Отскочила деталь: в Самаре водителя тягача убило во время ремонта В среду, 22 мая, в столице 63-го региона случилось ЧП - сотрудник одного из АО выполнял работы по замене пневмоподушки тягача Freightliner, когда одна из деталей внезапно отскочила и попала мужчине в голову.

- Пострадавший скончался, не приходя в сознание, …