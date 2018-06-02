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На улицах Самары появятся вазоны общей стоимостью 1 млн рублей
Для улиц Самары закупят вазоны на сумму более миллиона рублей. Тендер по определению подрядчика, который поставит малые архитектурные формы в 2018 году, объявило муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз». В техзадании значится 116 «кадок» из стеклопластика в метр длиной и полметра шириной, 30 …
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30 октября 2017, 09:02
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Самарским МП никто денег не дает
Самарский «Спецремстройзеленхоз» не смог найти банк, который предоставит муниципальному предприятию кредит, говорится в сообщении на портале госзакупок. МП хотело занять 30 миллионов рублей на два года. Деньги озеленителям понадобились на пополнение оборотных средств и погашение долгов. В компании посчитали, что …
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4 августа 2017, 09:58
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Атака на кровососов: В Самаре парки и скверы обрабатывают от клещей
В областной столице началась противоклещевая обработка парков, скверов, бульваров и транспортных развязок. На данный момент эта работа завершена на 38 городских объектах общей площадью 41,38 га.
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11 мая 2017, 03:38
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В Самаре упавшее дерево повредило три автомобиля
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11 апреля 2013, 11:03