраля 2017, 03:13
В Самаре у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка

В Самаре у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка

В понедельник, 27 февраля, в социальных сетях появилась информация о ДТП на трамвайной линии. Опубликовано фото. Примерно в 11 часов у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка. На общественном транспорте табличка с номером маршрута – 8. Другой участник ДТП ехал 
27 февраля 2017, 12:22
В Самаре у трамвая слетело колесо, и очевидцы сняли это

В Самаре у трамвая слетело колесо, и очевидцы сняли это

В ночь на 20 февраля в одном из самарских пабликов в социальной сети появилось фото трамвая с повреждениями. Пользователь, опубликовавший снимок, сообщил, что на улице Советской в районе пересечения с проспектом Юных Пионеров у трамвая отлетело колесо. Судя по снимку, 
20 февраля 2017, 04:40
ГИБДД Самары предлагает мэрии обустроить остановки на трамвайных путях

ГИБДД Самары предлагает мэрии обустроить остановки на трамвайных путях

Речь идет об участках, где рельсы находятся посреди проезжей части - например, на проспекте Ленина и улице XXII Партсъезда. В Госавтоинспекции считают, что строительство посадочных площадок и установка ограждений исключат выход пешеходов на дорогу, сократят количество ДТП и уменьшат пробки. Предполагается, 

17 февраля 2017, 03:59
Трамвайный коллапс в Самаре: 40 вагонов встали в пробку от Первомайской до Николая Панова

Трамвайный коллапс в Самаре: 40 вагонов встали в пробку от Первомайской до Николая Панова

Вчера, 27 января, жители Самары стали заложниками очередного транспортного коллапса. На этот раз причиной проблем горожан стала тотальная остановка движения трамваев.

Как передает портал 63.ru, около 40 вагонов остановились в направлении из города, начиная от Первомайской. Вагоны стояли вплоть 
28 января 2017, 03:50
В Самаре трамвай сошел с рельсов, есть фото

В Самаре трамвай сошел с рельсов, есть фото

Сегодня, 22 января, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Урицкого трамвай сошел с рельсов, сообщают в группе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла в районе пересечения с улицей Красноармейской. Трамвай следовал по 
22 января 2017, 03:46
В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)

В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)

В Самаре на днях элитная иномарка парализовала движение трамваев по улице Ташкентской, пишет 63.ru. Внедорожник марки «мерседес» застрял на рельсах.

Освободить машину из железнодорожного капкана помог ... трамвай. Он взял «мерина» на буксир с помощью троса и юзом потащил 
24 декабря 2016, 06:06
В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса

В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса

В Самаре могут закрыть два маршрута общественного транспорта. Специалисты ТТУ провели исследование и пришли к выводу, что трамваи №15 и троллейбусы №16 сейчас востребованы меньше всего и для оптимизации сети, которая не проводилась уже более 4-х лет, их стоит отменить.

16 декабря 2016, 03:30
В Самаре выставят на торги часть Ленинского района

В Самаре выставят на торги часть Ленинского района

Мэрия Самары объявила аукцион на право заключения договора на разработку развития в Ленинском районе застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова и Вилоновской
 
Процедура назначена на 14 часов 22 августа, торги пройдут в здании гордепартамента градостроительства на улице 
27 июля 2016, 01:00
В Самаре из-за ремонта Арцыбушевской изменилось движение автобусов 34 и 240

В Самаре из-за ремонта Арцыбушевской изменилось движение автобусов 34 и 240

Со вторника, 8 сентября, в Самаре меняется схема движения общественного транспорта по улице Арцыбушевской. Это связано с проведением дорожных работ на участке от улицы Полевой до Маяковского.

Временно будут скорректированы схемы движения автобусов №34 (Металлург – площадь Революции; Металлург 
8 сентября 2015, 04:44
В блогах: инновации по-самарски

В блогах: инновации по-самарски

Самарец Антон Черепок поделился в "Фейсбуке" "эффективным способом укрепления столбов". Вот такое "чудо инженерной мысли" было замечено на пересечении улиц Ярмарочной и Арцыбушевской. До такого не могли додуматься ни Леонардо да Винчи, ни Архимед. "Теперь точно не упадет!" - 
20 августа 2015, 08:57
Появились фотографии надгробий, найденных в Самаре при замене бордюра

Появились фотографии надгробий, найденных в Самаре при замене бордюра

В Интернете появились фотографии надгробий, которые использовались как бордюрные камни на улице Арцыбушевской в Самаре. Как уже сообщалось ранее, необычный «стройматериал» рядом с домом №83 обнаружили дорожные рабочие, которые меняли старые бордюрные камни на новые. Снимки надгробий, которые сделала 
29 июля 2015, 04:55
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