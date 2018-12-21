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Материалы по теме:

Шел в школу: в Тольятти автоледи сбила маму с девятилетним сыном на «зебре»

Шел в школу: в Тольятти автоледи сбила маму с девятилетним сыном на «зебре»

В пятницу, 21 декабря, иномарка в Тольятти сбила маму с ребенком. Это произошло в 09:05. 36-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Шкода Октавия», двигалась по бульвару Королева в районе дома № 7. Внезапно она наехала на 35-летнюю женщину и ее девятилетнего сына, 
21 декабря 2018, 04:28
Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» в космосе

Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» в космосе

Космонавт Олег Коненко, который находится на борту Международной космической станции, сделал фото в футболке «Крыльев Советов» на фоне флага волжан. Как сообщили представители самарского клуба, Олег Кононенко - давний поклонник команды и передал болельщикам новогоднее поздравление. 
 
- В 90-х Олег 
21 декабря 2018, 03:41
Минстрою Самарской области не удалось оспорить решение ФАС

Минстрою Самарской области не удалось оспорить решение ФАС

Минстрою Самарской области не удалось оспорить решение ФАС. Антимонопольное ведомство уличило ведомство в нарушении закона "О защите конкуренции" при проведении конкурса в 2015 году по отбору подрядчика для завершения строительства проблемных объектов и удовлетворения прав дольщиков. Дело было возбуждено 
21 декабря 2018, 02:29
В Самаре иномарка сбила 14-летнюю девочку-нарушителя

В Самаре иномарка сбила 14-летнюю девочку-нарушителя

В четверг, 20 декабря, иномарка сбила пешехода на улице Луцкой в Железнодорожном районе Самары. 27-летний водитель Mitsubishi Lancer напротив дома № 2А наехал на 14-летнюю девочку-подростка. Она пересекала дорогу в неположенном месте, и, как сообщили в облМВД, «вне зоны действия 
21 декабря 2018, 02:10
В Тольятти 20 человек тушили мансарду в жилом доме

В Тольятти 20 человек тушили мансарду в жилом доме

В среду вечером, 19 декабря, в Тольятти произошел крупный пожар. В 19:57 дежурному сообщили о возгорании на Лесопарковом шоссе в Центральном районе Автограда. На площади 200 квадратных метров горела мансарда в жилом доме. На месте событий работали 20 сотрудников оперативного 
20 декабря 2018, 11:27
Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти

Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти

В ночь на 17 декабря в Самарской области произошел крупный пожар. Как сообщает региональное ГУ МЧС России, около 03:05 в поселке Федоровка Комсомольского района Тольятти загорелись частный дом, хозяйственные постройки и гараж. Огонь охватил около 200 квадратных метров площади. На 

17 декабря 2018, 11:11
В Самаре 15 человек тушили крупный пожар на Демократической

В Самаре 15 человек тушили крупный пожар на Демократической

Накануне пожарные тушили крупное возгорание в областной столице. В 12:08 16 декабря стало известно, что на улице Демократической в Кировском районе вспыхнул частный дом. Пламя распространилось на площади 120 кв.м. На месте событий работали 15 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 
17 декабря 2018, 08:00
Крупный пожар в Сызрани: на тушение выезжали 20 человек

Крупный пожар в Сызрани: на тушение выезжали 20 человек

Сегодня, 16 декабря, рано утром на пульт оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о пожаре на улице Крупской в Сызрани. Там загорелся частный дом. Пламя охватило участок в 120 квадратных метров.
На тушение пожара выезжало пожарно-спасательное подразделение 

16 декабря 2018, 04:10
Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка

Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка

В пятницу, 7 декабря, представители экстренных служб выехали на проспект Металлургов в Самаре. В 10:05 поступил сигнал о ЧП в девятиэтажном доме. По предварительным данным, во время приготовления пищи в помещении на втором этаже здания произошел хлопок, ударом были выбиты 
7 декабря 2018, 12:09
Обрушились кровля и стена: при хлопке газа в Самарской области пострадали два человека

Обрушились кровля и стена: при хлопке газа в Самарской области пострадали два человека

В среду рано утром, 5 декабря, в доме на улице Воскресенской в поселке Воскресенка Челно-Вершинского района произошел хлопок бытового газа. Сигнал о ЧП поступил в 7:30. Когда спасатели прибыли на место событий,то выяснилось, что частично обрушились кровля и стена дома. 
5 декабря 2018, 11:33
Ночью пламя уничтожило Skoda Octavia в Самаре

Ночью пламя уничтожило Skoda Octavia в Самаре

В ночь на четверг, 22 ноября, в областной столице произошел пожар на улице Димитрова в Промышленном районе. Сигнал о возгорании поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 06:08. Оказалось, что на улице вспыхнула припаркованная легковушка. На 
22 ноября 2018, 02:46
Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина

Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина

Вечером в четверг, 11 октября, произошел пожар в селе Верхнее Санчелеево в Ставропольском районе. В СНТ «Яблочко» на 8-ой улице  горела кровля жилого дома на площади 42 квадратных метра. На место событий выехали 8 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две 
12 октября 2018, 12:03
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