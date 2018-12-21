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Шел в школу: в Тольятти автоледи сбила маму с девятилетним сыном на «зебре»
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21 декабря 2018, 04:28
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Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» в космосе
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21 декабря 2018, 03:41
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Минстрою Самарской области не удалось оспорить решение ФАС
Минстрою Самарской области не удалось оспорить решение ФАС. Антимонопольное ведомство уличило ведомство в нарушении закона "О защите конкуренции" при проведении конкурса в 2015 году по отбору подрядчика для завершения строительства проблемных объектов и удовлетворения прав дольщиков. Дело было возбуждено …
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21 декабря 2018, 02:29
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В Самаре иномарка сбила 14-летнюю девочку-нарушителя
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21 декабря 2018, 02:10
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В Тольятти 20 человек тушили мансарду в жилом доме
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20 декабря 2018, 11:27
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Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти
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17 декабря 2018, 11:11
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В Самаре 15 человек тушили крупный пожар на Демократической
Накануне пожарные тушили крупное возгорание в областной столице. В 12:08 16 декабря стало известно, что на улице Демократической в Кировском районе вспыхнул частный дом. Пламя распространилось на площади 120 кв.м. На месте событий работали 15 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали …
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17 декабря 2018, 08:00
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Крупный пожар в Сызрани: на тушение выезжали 20 человек
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16 декабря 2018, 04:10
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Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка
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7 декабря 2018, 12:09
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Обрушились кровля и стена: при хлопке газа в Самарской области пострадали два человека
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5 декабря 2018, 11:33
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Ночью пламя уничтожило Skoda Octavia в Самаре
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22 ноября 2018, 02:46
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Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина
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12 октября 2018, 12:03