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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Самарец придумал, как грабить банкоматы, но не смог

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Женщину-банкира будут судить за хищение 185 миллионов у «Россельхозбанка»

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Чиновники судятся из-за квартир тяжелобольных тольяттинцев

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Самарцы становятся рабами кредитов

Самарцы становятся рабами кредитов

Уровень жизни россиян продолжает падать, и все больше людей начинают жить в кредит. По данным объединенного кредитного бюро, сегодня более 60% экономически активного населения имеют долги перед банками. При этом по итогам первого квартала 2017 года жители ПФО чаще других 

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Директор ОАО «АвтоВАЗагрегат» ответит за долги перед рабочими

Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела в отношении Виктора Козлова. Его обвиняют в невыплате зарплаты и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с июня по декабря 2015 года топ-менеджер имел деньги на счетах организации, чтобы платить зарплату, но тратил 

12 апреля 2017, 07:26
Сотрудникам

Сотрудникам "АвтоВАЗагрегата" продолжат возвращать долги

Процесс погашения долгов по зарплате бывшим сотрудникам "АвтоВАЗагрегата" сегодня обсуждался членами наблюдательного совета, который был создан для решения этой проблемы после встречи главы региона Николая Меркушкина с инициативной группой предприятия.
Напомним, производство на заводе остановили в июле прошлого года. В 

28 сентября 2016, 05:59
Арбитраж Самарской области признал «АвтоВАЗагрегат» банкротом

Арбитраж Самарской области признал «АвтоВАЗагрегат» банкротом

«АвтоВАЗагрегат», до недавнего времени один из основных поставщиков тольяттинского автогиганта, признан банкротом. Такое решение принято арбитражным судом Самарской области. Для погашения долгов по зарплате рабочим предприятия и его дочерних компаний к концу августа перечислено 156 миллионов рублей. Общая сумма задолженности 

30 августа 2016, 03:25
«Дочкам» АвтоВАЗагрегата перечислили последний транш на зарплату

«Дочкам» АвтоВАЗагрегата перечислили последний транш на зарплату

Четвертого мая началась процедура погашения задолженности по заработной плате перед работниками дочерних предприятий ОАО «АвтоВАЗагрегат». Основным акционером компании является генеральный директор Виктор Козлов. В среду на депозитный счет отдела судебных приставов Комсомольского района Тольятти поступили 13 миллионов 300 тысяч рублей. 

4 мая 2016, 05:14
Владимир Артяков избран председателем совета директоров Новикомбанка

Владимир Артяков избран председателем совета директоров Новикомбанка

Экс-губернатор Самарской области, первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков, входящий ранее в состав правления Новикомбанка, избран его председателем. До недавнего времени эту должность занимал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. 
22 мая 2014, 03:17
Вопрос с долгом

Вопрос с долгом "Крыльев Советов" почти в 1 млрд рублей планируют урегулировать в срок до 2-х месяцев

Правительство Самарской области намерено до конца 2013 года решить вопрос о покупке акций профессионального футбольного клуба "Крылья Советов", оставшихся в собственности адвоката Андрея Пашкова. Об этом говорится на официальном сайте регионального правительства. Напомним, буквально на днях под контроль области перешло 

29 мая 2013, 04:12

"Крылья Советов" планируют вернуть 1 млрд рублей долгов к весне 2013 года

Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" собирается расплатиться со своими кредиторами к весне 2013 года. Об этом заявил председатель совета директоров клуба Алексей Чигенев, отвечавший на вопросы болельщиков на гостевой странице "Крылышек". На сегодняшний день "Крылья Советов" должны 980 млн руб. 

24 декабря 2012, 02:38
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