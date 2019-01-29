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В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега
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29 января 2019, 10:51
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Отчуждение акций «АвтоВАЗа»: нарушений не нашли
Прокуратура Автозаводского района Тольятти не выявила нарушений закона при принудительном выкупе акций «АвтоВАЗа» у граждан в пользу компании Alliance Rostec Auto B.V. Проверка проводилась по многочисленным обращениям бывших владельцев ценных бумаг на предмет законности подобного отчуждения. Было установлено, что «Альянс» …
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29 января 2019, 09:31
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Часть «Парк Хауса» хотят снести
Департамент управления имуществом мэрии Самары обратился в областной арбитражный суд с требованием обязать владельца торгового центра «Парк Хаус» демонтировать часть здания площадью 1250 квадратных метров. Кроме того, чиновники хотят взыскать с бизнесменов 800 тысяч рублей необоснованного обогащения за пользование земельным …
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29 января 2019, 09:10
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Появилось видео столкновения маршрутки и автовоза в Самаре
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29 января 2019, 08:56
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Два человека погибли на пожаре в двухэтажном бараке на Крейсерной
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26 января 2019, 04:19
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В Самарской области стартовала подготовка к паводку
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24 января 2019, 09:22
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В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе
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24 января 2019, 01:00
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Вспыхнул на ходу: на Советской Армии в Самаре загорелась легковушка
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21 января 2019, 08:43
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В центре Самары сгорел частный дом: три человека погибли
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20 января 2019, 10:58
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Мужчина и женщина погибли в крупном пожаре на даче в Подстёпках
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19 января 2019, 03:29
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Метель и сильный ветер: самарцев предупредили об ухудшении погоды
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16 января 2019, 03:01
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Пришлось эвакуировать 50 человек В Самаре сегодня горел ТЦ "Московский"
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3 января 2019, 08:34
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