Пробита крыша, повреждена система отопления, разбит автомобиль. Таковы последствия выходных для жителей дома № 21 по улице Печерской. Порывистый ветер обрушил на двухэтажку и прилегающий к ней двор 30-метровый тополь.

В доме 1953 года постройки проживает порядка 30 человек в 8 …