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До сентября в Самаре должны отремонтировать почти 60 дворов

До сентября в Самаре должны отремонтировать почти 60 дворов

В Самаре стартовал ремонт дворов. Работы проводятся в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". До 1 сентября в городе благоустроят почти 60 дворовых территорий. Из них больше всего - 13 в Промышленном районе. 11 - в Красноглинском. 9 - в 
4 июня 2019, 10:48
По факту хищения 2,5 миллиардов рублей на «Тольяттиазоте» завели дело

По факту хищения 2,5 миллиардов рублей на «Тольяттиазоте» завели дело

По факту хищения 2,5 миллиардов рублей на «Тольяттиазоте» возбуждено уголовное дело. По версии силовиков, в Автограде с 1997 года действовало преступное сообщество, которое завладело имуществом, принадлежащим «ТоАзу», и уклонилось от уплаты налогов. По данным ведомства, к делу также причастно руководство 
4 июня 2019, 08:21
В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

С понедельника, 24 июня, в Самаре запретят остановку машин на кольцевой развязке Московского шоссе и улицы Авроры. О нововведении стало известно сегодня, 4 июня. Автомобилистов просят быть внимательными — ведь машины нарушителей будут отвозить на штрафстоянки. Как пояснили в министерстве 

4 июня 2019, 05:13
В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку

В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку

Специалисты самарского Роспотребнадзора проверили молочную продукцию в регионе. В итоге с продажи было снято 19 тонн молока. За первый квартал этого года эксперты исследовали 69 тысяч проб молока и молочной продукции. Как пояснили в ведомстве, 4 % изученных экземпляров 
4 июня 2019, 04:54
В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде

В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде

В понедельник, 3 июня, в Ставропольском районе региона вечером произошла авария с пострадавшими. В 18:45 45-летняя женщина ехала на иномарке Chevrolet по переулку Лазурный в селе Подстепки. Она сбила 9-летнюю девочку, которая двигалась на велосипеде. К счастью, ребенок остался в 
4 июня 2019, 01:54
Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»

Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»

Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Самарской области. В Комсомольском районе Тольятти остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями пассажирка стала нервничать, а также неадекватно реагировала на окружающую обстановку — у собеседников было ощущение, что 
4 июня 2019, 11:16
Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет

Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет

В Самаре вынесли приговор мужчине, который убил собственную жену. Преступление произошло в ноябре прошлого года. По версии следствия, мужчина в пьяном виде нанес супруге не менее 44 ударов по голове, шее, туловищу и конечностям. От страшных травм женщина скончалась. Как 
4 июня 2019, 10:36
В Сызрани за один день нашли тела двух мужчин

В Сызрани за один день нашли тела двух мужчин

В понедельник, 3 июня, сызранские спасатели дважды за вечер извлекли из воды тела утонувших мужчин. Первый вызов от очевидцев поступил в 17:40, они нашли неподалеку от Центрального пляжа за волнорезом труп мужчины примерно 40 лет. Спасатели отправились на место событий 
4 июня 2019, 08:42
Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

В Сызрани сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным члена местной организованной преступной группировки. Операция прошла в конце мая. У мужчины нашли 237 г порошка, который отправили на экспертизу. Специалисты установили, что в свертке находился героин. Сейчас жителя 
3 июня 2019, 05:18
Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали 
3 июня 2019, 04:25
Эвакуировали 71 ребенка: в детском саду в Самаре произошло короткое замыкание

Эвакуировали 71 ребенка: в детском саду в Самаре произошло короткое замыкание

В понедельник, 3 июня, сотрудники оперативных служб в Самаре выезжали по вызову на улицу Агибалова в Железнодорожном районе. Как сообщили в областном МЧС, в детском саду № 225 произошло короткое замыкание в водонагревателе без последующего горения. Вызов поступил в 11:00, 
3 июня 2019, 01:13
В Самаре трамваи столкнулись «паровозиком» на Ташкентской

В Самаре трамваи столкнулись «паровозиком» на Ташкентской

В понедельник, 3 июня, в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры, в районе старейшего торгового центра города «Колизей» «паровозиком» столкнулись трамваи. Хотя удар был сильным — один из вагонов сложился «гармошкой», никто не 
3 июня 2019, 12:47
В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение

В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение

В ночь на понедельник, 3 июня, в Кинельском районе области произошла дорожная авария. В 23:55 57-летняя женщина ехала на автомобиле Haima 7 со стороны Бугуруслана в направлении Самары. В какой-то момент автомобилистка сбила кабана, который перебегал дорогу слева направо. После 
3 июня 2019, 11:26
В Самаре мальчика ударило током в парке Победы

В Самаре мальчика ударило током в парке Победы

В воскресенье, 2 июня, в парке Победы в столице 63-го региона случилось ЧП - мальчика ударило током.

«Ребенок лазил по сцене и вдруг, замерев, упал, отец успел крикнуть: «Помогите! Его ударило током!» Скорая пытается его спасти», - написал в 
3 июня 2019, 08:44
В Самаре мотоциклист врезался в металлический забор

В Самаре мотоциклист врезался в металлический забор

В четверг, 30 мая, в Железнодорожном районе Самары произошла авария с участием мотоциклиста. Примерно в 14:00 35-летняя женщина на иномарке «Форд Фокус» выезжала на дорогу с прилегающей территории напротив дома № 131 по улице Красноармейской. Она не уступила дорогу, нарушила 
31 мая 2019, 01:08
В Самарской области трое рабочих погибли, когда чистили коллектор

В Самарской области трое рабочих погибли, когда чистили коллектор

В четверг, 30 мая, в Самарской области произошла трагедия - на свиноферме в поселке Кировский Красноармейского района погибли три человека. По предварительной информации, 30-летний рабочий свинофермы чистил коллектор. Он долгое время не подавал признаков жизни и двое его коллег забеспокоились 
30 мая 2019, 08:27
В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков

В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков

В Самарской области поймали браконьера из Ульяновска: теперь 60-летнему мужчине грозит до двух лет в колонии. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, вечером 21 мая правоохранители в акватории реки Волга Саратовского водохранилища задержали мужчину. По версии следствия, он рыбачил с помощью 
30 мая 2019, 02:44
В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей

В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей

В поселке Волжский Красноярского района обнаружили большой склад нелегального алкоголя. Хранилище располагалось на территории складского комплекса, принадлежащего Волжскому заводу бетоносмесительных машин, пишет «Самарское обозрение». По версии следователей, 62-летний бизнесмен в составе группы неустановленных лиц производил и хранил немаркированную продукцию. 
30 мая 2019, 09:36
Отскочила деталь: в Самаре водителя тягача убило во время ремонта

Отскочила деталь: в Самаре водителя тягача убило во время ремонта

В среду, 22 мая, в столице 63-го региона случилось ЧП - сотрудник одного из АО выполнял работы по замене пневмоподушки тягача Freightliner, когда одна из деталей внезапно отскочила и попала мужчине в голову. 
 

- Пострадавший скончался, не приходя в сознание, 

24 мая 2019, 09:54
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