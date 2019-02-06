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Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре
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6 февраля 2019, 05:51
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Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с
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6 февраля 2019, 05:09
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В блогах. Пример бесстрашного "раздолбайства": работа без страховки на самарской крыше
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6 февраля 2019, 04:43
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В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе
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6 февраля 2019, 04:24
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В Самаре выберут новых членов молодежного правительства
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6 февраля 2019, 03:16
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В Самарской области «Калина» сбила 16-летнюю девушку на «зебре»
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6 февраля 2019, 02:25
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В Самаре вода из лопнувшей трубы заковала в ледяной панцирь припаркованные машины
Во вторник, 5 февраля, на пересечении улиц Авроры и Печерской автомобилистов ждал неприятный сюрприз - три припаркованные вдоль дороги машины покрылись толстой коркой льда и снега. По словам очевидцев, по улице Авроры от Печерской наблюдался поток воды, и горожане …
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6 февраля 2019, 11:54
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В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой
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5 февраля 2019, 04:57
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В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка
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5 февраля 2019, 01:57
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Лихач на Инфинити, убивший инспектора ГИБДД, отправился на нары
Водитель Infiniti G35 Sport в ночь на 6 ноября прошлого года в районе села Печерское на 925 километре трассы М5, двигаясь в направлении Самары, превысил скорость и пошел на обгон по встречке.
Нарушителя попытался остановить 24-летний инспектор ДПС 2 …
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5 февраля 2019, 12:37
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Огромная пробка на Жигулевской ГЭС: автопоезд перекрыл проезд
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5 февраля 2019, 10:55
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В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае
Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно …
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4 февраля 2019, 05:37
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«Машины тоже влюбляются»: в Самаре Лада «оседлала» иномарку
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3 февраля 2019, 04:29
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В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: на дороге образовался огромный провал
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3 февраля 2019, 04:06
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Не всё путём в самарском железнодорожном «царстве»… В Сызрани с рельсов сошел поезд
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3 февраля 2019, 03:31
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Кипяток из лопнувшей теплотрассы затопил трамвайный вагон в Самаре
Во вторник, 22 января коммунальная авария стала причиной ЧП на транспорте. Потоки горячей воды, которые хлынули из лопнувшей теплотрассы на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской, затопили салон трамвайного вагона. Для того, чтобы вызволить из беды пассажиров, пришлось привлекать сотрудников МЧС. …
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22 января 2019, 06:00
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В Самаре столкнулись трамвай и «десятка»: пострадали два человека
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16 января 2019, 12:09
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Самарец полтора часа бегал по краю крыши девятиэтажки
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22 апреля 2017, 04:11
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В Самаре на ул. Чернореченской трамвай сбил пенсионерку
Пожилая женщина, попавшая под трамвай на улице Чернореченской, выжила и доставлена в больницу, сообщает портал «ProГород-Самара». Инцидент произошел во вторник, 1 апреля 2014 года, примерно в 18:20. О состоянии пострадавшей в настоящий момент не сообщается.
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2 апреля 2014, 12:57
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В Самаре обвалилась стена жилого дома на ул. Чернореченской (ФОТО)
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26 марта 2014, 10:03
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В Октябрьске сошел с рельсов поезд
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23 февраля 2014, 01:09
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