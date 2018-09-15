Подозреваемого в убийстве семилетней девочки в Самаре арестовали на 2 месяца До 21 сентября, то есть на месяц и 28 дней по решению Самарского районного суда областной столицы был отправлен под арест подозреваемый в убийстве семилетней девочки. 23-летний Николай Захаров свою вину признает. … Напомним, что в субботу вечером, 20 июля, в Самаре