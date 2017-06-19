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Под Самарой водитель во сне опрокинул вазовскую легковушку, есть жертва
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19 июня 2017, 09:31
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Доездился: В Самаре красная Ferrari вылетела на газон
Сегодня, 18 июня, около 2:40 часов один из жителей Самары заснял ДТП на улице Вилоновской. Водитель на красной иномарке Ferrari не справился с управлением и вылетел на газон. Фотографии с места происшествия были выложены в группе ДТП 163 Самара …
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18 июня 2017, 05:43
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В Самаре водитель на «Калине» снес остановку и сбил женщину
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18 июня 2017, 03:14
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На ульяновской трассе фура улетела в кювет
На ульяновской трассе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. Авария произошла на 24 километре автодороги «Димитровград-Тольятти» в Мелекесском районе.
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16 июня 2017, 05:21
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Семья сгорела заживо: в Похвистнево начали проверку по факту пожара с жертвами
В городе Похвистнево следователи начали проверку по факту гибели двух человек при пожаре. Возгорание в доме на улице Нагорной в селе Большая Ёга произошло 11 июня в 01:35.
Как уже сообщала «ТЕРРА», на месте пожара обнаружили два трупа …
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13 июня 2017, 11:01
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Под Самарой найдена мертвой пропавшая девочка
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7 июня 2017, 10:00
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Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты
В Сети опубликовано новое видео с Московского шоссе, где строят тоннель для трамваев, который будут следовать до стадиона «Самара Арена».
Как уже сообщала «ТЕРРА», тоннель будет состоять из 19 секций. По контракту стоимость работ составит 236 миллионов рублей.
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6 июня 2017, 07:57
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Жертва самарского ЖКХ: из-за управляющей компании, которая не сделала свою работу, погибла женщина
В Самаре за смерть женщины в результате падения глыбы льда ответит управляющая компания. Трагедия произошла 26 марта около дома №109 на улице Вольской. Очевидцы вызвали скорую помощь. Однако 42-летняя пострадавшая скончалась до прибытия медиков. По словам врачей, шансов выжить …
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5 июня 2017, 03:50
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В Самаре водитель грузовика порвал трамвай
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30 мая 2017, 01:19
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В Самаре трамвай впечатал иномарку в грузовик
Эта авария случилась сегодня днем в Самаре. О дорожно-транспортном происшествии с участием общественного транспорта рассказали очевидцы в социальных сетях.
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15 мая 2017, 04:45
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На пересечении Киевской и Тухачевского трамвай «слетел» с рельсов прямо на дорогу
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14 мая 2017, 11:25