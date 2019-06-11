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Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России
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11 июня 2019, 10:26
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В Самаре будут работать археологи из Венгрии
В середине июля на территории Самарской области начнет работать международная археологическая экспедиция с участием специалистов из Венгрии, сообщает региональное правительство. Археологи Самарского национального исследовательского университета имени Королева и Католического университета Будапешта реализуют совместный проект «Древние мадьяры в Среднем Поволжье». Цель …
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11 июня 2019, 09:33
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На Красной Глинке в Самаре утонул подросток
В понедельник, 10 июня, произошла трагедия на Волге в районе Красной Глинки в Самаре. Сотрудники оперативных служб во второй половине дня вытащили из реки тело 16-летнего парня и передали полицейским, пишет «Волга Ньюс». Очевидцы рассказали в соцсетях, что молодой …
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11 июня 2019, 09:24
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В День России для самарцев приготовили грандиозный квест
В среду, 12 июня, в День России самарцев приглашают поучаствовать в масштабном квесте. По задумке организаторов, игра позволит горожанам узнать много интересных исторических фактов, познакомиться с историей, культурой и особенностями быта всех 85 субъектов России. Присоединиться к команде, проходящей квест, …
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11 июня 2019, 08:54
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Самарцам запретили выезжать в леса в выходные
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10 июня 2019, 05:50
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В Самаре иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на парковке ТЦ
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10 июня 2019, 01:22
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В реке Большой Кинель погибла 27-летняя девушка
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10 июня 2019, 11:00
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В Тольятти спасатели освободили застрявшую в заборе косулю
В выходные тольяттинские спасатели вызволили из беды дикое животное: в санатории «Прилесье» в заборе застряла косуля.
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10 июня 2019, 09:36
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«Дымом накрыло пол-Сызрани»: в городе тушили крупный пожар на свалке
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8 июня 2019, 02:48
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Во время пожара в кофейне у парка Гагарина никто не пострадал
Стали известны подробности утреннего пожара в кофейне неподалеку от парка Гагарина в Промышленном районе столицы 63-го региона. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 08:51. На улице Стара-Загора на площади 30 кв.м. горел павильон. Как сообщили в ГУ МЧС России по …
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6 июня 2019, 01:09
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Дым повсюду: в Самаре тушили кофейню у парка Гагарина
В четверг, 6 июня, произошел пожар в кофейне, расположенной рядом с парком Гагарина в Промышленном районе Самары. Как видно на снимках очевидцев, над одноэтажным павильоном поднимался серый дым, на месте работали пожарные. Кофейня находится совсем рядом с пешеходным переходом …
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6 июня 2019, 12:11
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В Самаре в связи с ремонтом водовода закрыто движение по улице Печерской
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21 января 2014, 06:07
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В Самаре упавший тополь пробил крышу жилого дома и разбил автомобиль
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30 сентября 2013, 11:22
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