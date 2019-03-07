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Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек
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7 марта 2019, 11:12
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Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика
В отделе судебных приставов Кинельского района завели исполнительное производство на мужчину, который задолжал налоговой службе 141 тысячу рублей. Чтобы прояснить финансовое положение неплательщика, судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы. Оказалось, что на нем числится грузовик Volvo. Должника много раз …
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7 марта 2019, 11:03
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Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области
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7 марта 2019, 10:20
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Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение
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7 марта 2019, 09:50
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«Деньги спишут позже»: дептранс разъяснил процесс оплаты проезда картами
Деньги с пассажиров спишут позже. Департамент транспорта Самары разъяснил процесс оплаты проезда картами в городском общественном транспорте. Возможность рассчитываться за поездки в автобусе, трамвае или троллейбусе пластиком либо гаджетами появилась у жителей областного центра с начала этого года. Однако …
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7 марта 2019, 09:23
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Пропавшего в Сызрани железнодорожника нашли в сугробе в центре города
В среду, 6 марта, в Сызрани завершились поиски пропавшего железнодорожника. Они длились месяц, а тело мужчины обнаружили буквально в 20 минутах ходьбы от его дома, пишет ktv-ray.ru. Последний раз его видели 2 февраля. По словам родственников, в роковой вечер мужчина …
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7 марта 2019, 09:03
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В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки
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6 марта 2019, 11:50
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Видео: в Самаре 76-летняя пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком в своей квартире
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6 марта 2019, 10:36
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В Самаре 78 человек тушили растворитель в производственном помещении
Во вторник вечером в областной столице тушили пожар в Советском районе. На улице Профильной возникло возгорание в производственном помещении. Когда на место событий прибыли пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу «1-БИС» и провели разведку, выяснилось, что в задымленном здании горит растворитель …
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6 марта 2019, 08:23
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Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек
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4 марта 2019, 12:02
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93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре
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3 марта 2019, 08:24
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Баня сгорела в четверг в Сызрани
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1 марта 2019, 10:37
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Минобороны РФ запускает арабскую версию сайта
Пользователи более чем 20 стран арабского мира могут познакомиться с новостями российского военного ведомства на своем родном языке. 1 февраля начала работать арабская версия официального сайта минобороны РФ.
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1 февраля 2017, 10:06
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Министерство обороны требует от "Авиакора" более 175 миллионов рублей
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14 ноября 2016, 02:43
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Самарская ракета вывела на орбиту спутник Минобороны
Спутник Минобороны России, запущенный с помощью самарской ракеты-носителя «Союз-2.1б», вышел на расчетную орбиту, сообщает официальный сайт военного ведомства. Это уже третий запуск «Союза», проведенный Войсками воздушно-космической обороны в этом году с космодрома Плесецк. Предыдущий старт состоялся 5 июня. Напомним, «Союзы» …
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24 июня 2015, 04:05
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Лучшие самарские призывники могут стать участниками Олимпиады
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1 октября 2013, 11:20
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