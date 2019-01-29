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В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега

В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега

Зима 2018-2019 бьет рекорды по количеству осадков: сейчас выпало уже 176% от нормы. Такие данные были озвучены на еженедельном совещании в мэрии Самары. По словам директора МП «Благоустройство» Евгения Садовникова, улично-дорожную сеть в городе ежедневно убирают сотни единиц спецтехники и 
29 января 2019, 10:51
Отчуждение акций «АвтоВАЗа»: нарушений не нашли

Отчуждение акций «АвтоВАЗа»: нарушений не нашли

Прокуратура Автозаводского района Тольятти не выявила нарушений закона при принудительном выкупе акций «АвтоВАЗа» у граждан в пользу компании Alliance Rostec Auto B.V. Проверка проводилась по многочисленным обращениям бывших владельцев ценных бумаг на предмет законности подобного отчуждения. Было установлено, что «Альянс» 
29 января 2019, 09:31
Часть «Парк Хауса» хотят снести

Часть «Парк Хауса» хотят снести

Департамент управления имуществом мэрии Самары обратился в областной арбитражный суд с требованием обязать владельца торгового центра «Парк Хаус» демонтировать часть здания площадью 1250 квадратных метров. Кроме того, чиновники хотят взыскать с бизнесменов 800 тысяч рублей необоснованного обогащения за пользование земельным 
29 января 2019, 09:10
Появилось видео столкновения маршрутки и автовоза в Самаре

Появилось видео столкновения маршрутки и автовоза в Самаре

В Сети опубликовали видео ДТП с автовозом и маршруткой на Московском шоссе в Самаре. Напомним, что в понедельник вечером, 28 января, на главной магистрали областной столицы возникла пробка. Примерно в 18:20 на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной столкнулись маршрутный автобус 
29 января 2019, 08:56
Два человека погибли на пожаре в двухэтажном бараке на Крейсерной

Два человека погибли на пожаре в двухэтажном бараке на Крейсерной

Сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме на улице Крейсерной в Самаре поступило вчера, 25 января, в 17:27.
 
По информации регуправления ГУ МЧС, пламя охватило площадь в 20 квадратных метров. Из горящего барака были эвакуированы пятнадцать человек.
 
Пожар 

26 января 2019, 04:19
В Самарской области стартовала подготовка к паводку

В Самарской области стартовала подготовка к паводку

В Самарской области началась подготовка к предстоящему весеннему паводку. По информации "Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", на 20-е января запасы воды в снеге в бассейнах некоторых рек Самарской области превышают показатели предыдущего года более чем в 2 
24 января 2019, 09:22
В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В ночь на четверг, 24  января, пожарные тушили автобус на Ракитовском шоссе в областной столице. Как только сигнал поступил дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях, на место происшествия выехали девять сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. По 
24 января 2019, 01:00
Вспыхнул на ходу: на Советской Армии в Самаре загорелась легковушка

Вспыхнул на ходу: на Советской Армии в Самаре загорелась легковушка

В воскресенье вечером, 20 января, на пересечении улиц Советской Армии и Дыбенко в областной столице прохожие могли наблюдать пугающее зрелище - на ходу загорелась легковушка. Примерно в 20:00 жильцы соседних домов услышали громкий хлопок, а затем их внимание привлекла горящая 
21 января 2019, 08:43
В центре Самары сгорел частный дом: три человека погибли

В центре Самары сгорел частный дом: три человека погибли

Крупный пожар в центре Самары унес жизни трех человек. Сообщение о возгорании в частном одноэтажном доме на улице Арцыбушевской поступило на пульт дежурного в 20:40 субботы, 19 января. На место выехали 74 сотрудника оперативного ведомства, которые использовали 28 единиц техники. 
20 января 2019, 10:58
Мужчина и женщина погибли в крупном пожаре на даче в Подстёпках

Мужчина и женщина погибли в крупном пожаре на даче в Подстёпках

В ночь с пятницы на субботу, с 18 на 19 января, в селе Подстёпки в Ставропольском районе Самарской области загорелся частный дом. Это случилось на территории садоводческого товарищества «Росток-1».
 
По данным МЧС, вызов на пульт оперативного дежурного поступил в 

19 января 2019, 03:29
Метель и сильный ветер: самарцев предупредили об ухудшении погоды

Метель и сильный ветер: самарцев предупредили об ухудшении погоды

Главное управление МЧС по нашему региону предупреждает жителей, что погода резко ухудшится вечером 16 января. По информации специалистов Приволжского УГМС, с 19:00 среды, 16 января, до утра четверга в Самарской области ожидаются снег, местами сильный, гололед, порывы ветра до 18-23 
16 января 2019, 03:01
Пришлось эвакуировать 50 человек В Самаре сегодня горел ТЦ

Пришлось эвакуировать 50 человек В Самаре сегодня горел ТЦ "Московский"

Сегодня, 3 января, днем посетителям самарского центра торгового центра «Московский» пришлось прервать свои покупки и поспешить к выходу. Холл ТЦ неожиданно наполнился неприятным запахом.
  
По информации ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного вызов поступил в 13:07. 
3 января 2019, 08:34
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