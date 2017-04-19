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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной

Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной

В ночь на 19 апреля в Самаре на пересечении улицы Революционной и Московского шоссе снова погиб человек. Трагедия случилась в результате автомобильной аварии – на указанном участке это уже второе смертельное ДТП за последние четверо суток.

По данным полиции, 
19 апреля 2017, 02:19
Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей

Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей

В Интернете появилось видео, снятое в Самаре в момент ДТП, в котором погибла мать двоих детей.

Как уже сообщала «ТЕРРА»,  трагедия случилась в ночь на 17 апреля на пересечении улиц Гагарина и Карбышева. По данным силовиков, 19-летний водитель 
18 апреля 2017, 03:48
В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира

В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира

В понедельник, 17 апреля, в Кировском районе Самары в результате ДТП пострадали пассажиры общественного транспорта. Авария произошла примерно в 22:30 на Зубчаниновском шоссе. Столкнулись иномарка Vortex Estina и пассажирская «Газель». По предварительным данным, последняя следовала по маршруту №124. После удара 
18 апреля 2017, 12:36
В Самаре лихач протаранил 6 припаркованных машин и скрылся

В Самаре лихач протаранил 6 припаркованных машин и скрылся

В понедельник, 17 апреля, в Самаре на парковке у перекрестка улиц Матросова и Вольской произошло массовое ДТП. Неизвестный автомобилист на скорости врезался в парковочное место, разбив шесть машин, и скрылся с места аварии. По словам очевидца, это случилось в 13:35. 
17 апреля 2017, 02:17
«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5

«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5

Утром в понедельник, 17 апреля, на трассе М-5 под Самарой столкнулись автомобиль «Шевроле» и фура Man. Фото с места ДТП очевидцы опубликовали в социальной сети.  По данным МЧС, столкновение произошло в 7:22 на 886 километре трассы.

«Авария на трассе 
17 апреля 2017, 10:44
Кто получит миллиард за новые трамвайные пути до «Самара Арены»

Кто получит миллиард за новые трамвайные пути до «Самара Арены»

Строительством трамвайной линии на Московском шоссе - от улицы Ташкентской до нового стадиона «Самара Арена» займется компания "ВТС-Метро". Она все-таки выиграла торги, правда, со второго раза. Напомним, результаты предыдущего аукциона, к которому «ВТС-Метро» не допустили, бизнесменам пришлось оспаривать в антимонопольной 

14 апреля 2017, 11:49
Психологи рассказали, как выбрать идеальное фото для сайта знакомств

Психологи рассказали, как выбрать идеальное фото для сайта знакомств

Ученые выяснили, как выбрать идеальный снимок для профиля на сайте знакомств. Оказывается, это лучше доверить совершенно незнакомому человеку. В итоге, говорят психологи, ваша привлекательность в глазах других вырастет в разы.
В процессе экспериментов оказалось, что многие пользователи Сети останавливают выбор 

14 апреля 2017, 09:45
В блогах: в Самаре разбирают федеральный памятник архитектуры «Фабрика-кухня»

В блогах: в Самаре разбирают федеральный памятник архитектуры «Фабрика-кухня»

Здание Фабрики-кухни в Самаре начали разбирать. Фотографии появились в социальной сети.

«В настоящий момент идёт разбор конструкций Фабрики-кухни - памятника архитектуры федерального значения 1930-1932 гг. постройки, арх. Е.Н. Максимова. Частично разобрана кровля «серпа», а также переходы-галереи из «молота», - 
13 апреля 2017, 12:55
В Самару не проехать: затор на Кировском мосту

В Самару не проехать: затор на Кировском мосту

Самарские автомобилисты сообщили в социальных сетях о заторе на въезде в Самару по Кировскому мосту. Очевидцы опубликовали фото.

«На Кировском мосту пробка. Движение стоит по направлению в областной центр. В связи с ремонтом Южного моста, автолюбители решили ехать в 
13 апреля 2017, 11:45
В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем

В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем

Сегодня, 12 апреля, в Самаре произошло массовое ДТП на улице XXII Партсъезда. В районе пересечения с Заводским шоссе столкнулись трамвай и три автомобиля, в том числе грузовая «Газель». По словам очевидцев, движение транспорта в результате аварии оказалось блокировано.

По предварительной информации, 

12 апреля 2017, 01:15
В Самаре продолжаются поиски подрядчика для новой ветки трамвая

В Самаре продолжаются поиски подрядчика для новой ветки трамвая

Новый аукцион на строительство линии трамвая до стадиона ЧМ-2018 года объявлен в Самаре. Исполнитель должен будет переложить трубы и затем провести рельсы в Радиоцентре вдоль Московского шоссе . Общая протяженность участка составит 1,7 километра – от улицы Ташкентской до разворотного 

5 апреля 2017, 11:40
Появилось видео стройки нового тоннеля к стадиону ЧМ-2018 в Самаре

Появилось видео стройки нового тоннеля к стадиону ЧМ-2018 в Самаре

В Интернете опубликовано видео строительства нового тоннеля вдоль Московского шоссе, по которому будут ходить трамваи. Работы идут на участке от улицы Ташкентской до улицы Дальней. Напомним, участок трамвайных путей достраивают в рамках подготовки к ЧМ-2018. На трамвае можно будет доехать 

28 марта 2017, 09:46
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