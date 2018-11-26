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В Самаре вандалы разбили плафоны на станции «Безымянка»
В Самаре возбуждено уголовное дело из-за вандализма в метро. Неизвестные злоумышленники разбили шесть плафонов в вагоне электропоезда Самарского метрополитена №0409 на станции метро «Безымянка» в Советском районе города. Общий размер ущерба составил 19,2 тысячи рублей. Как рассказали в облпрокуратуре, было …
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26 ноября 2018, 01:57
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В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора
Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве …
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26 ноября 2018, 01:45
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Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы
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26 ноября 2018, 01:16
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В Самаре возник поток холодной воды на Московском шоссе
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26 ноября 2018, 11:55
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Стали известны новые подробности дела депутата Минахмета Халлиулова
Председателя совета депутатов Промышленного района Самары Минахмета Халлиулова арестовали на два месяца. Такое решение принял Самарский районный суд. Дело Минахмета Халиуллова было выделено в отдельное производство в рамках расследования скандала, связанного с «Фондом капитального ремонта».
Напомним, по версии следствия, …
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23 ноября 2018, 11:27
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В Самаре изъяли 14 тысяч бутылок вредной «незамерзайки»
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции узнали, что 22-летний житель Кинеля организовал производство стеклоомывающей жидкости на основе метилового спирта — метанола. Силовики проверили информацию и сведения подтвердились. Выяснилось, что злоумышленник производил и хранил контрафактную «незамерзайку» на складах на улицах …
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23 ноября 2018, 05:12
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В Сызрани поймали пассажира, который спрятал полкило героина в трусах
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23 ноября 2018, 11:37
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В Самаре девочки-подростки пытались сбыть солидную партию наркотиков
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15 ноября 2018, 09:11
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В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона
В областной столице полицейские предотвратили продажу наркотиков в особо крупном размере. В преступлении подозревается ранее судимый 22-летний парень из Самары. Во вторник, 6 ноября, его задержали за административное правонарушение сотрудники ДПС во дворе дома на улице Победы. Правоохранители заметили, что …
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8 ноября 2018, 10:55
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Самарца поймали на контрабанде стероидов из Беларуси
Самарская таможня завела уголовное дело в отношении 36-летнего жителя региона из-за контрабанды сильнодействующих веществ. Сотрудники ведомства помешали отправке в Россию посылки с сильнодействующими веществами. Мужчина заказал их на сайте через интернет в Беларуси. Препараты, найденные в посылке, отдали на химическое …
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7 ноября 2018, 04:41