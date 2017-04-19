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Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной
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19 апреля 2017, 02:19
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Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей
В Интернете появилось видео, снятое в Самаре в момент ДТП, в котором погибла мать двоих детей.
Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась в ночь на 17 апреля на пересечении улиц Гагарина и Карбышева. По данным силовиков, 19-летний водитель …
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18 апреля 2017, 03:48
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В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира
В понедельник, 17 апреля, в Кировском районе Самары в результате ДТП пострадали пассажиры общественного транспорта. Авария произошла примерно в 22:30 на Зубчаниновском шоссе. Столкнулись иномарка Vortex Estina и пассажирская «Газель». По предварительным данным, последняя следовала по маршруту №124. После удара …
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18 апреля 2017, 12:36
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В Самаре лихач протаранил 6 припаркованных машин и скрылся
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17 апреля 2017, 02:17
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«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5
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17 апреля 2017, 10:44
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Кто получит миллиард за новые трамвайные пути до «Самара Арены»
Строительством трамвайной линии на Московском шоссе - от улицы Ташкентской до нового стадиона «Самара Арена» займется компания "ВТС-Метро". Она все-таки выиграла торги, правда, со второго раза. Напомним, результаты предыдущего аукциона, к которому «ВТС-Метро» не допустили, бизнесменам пришлось оспаривать в антимонопольной …
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14 апреля 2017, 11:49
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Психологи рассказали, как выбрать идеальное фото для сайта знакомств
Ученые выяснили, как выбрать идеальный снимок для профиля на сайте знакомств. Оказывается, это лучше доверить совершенно незнакомому человеку. В итоге, говорят психологи, ваша привлекательность в глазах других вырастет в разы.
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14 апреля 2017, 09:45
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В блогах: в Самаре разбирают федеральный памятник архитектуры «Фабрика-кухня»
Здание Фабрики-кухни в Самаре начали разбирать. Фотографии появились в социальной сети.
«В настоящий момент идёт разбор конструкций Фабрики-кухни - памятника архитектуры федерального значения 1930-1932 гг. постройки, арх. Е.Н. Максимова. Частично разобрана кровля «серпа», а также переходы-галереи из «молота», - …
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13 апреля 2017, 12:55
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В Самару не проехать: затор на Кировском мосту
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13 апреля 2017, 11:45
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В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем
Сегодня, 12 апреля, в Самаре произошло массовое ДТП на улице XXII Партсъезда. В районе пересечения с Заводским шоссе столкнулись трамвай и три автомобиля, в том числе грузовая «Газель». По словам очевидцев, движение транспорта в результате аварии оказалось блокировано.
По предварительной информации, …
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12 апреля 2017, 01:15
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В Самаре продолжаются поиски подрядчика для новой ветки трамвая
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5 апреля 2017, 11:40
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Появилось видео стройки нового тоннеля к стадиону ЧМ-2018 в Самаре
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28 марта 2017, 09:46