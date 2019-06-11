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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.06.2019 
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Материалы по теме:

Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России

Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России

В среду, 12 июня, в столице 63-го региона будет отмечаться День России. В связи с праздничными мероприятиями в Самаре перекроют несколько улиц в историческом центре. С 18:00 вторника, 11 июня до 18:00 12 июня будет запрещена парковка автомобилей на улице 
11 июня 2019, 10:26
В Самаре будут работать археологи из Венгрии

В Самаре будут работать археологи из Венгрии

В середине июля на территории Самарской области начнет работать международная археологическая экспедиция с участием специалистов из Венгрии, сообщает региональное правительство. Археологи Самарского национального исследовательского университета имени Королева и Католического университета Будапешта реализуют совместный проект «Древние мадьяры в Среднем Поволжье». Цель 
11 июня 2019, 09:33
На Красной Глинке в Самаре утонул подросток

На Красной Глинке в Самаре утонул подросток

В понедельник, 10 июня, произошла трагедия на Волге в районе Красной Глинки в Самаре. Сотрудники оперативных служб во второй половине дня вытащили из реки тело 16-летнего парня и передали полицейским, пишет «Волга Ньюс». Очевидцы рассказали в соцсетях, что молодой 
11 июня 2019, 09:24
В День России для самарцев приготовили грандиозный квест

В День России для самарцев приготовили грандиозный квест

В среду, 12 июня, в День России самарцев приглашают поучаствовать в масштабном квесте. По задумке организаторов, игра позволит горожанам узнать много интересных исторических фактов, познакомиться с историей, культурой и особенностями быта всех 85 субъектов России. Присоединиться к команде, проходящей квест, 
11 июня 2019, 08:54
Самарцам запретили выезжать в леса в выходные

Самарцам запретили выезжать в леса в выходные

Со вторника, 11 июня по 14 июня в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов (5-й класс). Главное управление ГУ МЧС России по региону напоминает самарцам, что не стоит нарушать запрет на посещение лесов,  разводить костры в лесу и на 
10 июня 2019, 05:50
В Самаре иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на парковке ТЦ

В Самаре иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на парковке ТЦ

В воскресенье, 9 июня, в столице 63-го региона произошла авария, в которой пострадал велосипедист. В 12:12 36-летний мужчина ехал на иномарке «Ниссан» по парковке ТЦ «Московский» со стороны Ракитовского шоссе в направлении «Касторамы». По пути автомобилист сбил велосипедиста, сообщили в 
10 июня 2019, 01:22
В реке Большой Кинель погибла 27-летняя девушка

В реке Большой Кинель погибла 27-летняя девушка

В воскресенье, 9 июня, спасатели работали на реке Большой Кинель в Усть-Кинельском. К оперативной службе обратились полицейские, которые рассказали, что в реке утонула 27-летняя девушка. Водолазный отряд выехал на место событий в 08:15, в 11:20 погибшую обнаружили в пяти метрах 
10 июня 2019, 11:00
В Тольятти спасатели освободили застрявшую в заборе косулю

В Тольятти спасатели освободили застрявшую в заборе косулю

В выходные тольяттинские спасатели вызволили из беды дикое животное: в санатории «Прилесье» в заборе застряла косуля. 
 
- Очевидцы сообщили - голова косули зажата между железными прутьями забора. Для освобождения животного потребовался гидравлический инструмент, - сообщил глава Центра гражданской защиты Андрей Дербенев. 
10 июня 2019, 09:36
«Дымом накрыло пол-Сызрани»: в городе тушили крупный пожар на свалке

«Дымом накрыло пол-Сызрани»: в городе тушили крупный пожар на свалке

В ночь с пятницы на субботу, с 7 на 8 июня, в Сызрани загорелась городская свалка. Как информирует КТВ-Луч, сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного поздно вечером. Гражданин сообщил, что горит полигон бытовых отходов, расположенный на 872-м километре.

8 июня 2019, 02:48
Во время пожара в кофейне у парка Гагарина никто не пострадал

Во время пожара в кофейне у парка Гагарина никто не пострадал

Стали известны подробности утреннего пожара в кофейне неподалеку от парка Гагарина в Промышленном районе столицы 63-го региона. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 08:51. На улице Стара-Загора на площади 30 кв.м. горел павильон. Как сообщили в ГУ МЧС России по 
6 июня 2019, 01:09
Дым повсюду: в Самаре тушили кофейню у парка Гагарина

Дым повсюду: в Самаре тушили кофейню у парка Гагарина

В четверг, 6 июня, произошел пожар в кофейне, расположенной рядом с парком Гагарина в Промышленном районе Самары. Как видно на снимках очевидцев, над одноэтажным павильоном поднимался серый дым, на месте работали пожарные. Кофейня находится совсем рядом с пешеходным переходом 
6 июня 2019, 12:11
В Самаре в связи с ремонтом водовода закрыто движение по улице Печерской

В Самаре в связи с ремонтом водовода закрыто движение по улице Печерской

В связи с ремонтом водовода по улице Печерской в Самаре закрыто движение автотранспорта между 3-м и 4-м проездами. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал заместитель начальника технического отдела МП г. Самары ГАТИ по благоустройству Александр Филатов.

Как уже сообщала 

21 января 2014, 06:07
В Самаре упавший тополь пробил крышу жилого дома и разбил автомобиль

В Самаре упавший тополь пробил крышу жилого дома и разбил автомобиль

Пробита крыша, повреждена система отопления, разбит автомобиль. Таковы последствия выходных для жителей дома № 21 по улице Печерской. Порывистый ветер обрушил на двухэтажку и прилегающий к ней двор 30-метровый тополь.

В доме 1953 года постройки проживает порядка 30 человек в 8 

30 сентября 2013, 11:22
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