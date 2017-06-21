"Крылья Советов" планируют вернуть 1 млрд рублей долгов к весне 2013 года Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" собирается расплатиться со своими кредиторами к весне 2013 года. Об этом заявил председатель совета директоров клуба Алексей Чигенев, отвечавший на вопросы болельщиков на гостевой странице "Крылышек". На сегодняшний день "Крылья Советов" должны 980 млн руб. …