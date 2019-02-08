Организация крещенских купелей в Самаре находится под вопросом Оборудование крещенских купелей на Волге в этом году пока находится под вопросом, рассказал заместитель руководителя управления гражданской защиты Самары Евгений Вдовин. По его словам, все зависит от погодных условий и окончательное решение будет принято 16 января.



«Как вы сами …