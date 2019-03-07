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Материалы по теме:

Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек

Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек

В четверг, 7 марта, из здания молла «Мега» на 24-м километре Московского шоссе эвакуировали посетителей и сотрудников. Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, в 10:13 сработала пожарная сигнализация. Из здания вывели 400 человек. Когда на место событий прибыли 
7 марта 2019, 11:12
Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика

Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика

В отделе судебных приставов Кинельского района завели исполнительное производство на мужчину, который задолжал налоговой службе 141 тысячу рублей. Чтобы прояснить финансовое положение неплательщика, судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы. Оказалось, что на нем числится грузовик Volvo. Должника много раз 
7 марта 2019, 11:03
Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области

Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области

За неделю, с 25 февраля по 3 марта, в Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 067 человек, в том числе 4913 жителей губернской столицы. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по сравнению с результатами предыдущей недели наблюдается снижение заболеваемости 
7 марта 2019, 10:20
Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение

Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение

В среду, 6 марта, в областной столице задержали автомобилиста, который может стать фигурантом уже пятого уголовного дела за вождение в нетрезвом состоянии. Нарушитель хорошо знаком общественникам.
 
- В этот раз он разъезжал по парковке МРЭО. Информацию принял экипаж Полка ДПС по 
7 марта 2019, 09:50
«Деньги спишут позже»: дептранс разъяснил процесс оплаты проезда картами

«Деньги спишут позже»: дептранс разъяснил процесс оплаты проезда картами

Деньги с пассажиров спишут позже. Департамент транспорта Самары разъяснил процесс оплаты проезда картами в городском общественном транспорте. Возможность рассчитываться за поездки в автобусе, трамвае или троллейбусе пластиком либо гаджетами появилась у жителей областного центра с начала этого года. Однако 
7 марта 2019, 09:23
Пропавшего в Сызрани железнодорожника нашли в сугробе в центре города

Пропавшего в Сызрани железнодорожника нашли в сугробе в центре города

В среду, 6 марта, в Сызрани завершились поиски пропавшего железнодорожника. Они длились месяц, а тело мужчины обнаружили буквально в 20 минутах ходьбы от его дома, пишет ktv-ray.ru. Последний раз его видели 2 февраля. По словам родственников, в роковой вечер мужчина 
7 марта 2019, 09:03
В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

В среду, 6 марта, в селе Рождествено Волжского района случилось ЧП — не выдержала тяжести снега и обвалилась крыша двухэтажного жилого дома. Как пишут в соцсетях местные жители, это случилось в доме № 7 по улице Шоссейной. На фотосникамх очевидцев 
6 марта 2019, 11:50
Видео: в Самаре 76-летняя пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком в своей квартире

Видео: в Самаре 76-летняя пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком в своей квартире

76-летняя пенсионерка из Самары чудом избежала смерти под рухнувшим потолком. Как рассказывает в соцсетях сама Лидия Ашмаркина, жительница дома № 7 по улице Загорской в Советском районе, несколько дней у нее протекал потолок. Она уверяет, что неоднократно жаловалась в управляющую 
6 марта 2019, 10:36
В Самаре 78 человек тушили растворитель в производственном помещении

В Самаре 78 человек тушили растворитель в производственном помещении

Во вторник вечером в областной столице тушили пожар в Советском районе. На улице Профильной возникло возгорание в производственном помещении. Когда на место событий прибыли пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу «1-БИС» и провели разведку, выяснилось, что в задымленном здании горит растворитель 
6 марта 2019, 08:23
Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

В понедельник, 4 марта, произошел пожар в историческом центре Самары. В доме № 36 на улице Затонной около реки Самара загорелась кровля частного дома. Сигнал о возгорании поступил в 08:02. Когда по указанному адресу прибыли пожарно-спасательные подразделения, оказалось, что горит 
4 марта 2019, 12:02
93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре

93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре

В субботу вечером, 2 марта, на улице Ново-Садовой, 311 в Промышленном районе областной столицы тушили пожар. Он произошел неподалеку от завода имени А.М. Тарасова. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 20:20. На место событий выехали 
3 марта 2019, 08:24
Баня сгорела в четверг в Сызрани

Баня сгорела в четверг в Сызрани

Вечером, 28 февраля крупный пожар произошел в Сызрани. В 22:00 поступило сообщение о том, что на улице Хабаровской загорелась баня, расположенная рядом с домом №18. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Для тушения огня привлекли 20 человек и 6 
1 марта 2019, 10:37
Минобороны РФ запускает арабскую версию сайта

Минобороны РФ запускает арабскую версию сайта

Пользователи более чем 20 стран арабского мира могут познакомиться с новостями российского военного ведомства на своем родном языке. 1 февраля начала работать арабская версия официального сайта минобороны РФ.
Как сообщают отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу ведомства, на арабском языке 

1 февраля 2017, 10:06
Министерство обороны требует от

Министерство обороны требует от "Авиакора" более 175 миллионов рублей

Министерство обороны подало очередной иск к самарскому АО "Авиакор-авиационный завод". Как говорится в материалах арбитражного суда Москвы, речь идет о выплате неустойки в размере 175.5 миллионов рублей по контракту, заключенному с ведомством 18 апреля 2013 года.
В рамках соглашения, Авиакор 

14 ноября 2016, 02:43
Самарская ракета вывела на орбиту спутник Минобороны

Самарская ракета вывела на орбиту спутник Минобороны

Спутник Минобороны России, запущенный с помощью самарской ракеты-носителя «Союз-2.1б», вышел на расчетную орбиту, сообщает официальный сайт военного ведомства. Это уже третий запуск «Союза», проведенный Войсками воздушно-космической обороны в этом году с космодрома Плесецк. Предыдущий старт состоялся 5 июня. Напомним, «Союзы» 
24 июня 2015, 04:05
Лучшие самарские призывники могут стать участниками Олимпиады

Лучшие самарские призывники могут стать участниками Олимпиады

Сегодня, 1 октября, в Самарской области началась очередная призывная кампания. До конца года на службу в армии должны отправить 3000 человек. Всего по России призовут 150 тысяч молодых людей. На минувшей неделе военный комиссариат 63-го региона отчитался о готовности. Призывные 

1 октября 2013, 11:20
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