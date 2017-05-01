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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти на Революционной спалили 3 машины

В Тольятти на Революционной спалили 3 машины

Сегодня, 30 апреля, в 03:18 в Тольяттинский центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Революционная Автозаводского района, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
 
По указанному адресу загорелись три транспортных средства. 
30 апреля 2017, 06:54
В Иркутской области сгорела целая деревня из 86 домов

В Иркутской области сгорела целая деревня из 86 домов

Целая деревня, где жили свыше 430 человек, уничтожена пламенем в Иркутской области. В регионе действует режим ЧС, причины происшествия сейчас устанавливаются, сообщают российские СМИ.
Речь идет о населенном пункте под названием Бубновка. Там было 86 домов и проживало 435 человек.

28 апреля 2017, 06:19
Огненный рейс: В Уфе сегодня полностью сгорел пассажирский «ПАЗ», есть фото

Огненный рейс: В Уфе сегодня полностью сгорел пассажирский «ПАЗ», есть фото

Сегодня утром в башкирской столице случилось чрезвычайное происшествие – воспламенился пассажирский автобус "ПАЗ". Это произошло рядом с торговым центром "Парус".
Десятки горожан стали свидетелями сильного пожара, вскоре после которого снимки с места происшествия появились в социальных сетях. Все случилось прямо 

27 апреля 2017, 03:41
Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри

Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри

Во вторник, 25 апреля, под Самарой произошло серьезное ДТП. В результате столкновения фуры и Daewoo Nexia в легковой иномарке оказались зажаты люди – женщина и ребенок.

Авария случилась на территории Волжского района около села Николаевка. В Сети появились фотографии и видео 

26 апреля 2017, 02:05
Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин

Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин

Рано утром во дворе на улице Мичурина вспыхнули пять машин, сообщил очевидец и опубликовал фото.

«Произошло рано утром часа в 4-5, во дворе на Мичурина, 25. Сгорели 5 автомобилей», - уточнил автор сообщения.

«Так это ДТП как бы. 
24 апреля 2017, 01:41
Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры

Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры

В Воскресенском районе Саратовской области мародеры растаскивают коробки из перевернувшегося на трассе грузовика, передает портал «Четвертая Власть». ДТП произошло в четверг, 20 апреля, на 237 км автотрассы Сызрань - Саратов. По предварительной версии полицейских, водитель на фуре Mercedes не справился 
22 апреля 2017, 05:10
Под Самарой «Лада» въехала в стоящую фуру: среди пострадавших – 13-летняя девочка

Под Самарой «Лада» въехала в стоящую фуру: среди пострадавших – 13-летняя девочка

В ночь с субботы на воскресенье, с 1 на 2 апреля, в Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний ребенок.

Инцидент зафиксировали на территории Ставропольского района. По предварительной версии полиции, 42-летний водитель на «Лада-Калина» ехал по автотрассе М-5 «Урал» со 

2 апреля 2017, 06:29
Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Сегодня, 25 марта, под Сызранью произошло серьезное ДТП с участием 3-х автомобилей. Как передает «Маленькая Сызрань», около 10 часов на автомагистрали М-5 «Урал» на спуске к мосту через реку Крымза в районе поселка Западный столкнулись «Калина» и две фуры – 
25 марта 2017, 05:25
Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото

Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото

Сегодня, 31 октября, под Самарой на 5-м километре Южно-обводной дороги, около ОАО «Коттедж», произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в припаркованную на обочине маршрутку ГАЗЕЛЬ въехал КАМАЗ.

От столкновения микроавтобус съехал в 
31 октября 2016, 10:38
Самосвал опрокинулся на мосту самарской обводной дороги

Самосвал опрокинулся на мосту самарской обводной дороги

Вчера, 16 сентября, на мосту самарской обводной дороги около поселка Алексеевка произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как пишут в группе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», здесь при неустановленных пока обстоятельствах опрокинулся тяжелый самосвал.

Машина на продолжительное время 
17 сентября 2016, 06:15
Под Самарой в ДТП на обводной дороге ранены 3 человека

Под Самарой в ДТП на обводной дороге ранены 3 человека

В среду, 16 декабря, произошло ДТП на обводной дороге Самары на территории Волжского района. На 44-м километре трассы столкнулись «Лада Калина» и «Шевроле Нива». Предполагаемый виновник – 48-летний водитель вазовской легковушки. Он ехал в сторону Алексеевки. Предположительно, в плохих погодных 
17 декабря 2015, 01:30
Под Самарой спасли мужчину, которого зажало в машине после столкновения с грузовиком

Под Самарой спасли мужчину, которого зажало в машине после столкновения с грузовиком

Вчера, 26 сентября, около 21:00 на Южной обводной дороге в Волжском районе рядом с поворотом на поселок Нур столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщает поисково-спасательная служба по Самарской области.
 
В результате удара легковушку отбросило в кювет. В салоне со 
27 сентября 2015, 03:54
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