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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре

900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре

В пятницу, 8 февраля, из торгового центра «Мега» в Самаре эвакуировали 900 человек. В здании внезапно сработала пожарная сигнализация, всех сотрудников и посетителей попросили выйти. Сигнал поступил оперативным службам около 13:00. Здание обследовали, и оказалось, что тревога была ложной. Молл 
8 февраля 2019, 02:11
Первым заместителем прокурора Самарской области стал Игорь Харитонов

Первым заместителем прокурора Самарской области стал Игорь Харитонов

Должность первого заместителя прокурора Самарской области занял Игорь Харитонов. Соответствующий приказ генпрокурор Юрий Чайка подписал накануне, 7 февраля, сообщили в надзорном ведомстве. На этом посту он сменил ушедшего на пенсию Алмаза Хусаинова.
 
Известно, что Игорю Харитонову 47 лет, он окончил в 
8 февраля 2019, 01:26
Два автобуса и две легковушки столкнулись на Южном шоссе в Самаре

Два автобуса и две легковушки столкнулись на Южном шоссе в Самаре

Накануне вечером в Куйбышевском районе Самары произошло крупное ДТП, спровоцированное обрушившимся на город снегопадом. По информации регионального ГУ МЧС, около 17:35 на Южном шоссе столкнулись автобус, маршрутка и два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.

На месте происшествия работали пятеро 

8 февраля 2019, 01:15
На случай техногенной катастрофы на НФС-1 появилась установка дополнительной очистки воды

На случай техногенной катастрофы на НФС-1 появилась установка дополнительной очистки воды

Стало известно, что на случай техногенной катастрофы на Волге на НФС-1 готова установка дополнительной очистки воды. От этого источника снабжается питьевой водой 60% населения. По словам заведующего кафедрой СамГТУ Александра Стрелкова, риск представляют все предприятия выше по течению Самары, например, 
8 февраля 2019, 12:20
В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках

В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках

Один из жителей Самары обратился к министру транспорта и автомобильных дорог в Самарской области Ивану Пивкину с предложением объявлять остановки в общественном транспорте Самары на двух языках - русском и английском. 
 
«Есть предложение по внедрению объявлений остановок в транспорте на английском 
8 февраля 2019, 12:02
В Самаре спасли влюбленных, которые едва не замерзли в дачном массиве

В Самаре спасли влюбленных, которые едва не замерзли в дачном массиве

В четверг, 7 февраля, самарские спасатели вызволили из беды пару влюбленных. Парень и девушка заблудились в дачном массиве в Орловом овраге. Они долго шли, проваливаясь в высокие сугробы, одежда промокла, и молодые люди стали замерзать. Отчаявшись найти путь, они вызвали 
8 февраля 2019, 11:34
Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли

Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли

Рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в историческом центре Самары перенесено на следующую неделю. Это было сделано из-за того, что люди, которые, предположительно, стреляли, не ознакомились с материалами дела.
 
- Судебное заседание откладывается на следующую пятницу,15 февраля, - резюмировала мировой 
8 февраля 2019, 11:09
«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура

«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура

В пятницу, 8 февраля, произошла крупная авария с участием общественного транспорта в Самаре. По словам очевидцев, на проспекте Кирова по направлению «из города» столкнулись троллейбус №12, следовавший от остановки «Завод «Экран» до железнодорожного вокзала. По словам очевидца, троллейбус «занесло» на 
8 февраля 2019, 10:00
Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина

Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина

В четверг рано утром, 7 февраля, в Самаре произошла крупная авария. На пересечении улиц Авроры и Гагарина столкнулись два автомобиля, после этого одна из машин загорелась. Как рассказали очевидцы событий в соцсетях, не смогли разъехаться иномарка и такси. Оба автомобиля 
7 февраля 2019, 10:35
В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы

В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы

В понедельник вечером, 4 февраля, пожарные расчеты выезжали в Октябрьский район. Там произошел крупный пожар с человеческими жертвами. Сигнал о возгорании поступил в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 18:19. В Волжском переулке горел частный дом на площади 
4 февраля 2019, 09:42
25 пожарных тушили горящие сараи в Самаре

25 пожарных тушили горящие сараи в Самаре

В ночь на понедельник, 4 февраля, пожарным пришлось тушить пламя в Железнодорожном районе областной столицы. Сигнал о возгорании поступил в 03:17, и по указанному адресу тут же выехали 25 человек, которые использовали 6 единиц техники. Оказалось, что на площади 50 
4 февраля 2019, 02:57
40 человек эвакуировали из горящего «барака» под Самарой

40 человек эвакуировали из горящего «барака» под Самарой

Вчера, 2 февраля, поздно вечером в самарском поселке Толевый горел жилой двухэтажный дом. Оттуда было эвакуировано 40 человек, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
 
По предварительной версии пожарных, в бараке (так называют в народе старые 2-эажные здания послевоенной 

3 февраля 2019, 04:50
После повторного прорыва теплотрассы в Самаре без отопления сидят более 60 тысяч человек

После повторного прорыва теплотрассы в Самаре без отопления сидят более 60 тысяч человек

По последним данным, после повторного порыва на теплотрассе в Самаре без отопления находятся 338 домов, в которых живут 62 274 человека. По словам руководителя регионального управления МЧС, в ближайшее время специалисты приступят к поквартирному обходу тех, кто попал в зону 
24 января 2019, 12:12
Из-за коммунальных аварий в Кировском и Промышленном районах Самары введен режим чрезвычайной ситуации

Из-за коммунальных аварий в Кировском и Промышленном районах Самары введен режим чрезвычайной ситуации

В Кировском и Промышленном районах Самары объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причиной тому стали сразу две коммунальные аварии, которые произошли на теплосетях 22 и 23 января. Об этом сообщил первый засечтитель начальника регионального управления МЧС Алексей Аникин. По его словам, подобного 

23 января 2019, 11:50
Организация крещенских купелей в Самаре находится под вопросом

Организация крещенских купелей в Самаре находится под вопросом

Оборудование крещенских купелей на Волге в этом году пока находится под вопросом, рассказал заместитель руководителя управления гражданской защиты Самары Евгений Вдовин. По его словам, все зависит от погодных условий и окончательное решение будет принято 16 января.

«Как вы сами 
14 января 2019, 02:54
Сувениры к ЧМ-2018 изготовили заключенные Самарской области

Сувениры к ЧМ-2018 изготовили заключенные Самарской области

Управление Федеральной службы исполнения наказаний Самарской области провело необычную выставку. В экспозиции были представлены работы заключенных, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу. Поделки выполнены из ткани, картона, пластика, бумаги и других материалов. Их собрали из всех колоний и следственных изоляторов 

24 апреля 2018, 08:52
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