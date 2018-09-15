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Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги
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12 сентября 2018, 10:52
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Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга
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20 августа 2018, 02:40
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Под Сызранью водитель убил велосипедиста-инвалида во время конфликта на дороге
Водитель из Ульяновской области насмерть забил велосипедиста-инвалида. Конфликт случиался примерно в тридцати километрах от Сызрани, передает прокуратура по Ульяновской области.
По информации надзорного ведомства, мужчину с множественными телесными повреждениями обнаружили возле дороги, ведущей в село Дмитриевка, вечером 21 …
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4 августа 2018, 03:04
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Подозреваемого в убийстве семилетней девочки в Самаре арестовали на 2 месяца
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26 июля 2018, 04:10