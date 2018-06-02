Атака на кровососов: В Самаре парки и скверы обрабатывают от клещей В областной столице началась противоклещевая обработка парков, скверов, бульваров и транспортных развязок. На данный момент эта работа завершена на 38 городских объектах общей площадью 41,38 га.

Всего МП «Спецремстройзеленхоз» нужно обработать 145 городских объектов во всех самарских районах на 97,81 …