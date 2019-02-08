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900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре
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8 февраля 2019, 02:11
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Первым заместителем прокурора Самарской области стал Игорь Харитонов
Должность первого заместителя прокурора Самарской области занял Игорь Харитонов. Соответствующий приказ генпрокурор Юрий Чайка подписал накануне, 7 февраля, сообщили в надзорном ведомстве. На этом посту он сменил ушедшего на пенсию Алмаза Хусаинова.
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8 февраля 2019, 01:26
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Два автобуса и две легковушки столкнулись на Южном шоссе в Самаре
Накануне вечером в Куйбышевском районе Самары произошло крупное ДТП, спровоцированное обрушившимся на город снегопадом. По информации регионального ГУ МЧС, около 17:35 на Южном шоссе столкнулись автобус, маршрутка и два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.
На месте происшествия работали пятеро …
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8 февраля 2019, 01:15
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На случай техногенной катастрофы на НФС-1 появилась установка дополнительной очистки воды
Стало известно, что на случай техногенной катастрофы на Волге на НФС-1 готова установка дополнительной очистки воды. От этого источника снабжается питьевой водой 60% населения. По словам заведующего кафедрой СамГТУ Александра Стрелкова, риск представляют все предприятия выше по течению Самары, например, …
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8 февраля 2019, 12:20
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В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках
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8 февраля 2019, 12:02
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В Самаре спасли влюбленных, которые едва не замерзли в дачном массиве
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8 февраля 2019, 11:34
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Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли
Рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в историческом центре Самары перенесено на следующую неделю. Это было сделано из-за того, что люди, которые, предположительно, стреляли, не ознакомились с материалами дела.
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8 февраля 2019, 11:09
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«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура
В пятницу, 8 февраля, произошла крупная авария с участием общественного транспорта в Самаре. По словам очевидцев, на проспекте Кирова по направлению «из города» столкнулись троллейбус №12, следовавший от остановки «Завод «Экран» до железнодорожного вокзала. По словам очевидца, троллейбус «занесло» на …
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8 февраля 2019, 10:00
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Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина
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7 февраля 2019, 10:35
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В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы
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4 февраля 2019, 09:42
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25 пожарных тушили горящие сараи в Самаре
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4 февраля 2019, 02:57
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40 человек эвакуировали из горящего «барака» под Самарой
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3 февраля 2019, 04:50
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После повторного прорыва теплотрассы в Самаре без отопления сидят более 60 тысяч человек
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24 января 2019, 12:12
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Из-за коммунальных аварий в Кировском и Промышленном районах Самары введен режим чрезвычайной ситуации
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23 января 2019, 11:50
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Организация крещенских купелей в Самаре находится под вопросом
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14 января 2019, 02:54
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Сувениры к ЧМ-2018 изготовили заключенные Самарской области
Управление Федеральной службы исполнения наказаний Самарской области провело необычную выставку. В экспозиции были представлены работы заключенных, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу. Поделки выполнены из ткани, картона, пластика, бумаги и других материалов. Их собрали из всех колоний и следственных изоляторов …
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24 апреля 2018, 08:52
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