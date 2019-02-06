В Самаре обвалилась стена жилого дома на ул. Чернореченской (ФОТО) С фасада многоэтажного здания на ул. Чернореченской, 57, обвалились кирпичи. Они упали рядом с домом с высоты нескольких этажей. По предварительной информации, пострадавших нет. По данным сайта «Все дома России», всего в здании 11 этажей, на первом расположено несколько офисных …