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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Под Самарой водитель во сне опрокинул вазовскую легковушку, есть жертва

Под Самарой водитель во сне опрокинул вазовскую легковушку, есть жертва

В воскресенье, 18 июня, в Самарской области произошла жуткая авария. На 932 километре трассы М-5 в Сызранском районе столкнулись две машины, в результате одна перевернулась на крышу. Есть жертва.

По данным полицейских, примерно в пять часов вечера водитель на 
19 июня 2017, 09:31
Доездился: В Самаре красная Ferrari вылетела на газон

Доездился: В Самаре красная Ferrari вылетела на газон

Сегодня, 18 июня, около 2:40 часов один из жителей Самары заснял ДТП на улице Вилоновской. Водитель на красной иномарке Ferrari не справился с управлением и вылетел на газон. Фотографии с места происшествия были выложены в группе ДТП 163 Самара 
18 июня 2017, 05:43
В Самаре водитель на «Калине» снес остановку и сбил женщину

В Самаре водитель на «Калине» снес остановку и сбил женщину

Вчера, 17 июня, около 17:30 на перекрестке улиц Александра Матросова и Победы произошло ДТП. По предварительной версии сотрудников полиции, водитель на «Лада Калина» не справился с управлением, вылетел с дороги, снес автобусную остановку и сбил женщину.

Предположительно, 24-летний автомобилист 
18 июня 2017, 03:14
На ульяновской трассе фура улетела в кювет

На ульяновской трассе фура улетела в кювет

На ульяновской трассе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. Авария произошла на 24 километре автодороги «Димитровград-Тольятти» в Мелекесском районе.
По сведениям Госавтоинспекции, 27-летний водитель грузового транспортного средства SСАNIА, в составе полуприцепа, не справился с управлением и совершил съезд в 

16 июня 2017, 05:21
Семья сгорела заживо: в Похвистнево начали проверку по факту пожара с жертвами

Семья сгорела заживо: в Похвистнево начали проверку по факту пожара с жертвами

В городе Похвистнево следователи начали проверку по факту гибели двух человек при пожаре. Возгорание в доме на улице Нагорной в селе Большая Ёга произошло 11 июня в 01:35.
 
Как уже сообщала «ТЕРРА», на месте пожара обнаружили два трупа 
13 июня 2017, 11:01
Под Самарой найдена мертвой пропавшая девочка

Под Самарой найдена мертвой пропавшая девочка

В Самарской области прекращены поиски 12-летней девочки, пропавшей в селе Яблоновый Овраг Волжского района. Она погибла, сообщили в среду, 7 июня, добровольцы из отряда «Лиза Алерт», участвовавшие в поисках.

Как сообщалось ранее, девочка ушла из дома 30 мая и не вернулась. Через 

7 июня 2017, 10:00
Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты

Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты

В Сети опубликовано новое видео с Московского шоссе, где строят тоннель для трамваев, который будут следовать до стадиона «Самара Арена».

Как уже сообщала «ТЕРРА», тоннель будет состоять из 19 секций. По контракту стоимость работ составит 236 миллионов рублей.
6 июня 2017, 07:57
Жертва самарского ЖКХ: из-за управляющей компании, которая не сделала свою работу, погибла женщина

Жертва самарского ЖКХ: из-за управляющей компании, которая не сделала свою работу, погибла женщина

В Самаре за смерть женщины в результате падения глыбы льда ответит управляющая компания. Трагедия произошла 26 марта около дома №109 на улице Вольской. Очевидцы вызвали скорую помощь. Однако 42-летняя пострадавшая скончалась до прибытия медиков. По словам врачей, шансов выжить 
5 июня 2017, 03:50
В Самаре водитель грузовика порвал трамвай

В Самаре водитель грузовика порвал трамвай

Сегодня утром в Самаре на Заводском шоссе произошло ДТП с участием общественного транспорта. По словам очевидцев, 30 мая примерно в 9:30 на пересечении с улицей Кабельной столкнулись грузовик «КамАЗ» и трамвай №19, ехавший в направлении проспекта Кирова. Очевидцы опубликовали фото.
30 мая 2017, 01:19
В Самаре трамвай впечатал иномарку в грузовик

В Самаре трамвай впечатал иномарку в грузовик

Эта авария случилась сегодня днем в Самаре. О дорожно-транспортном происшествии с участием общественного транспорта рассказали очевидцы в социальных сетях.
На пересечении Галактионовской и Маяковского трамвай практически вмял иномарку в грузовик. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал,  а 

15 мая 2017, 04:45
На пересечении Киевской и Тухачевского трамвай «слетел» с рельсов прямо на дорогу

На пересечении Киевской и Тухачевского трамвай «слетел» с рельсов прямо на дорогу

Вчера, 13 мая, ближе к вечеру на пересечении Киевской и Тухачевского произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Примерно в 17-30 там сошел с рельсов трамвай, следовавший по первому маршруту.
 
В результате один из подвижных составов выбросило прямо на 
14 мая 2017, 11:25
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