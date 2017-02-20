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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

ГИБДД Самары предлагает мэрии обустроить остановки на трамвайных путях

ГИБДД Самары предлагает мэрии обустроить остановки на трамвайных путях

Речь идет об участках, где рельсы находятся посреди проезжей части - например, на проспекте Ленина и улице XXII Партсъезда. В Госавтоинспекции считают, что строительство посадочных площадок и установка ограждений исключат выход пешеходов на дорогу, сократят количество ДТП и уменьшат пробки. Предполагается, 

17 февраля 2017, 03:59
На трассе в Ульяновской области в ДТП погибли три человека

На трассе в Ульяновской области в ДТП погибли три человека

Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Ульяновской области унесло жизни трех человек, еще двое получили различные травмы. Авария случилась 12 февраля близ села Красная речка Старомайнского района.
В ДТП участвовали 2 автомобиля – Kia Rio и «ВАЗ - 2105». Как уточняется, 

13 февраля 2017, 10:42
В Самаре разразился скандал, связанный с подготовкой к Чемпионату мира по футболу

В Самаре разразился скандал, связанный с подготовкой к Чемпионату мира по футболу

В Самаре разразился скандал, связанный с подготовкой к Чемпионату мира по футболу. На пересечении улицы Алма-Атинской и Московского шоссе в рамках работ по реконструкции главной транспортной магистрали города пострадали коммуникации, которые снабжали водой садово-дачное товарищество и коммерческие объекты. Одна труба 

10 февраля 2017, 06:11
В Самаре трамвай сбил 33-летнюю женщину

В Самаре трамвай сбил 33-летнюю женщину

Во вторник, 7 февраля, в самарскую больницу доставили 33-летнюю женщину, попавшую под трамвай. Это случилось на улице Демократической.

По предварительной информации, трамвай только задел пешехода, женщина ударилась головой. Очевидцы вызвали скорую помощь. Потерпевшую увезли с подозрением на сотрясение головного мозга. 
8 февраля 2017, 03:00
В блогах: про уборку снега на самарской набережной

В блогах: про уборку снега на самарской набережной

Блогер Виталий Политов пишет про "уборку самарской набережной после воскресного снегопада". "В целом с этой задачей городские власти справляются. Уже в понедельник практически все было хорошо почищено. Правда, без некоторых недочетов не обошлось. Те, кто чистят дорожки и лестницы, 
7 февраля 2017, 04:43
Самарец показал красивые фото, снятые на горе Барсук

Самарец показал красивые фото, снятые на горе Барсук

Блогер Алексей Авдейчев побывал на горе Барсук. Это одна из вершин Сокольих гор, находящаяся неподалёку от посёлка Управленческий. С запада гора ограничивается прибрежным скалистым обрывом, который альпинисты используют в качестве природного скалодрома. Мне же больше интересна вершина горы, ведь 
7 февраля 2017, 04:39
В Самаре трамваи снова пустили по Советской после аварии

В Самаре трамваи снова пустили по Советской после аварии

В Самаре восстановлено движение трамваев по улице Советской, где накануне произошла авария – сошедший с рельсов вагон снес бетонный столб. После чего полностью пререгородил проезжую часть улицы Ставропольский. Пассажиры нескольких десятков трамваев и автобусов вынуждены были идти пешком по 
7 февраля 2017, 10:54
Очевидцы: в Самаре трамваи встали у «Авроры» из-за обрыва контактного провода

Очевидцы: в Самаре трамваи встали у «Авроры» из-за обрыва контактного провода

Самарцы сообщают о происшествии на трамвайных путях в районе торгового центра «Аврора».

«Около ТЦ «Аврора» обрыв контактного провода трамвайной линии. Трамваи со стороны Промышленности стоят», - сообщил очевидец утром во вторник, 7 февраля. Он опубликовал фото.

Напомним, вечером 
7 февраля 2017, 09:16
В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору

В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору

В Самаре примерно в 19.00 в понедельник на пересечении улиц Ставропольской и Советской трамвай сошел с рельсов и снес фонарный столб. После чего перегородил проезжую часть улицы Ставропольский полностью. Пассажиры нескольких десятков трамваев и автобусов вынуждены идти пешком по морозу. 

6 февраля 2017, 08:18
Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото

Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото

В воскресенье, 5 февраля, в социальных сетях появилось сообщение о массовом ДТП на волгоградской трассе в Самарской области. Очевидец опубликовал фото.

«На участке Чапаевск - Самара, недалеко от Красноармейской развилки. ДТП с несколькими машинами, на месте две скорые», - 
6 февраля 2017, 09:48
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