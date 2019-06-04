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До сентября в Самаре должны отремонтировать почти 60 дворов
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4 июня 2019, 10:48
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По факту хищения 2,5 миллиардов рублей на «Тольяттиазоте» завели дело
По факту хищения 2,5 миллиардов рублей на «Тольяттиазоте» возбуждено уголовное дело. По версии силовиков, в Автограде с 1997 года действовало преступное сообщество, которое завладело имуществом, принадлежащим «ТоАзу», и уклонилось от уплаты налогов. По данным ведомства, к делу также причастно руководство …
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4 июня 2019, 08:21
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В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе
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4 июня 2019, 05:13
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В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку
Специалисты самарского Роспотребнадзора проверили молочную продукцию в регионе. В итоге с продажи было снято 19 тонн молока. За первый квартал этого года эксперты исследовали 69 тысяч проб молока и молочной продукции. Как пояснили в ведомстве, 4 % изученных экземпляров …
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4 июня 2019, 04:54
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В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде
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4 июня 2019, 01:54
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Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»
Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Самарской области. В Комсомольском районе Тольятти остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями пассажирка стала нервничать, а также неадекватно реагировала на окружающую обстановку — у собеседников было ощущение, что …
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4 июня 2019, 11:16
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Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет
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4 июня 2019, 10:36
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В Сызрани за один день нашли тела двух мужчин
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4 июня 2019, 08:42
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Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина
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3 июня 2019, 05:18
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Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током
В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали …
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3 июня 2019, 04:25
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Эвакуировали 71 ребенка: в детском саду в Самаре произошло короткое замыкание
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3 июня 2019, 01:13
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В Самаре трамваи столкнулись «паровозиком» на Ташкентской
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3 июня 2019, 12:47
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В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение
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3 июня 2019, 11:26
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В Самаре мальчика ударило током в парке Победы
В воскресенье, 2 июня, в парке Победы в столице 63-го региона случилось ЧП - мальчика ударило током.
«Ребенок лазил по сцене и вдруг, замерев, упал, отец успел крикнуть: «Помогите! Его ударило током!» Скорая пытается его спасти», - написал в …
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3 июня 2019, 08:44
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В Самаре мотоциклист врезался в металлический забор
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31 мая 2019, 01:08
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В Самарской области трое рабочих погибли, когда чистили коллектор
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30 мая 2019, 08:27
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В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков
В Самарской области поймали браконьера из Ульяновска: теперь 60-летнему мужчине грозит до двух лет в колонии. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, вечером 21 мая правоохранители в акватории реки Волга Саратовского водохранилища задержали мужчину. По версии следствия, он рыбачил с помощью …
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30 мая 2019, 02:44
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В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей
В поселке Волжский Красноярского района обнаружили большой склад нелегального алкоголя. Хранилище располагалось на территории складского комплекса, принадлежащего Волжскому заводу бетоносмесительных машин, пишет «Самарское обозрение». По версии следователей, 62-летний бизнесмен в составе группы неустановленных лиц производил и хранил немаркированную продукцию. …
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30 мая 2019, 09:36
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Отскочила деталь: в Самаре водителя тягача убило во время ремонта
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24 мая 2019, 09:54
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