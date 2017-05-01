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В Тольятти на Революционной спалили 3 машины
Сегодня, 30 апреля, в 03:18 в Тольяттинский центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Революционная Автозаводского района, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
По указанному адресу загорелись три транспортных средства. …
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30 апреля 2017, 06:54
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В Иркутской области сгорела целая деревня из 86 домов
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28 апреля 2017, 06:19
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Огненный рейс: В Уфе сегодня полностью сгорел пассажирский «ПАЗ», есть фото
Сегодня утром в башкирской столице случилось чрезвычайное происшествие – воспламенился пассажирский автобус "ПАЗ". Это произошло рядом с торговым центром "Парус".
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27 апреля 2017, 03:41
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Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри
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26 апреля 2017, 02:05
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Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин
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24 апреля 2017, 01:41
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Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры
В Воскресенском районе Саратовской области мародеры растаскивают коробки из перевернувшегося на трассе грузовика, передает портал «Четвертая Власть». ДТП произошло в четверг, 20 апреля, на 237 км автотрассы Сызрань - Саратов. По предварительной версии полицейских, водитель на фуре Mercedes не справился …
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22 апреля 2017, 05:10
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Под Самарой «Лада» въехала в стоящую фуру: среди пострадавших – 13-летняя девочка
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2 апреля 2017, 06:29
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Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка
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25 марта 2017, 05:25
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Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото
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31 октября 2016, 10:38
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Самосвал опрокинулся на мосту самарской обводной дороги
Вчера, 16 сентября, на мосту самарской обводной дороги около поселка Алексеевка произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как пишут в группе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», здесь при неустановленных пока обстоятельствах опрокинулся тяжелый самосвал.
Машина на продолжительное время …
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17 сентября 2016, 06:15
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Под Самарой в ДТП на обводной дороге ранены 3 человека
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17 декабря 2015, 01:30
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Под Самарой спасли мужчину, которого зажало в машине после столкновения с грузовиком
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27 сентября 2015, 03:54