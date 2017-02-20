|
ГИБДД Самары предлагает мэрии обустроить остановки на трамвайных путях
Речь идет об участках, где рельсы находятся посреди проезжей части - например, на проспекте Ленина и улице XXII Партсъезда. В Госавтоинспекции считают, что строительство посадочных площадок и установка ограждений исключат выход пешеходов на дорогу, сократят количество ДТП и уменьшат пробки. Предполагается, …
|
17 февраля 2017, 03:59
|
На трассе в Ульяновской области в ДТП погибли три человека
|
13 февраля 2017, 10:42
|
В Самаре разразился скандал, связанный с подготовкой к Чемпионату мира по футболу
В Самаре разразился скандал, связанный с подготовкой к Чемпионату мира по футболу. На пересечении улицы Алма-Атинской и Московского шоссе в рамках работ по реконструкции главной транспортной магистрали города пострадали коммуникации, которые снабжали водой садово-дачное товарищество и коммерческие объекты. Одна труба …
|
10 февраля 2017, 06:11
|
В Самаре трамвай сбил 33-летнюю женщину
Во вторник, 7 февраля, в самарскую больницу доставили 33-летнюю женщину, попавшую под трамвай. Это случилось на улице Демократической.
По предварительной информации, трамвай только задел пешехода, женщина ударилась головой. Очевидцы вызвали скорую помощь. Потерпевшую увезли с подозрением на сотрясение головного мозга.
|
8 февраля 2017, 03:00
|
В блогах: про уборку снега на самарской набережной
Блогер Виталий Политов пишет про "уборку самарской набережной после воскресного снегопада". "В целом с этой задачей городские власти справляются. Уже в понедельник практически все было хорошо почищено. Правда, без некоторых недочетов не обошлось. Те, кто чистят дорожки и лестницы, …
|
7 февраля 2017, 04:43
|
Самарец показал красивые фото, снятые на горе Барсук
Блогер Алексей Авдейчев побывал на горе Барсук. Это одна из вершин Сокольих гор, находящаяся неподалёку от посёлка Управленческий. С запада гора ограничивается прибрежным скалистым обрывом, который альпинисты используют в качестве природного скалодрома. Мне же больше интересна вершина горы, ведь …
|
7 февраля 2017, 04:39
|
В Самаре трамваи снова пустили по Советской после аварии
В Самаре восстановлено движение трамваев по улице Советской, где накануне произошла авария – сошедший с рельсов вагон снес бетонный столб. После чего полностью пререгородил проезжую часть улицы Ставропольский. Пассажиры нескольких десятков трамваев и автобусов вынуждены были идти пешком по …
|
7 февраля 2017, 10:54
|
Очевидцы: в Самаре трамваи встали у «Авроры» из-за обрыва контактного провода
|
7 февраля 2017, 09:16
|
В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору
|
6 февраля 2017, 08:18
|
Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото
|
6 февраля 2017, 09:48