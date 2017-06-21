Конкурсный управляющий банкротящегося «АвтоВАЗагрегата» Юлия Жаркова в суде добивается возврата из «Новикомбанка» 487 миллионов рублей. Деньги были переведены финансовой организации в июне 2015 года в рамках дела о банкротстве тольяттинского предприятия. Теперь эту сделку хотят оспорить в арбитражном суде Самарской области.
Напомним, "АвтоВАЗагрегат" был крупнейшим поставщиком АвтоВАЗа. Но в сентябре 2015 года договор между ними был расторгнут. Кредиторы предъявили заводу автокомпонентов иски. «Новикомбанк» потребовал от «АвтоВАЗагрегата» около двух миллиардов рублей.
По мнению экспертов, 487 миллионов «АвтоВАЗагрегат» перевел банку, находясь «на грани полной остановки производства», поэтому эта сумма «уже являлась, по сути, вне закона», цитирует газета «КоммерсантЪ». Деньги хотят вернуть в конкурсную массу.
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