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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги

Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги

В Самаре завершился суд над 25-летним местным жителем. Его обвиняли в совершении умышленного убийства.

По версии следствия, 15 февраля мужчина что-не поделил с хозяином одной из квартир. Злоумышленник взял гриф от штанги и забил им своего 30-летнего оппонента. Подсудимый пытался оправдаться 

12 сентября 2018, 10:52
Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

В Сызрани прошел суд над местным 46-летним жителем. Его обвиняли в убийстве знакомого.

Инцидент произошел еще 13 декабря. Подсудимый повздорил со своим приятелем. В какой-то момент перепалка перешла в драку. Злоумышленник выхватил нож и нанес им своему оппоненту два 
20 августа 2018, 02:40
Под Сызранью водитель убил велосипедиста-инвалида во время конфликта на дороге

Под Сызранью водитель убил велосипедиста-инвалида во время конфликта на дороге

Водитель из Ульяновской области насмерть забил велосипедиста-инвалида. Конфликт случиался примерно в тридцати километрах от Сызрани, передает прокуратура по Ульяновской области.
 
По информации надзорного ведомства, мужчину с множественными телесными повреждениями обнаружили возле дороги, ведущей в село Дмитриевка, вечером 21 
4 августа 2018, 03:04
Подозреваемого в убийстве семилетней девочки в Самаре арестовали на 2 месяца

Подозреваемого в убийстве семилетней девочки в Самаре арестовали на 2 месяца

До 21 сентября, то есть на месяц и 28 дней по решению Самарского районного суда областной столицы был отправлен под арест подозреваемый в убийстве семилетней девочки. 23-летний Николай Захаров свою вину признает.
 
Напомним, что в субботу вечером, 20 июля, в Самаре 
26 июля 2018, 04:10
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