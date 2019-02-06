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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 05.02.2019 
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Материалы по теме:

Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре

Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре

Шестиполосное движение транспорта по Фрунзенскому мосту в Самаре планируется пустить уже в сентябре этого года. Как сообщили в мэрии Самары, строительство моста ведется опережающими темпами. 

- Длина моста 667 метров, а вся протяженность строящегося участка - с учетом съездов и 
6 февраля 2019, 05:51
Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с

Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с

В ближайшие сутки в Самарской области синоптики обещают ухудшение погоды: ожидаются порывы ветра до 20 м/с. С вечера среды, 6 февраля, до 19:00 7 февраля в регионе будет облачно, местами пройдет небольшой и умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы. 
6 февраля 2019, 05:09
В блогах. Пример бесстрашного

В блогах. Пример бесстрашного "раздолбайства": работа без страховки на самарской крыше

Самарец Андрей Соколов показал в "Фейсбуке" пример бесстрашного "раздолбайства" - работу без страховки на крыше. "И это наблюдается не первый раз. Правый пристегнут, левый - нет. И где все эти "хомячки" из Роструда, проверяющие безопасность офисной работы с компьютерами и 
6 февраля 2019, 04:43
В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе

В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе

В Самарской области почти сутки искали пенсионерку, которая заблудилась. 75-летняя жительница села Новая Орлянка отправилась в соседнее село Нероновка в магазин. Но, когда она возвращалась обратно, по пути ее застала сильная метель и пожилая женщина потеряла ориентиры. Это неудивительно - 
6 февраля 2019, 04:24
В Самаре выберут новых членов молодежного правительства

В Самаре выберут новых членов молодежного правительства

В Самарской области стартовал конкурс по формированию молодежного правительства региона 5 созыва. Принять участие в нем могут молодые люди от 18 до 25 лет. Для этого необходимо подать заявку и подготовить свой социально значимый проект. Прием заявок продлится до 24 
6 февраля 2019, 03:16
В Самарской области «Калина» сбила 16-летнюю девушку на «зебре»

В Самарской области «Калина» сбила 16-летнюю девушку на «зебре»

Накануне, 5 февраля, на трассе «Самара - Бугуруслан» под колеса легковушки попала 16-летняя девушка. Авария случилась вечером, в 20:40. 29-летний водитель «Лада Калина» в снегопад ехал со стороны Бугуруслана в направлении Самары. На 26 километре трассы он сбил девушку, которая 
6 февраля 2019, 02:25
В Самаре вода из лопнувшей трубы заковала в ледяной панцирь припаркованные машины

В Самаре вода из лопнувшей трубы заковала в ледяной панцирь припаркованные машины

Во вторник, 5 февраля, на пересечении улиц Авроры и Печерской автомобилистов ждал неприятный сюрприз - три припаркованные вдоль дороги машины покрылись толстой коркой льда и снега. По словам очевидцев, по улице Авроры от Печерской наблюдался поток воды, и горожане 
6 февраля 2019, 11:54
В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

Вот вторник днем, 5 февраля, в Самаре неожиданно встало движение трамваев по направлению к Постникову оврагу. На трамвайных путях в районе пересечения Ново-Садовой и проспекта Ленина застрял Mercedes-Benz G-Сlass. Интересно, что рельсы, на которых завяз в снегу Гелендваген, обособлены, заезд 
5 февраля 2019, 04:57
В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В понедельник, 4 февраля, участницей ДТП в Самаре оказалась 18-летняя девушка. Авария произошла в Железнодорожном районе. В 18:30 45-летний мужчина ехал на иномарке Honda Pilot по улице Революционной в направлении Гагарина. По пути он сбил 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую 
5 февраля 2019, 01:57
Лихач на Инфинити, убивший инспектора ГИБДД, отправился на нары

Лихач на Инфинити, убивший инспектора ГИБДД, отправился на нары

Водитель Infiniti G35 Sport в ночь на 6 ноября прошлого года в районе села Печерское на 925 километре трассы М5, двигаясь в направлении Самары, превысил скорость и пошел на обгон по встречке.
Нарушителя попытался остановить 24-летний инспектор ДПС 2 
5 февраля 2019, 12:37
Огромная пробка на Жигулевской ГЭС: автопоезд перекрыл проезд

Огромная пробка на Жигулевской ГЭС: автопоезд перекрыл проезд

Во вторник, 5 февраля, на Жигулевской ГЭС образовалась большая пробка, транспорт стоял по направлению к Тольятти. По словам очевидцев, в районе поста ДПС «разложилась» фура, автомобилисты проводили там по 1,5 часа. По данным ГИБДД, водитель управлял автопоездом в составе тягача 
5 февраля 2019, 10:55
В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно 
4 февраля 2019, 05:37
«Машины тоже влюбляются»: в Самаре Лада «оседлала» иномарку

«Машины тоже влюбляются»: в Самаре Лада «оседлала» иномарку

Абсурдное ДТП произошло на Дыбенко, не доезжая Советской Армии со стороны Запорожской. Лада «оседлала» иномарку – просто заехала на нее. По всей видимости, водитель вазовской легковушки не справился с управлением, машину понесло и она подпрыгнула на снежном сугробе, как на трамплине. 
3 февраля 2019, 04:29
В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: на дороге образовался огромный провал

В Самаре перекрыли улицу Ставропольскую: на дороге образовался огромный провал

Провал проезжей части случился на участке улицы Ставропольской от Ново-Вокзальной до Матросова. К счастью, температурные ожоги горожанам на этот раз не грозят. На месте аварии льется не горячий кипяток, а холодная вода. По информации мэрии Самары, произошла утечка из колодцев 

3 февраля 2019, 04:06
Не всё путём в самарском железнодорожном «царстве»… В Сызрани с рельсов сошел поезд

Не всё путём в самарском железнодорожном «царстве»… В Сызрани с рельсов сошел поезд

Вчера, 2 февраля, вечером в Самарской области произошло новое ЧП на железной дороге. В 16:05 на станции Сызрань-1 при маневровых передвижениях электровоз 2ВЛ10У сошел с рельсов. По предварительным данным, поезд без состава проехал маневровый светофор с запрещающим показанием. В результате 
3 февраля 2019, 03:31
Кипяток из лопнувшей теплотрассы затопил трамвайный вагон в Самаре

Кипяток из лопнувшей теплотрассы затопил трамвайный вагон в Самаре

Во вторник, 22 января коммунальная авария стала причиной ЧП на транспорте. Потоки горячей воды, которые хлынули из лопнувшей теплотрассы на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской, затопили салон трамвайного вагона. Для того, чтобы вызволить из беды пассажиров, пришлось привлекать сотрудников МЧС. 
22 января 2019, 06:00
В Самаре столкнулись трамвай и «десятка»: пострадали два человека

В Самаре столкнулись трамвай и «десятка»: пострадали два человека

Во вторник, 15 января, в областной столице произошла авария с участием трамвая. В 14:40 35-летний водитель ВАЗ 2110 ехал в условиях снегопада по двору со стороны улицы Аминева в направлении Ново-Садовой. По предварительной информации, на выезде с прилегающей территории он 
16 января 2019, 12:09
Самарец полтора часа бегал по краю крыши девятиэтажки

Самарец полтора часа бегал по краю крыши девятиэтажки

Сегодня, 22-го апреля, примерно в 11 утра в полицию поступила информация о странном мужчине, который бегает по самому краю крыши девятиэтажного дома №51 по улице Чернореченской. Очевидцы испугались за жизнь горожанина и обратились к стражам порядка, передает «Волга Ньюс»
 
22 апреля 2017, 04:11
В Самаре на ул. Чернореченской трамвай сбил пенсионерку

В Самаре на ул. Чернореченской трамвай сбил пенсионерку

Пожилая женщина, попавшая под трамвай на улице Чернореченской, выжила и доставлена в больницу, сообщает портал «ProГород-Самара». Инцидент произошел во вторник, 1 апреля 2014 года, примерно в 18:20. О состоянии пострадавшей в настоящий момент не сообщается.
2 апреля 2014, 12:57
В Самаре обвалилась стена жилого дома на ул. Чернореченской (ФОТО)

В Самаре обвалилась стена жилого дома на ул. Чернореченской (ФОТО)

С фасада многоэтажного здания на ул. Чернореченской, 57, обвалились кирпичи. Они упали рядом с домом с высоты нескольких этажей. По предварительной информации, пострадавших нет. По данным сайта «Все дома России», всего в здании 11 этажей, на первом расположено несколько офисных 

26 марта 2014, 10:03
В Октябрьске сошел с рельсов поезд

В Октябрьске сошел с рельсов поезд

Поезда, прибывающие в Самару с западного направления, через Сызрань, задерживаются на полтора-два часа. Поезд 318 "Брест - Караганда" задерживается на 2 часа, поезд 14 "Москва - Челябинск" - на 1 час, 132-й "Москва - Орск" - на 1,5 часа, 312-й 

23 февраля 2014, 01:09
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