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Бункер S

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Материалы по теме:

В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека

В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека

Вчера, 19 мая, около 16:35 в Самаре на перекрестке улиц Свободы и Калинина столкнулись «четырнадцатая» с номерами 56 региона и пассажирская «Газель» 38 маршрута. От удара вазовская легковушка получила повреждения передней части, у маршрутки отвалился бампер.

По предварительным данным 
20 мая 2017, 06:03
Гандболистки из клуба «Ростов-Дон» попали в ДТП в Тольятти

Гандболистки из клуба «Ростов-Дон» попали в ДТП в Тольятти

Автобус с игроками гандбольного клуба «Ростов-Дон» угодил в дорожно-транспортное происшествие в Автограде. По данным региональных СМИ, ссылающихся на пресс-службу клуба, авария случилась сегодня, 19 мая.
Транспортное средство, в котором донская команда направлялась из Тольятти в аэропорт «Курумоч» после победы над 

19 мая 2017, 04:43
В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры

В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры

В Самаре состоится выездное совещание в районе опасного пересечения Заводского шоссе с улицей XXII Партсъезда, у рынка «Норд».
 
Об этом сегодня в эфире радио «Эхо Москвы в Самаре» заявил начальник отдела дорожной инспекции областного УГИБДД Роман Саидов. По его 
19 мая 2017, 03:55
В Самаре у рынка «Норд» бетономешалка сбила двух женщин

В Самаре у рынка «Норд» бетономешалка сбила двух женщин

Сегодня, 18 мая, в 13:30 в Самаре случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе водитель КАМАЗа (бетономешалки) сбил двух женщин.
По словам очевидцев, в момент аварии женщины переходили дорогу в неположенном месте. От 

18 мая 2017, 02:48
В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка

В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка

Сегодня утром в Самаре , на проспекте Кирова, автокран насмерть задавил двенадцатилетнюю девочку. Пятикласница шла в школу и пересекала дорогу на пешеходном переходе в районе дома номер 31. В это время в крайнем левом ряду в сторону Кировского моста двигался 

17 мая 2017, 09:00
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Свердловской области

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Свердловской области

Накануне вечером под Красноуфимском случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки BMW и микроавтобуса. Жертвами аварии оказались четыре человека, в числе которых водитель германской иномарки.
Все произошло около 22:00. Водитель BMW превысил скорость, не справился с управлением и оказался на встречке, 

16 мая 2017, 11:06
Смертельная статистика: 23% онкобольных в Самарской области умирают в первый год после постановки диагноза

Смертельная статистика: 23% онкобольных в Самарской области умирают в первый год после постановки диагноза

Всего в прошлом году с учетом ранее заболевших рак стал причиной смерти около 6,5 тысяч жителей региона. Чаще всего злокачественные новообразования находят на коже. На втором месте - рак толстой и прямой кишки, на третьем - опухоль молочных желез. По 

16 мая 2017, 10:54
На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице

На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице

В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 мая, на Волжском проспекте произошло серьезное ДТП с участием такси «Браво» и спортивного мотоцикла. Об этом сообщает 63.ru.
 
По словам очевидцев, водитель Renault Logan, поворачивая с Волжского проспекта 
7 мая 2017, 12:00
В Самаре хотят повысить тарифы на услуги эвакуаторов и штрафстоянок

В Самаре хотят повысить тарифы на услуги эвакуаторов и штрафстоянок

В Самарской области готовится значительное повышение тарифов на услуги эвакуаторов и штрафстоянок. Как пишут региональные СМИ, областное УФАС предложило новую методику, по которой сумма за эвакуацию будет устанавливаться через аукцион на торгах. Начальной ценой при этом должен выступать базовый уровень 

9 марта 2017, 12:07
В Тольятти на водителя Lada завели уголовное дело за ДТП с мотоциклистом

В Тольятти на водителя Lada завели уголовное дело за ДТП с мотоциклистом

Сегодня, 25 ноября, в ГУ МВД России по Самарской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ДТП, которое произошло в Тольятти 1 августа. В Автозаводском районе на улице Дзержинского столкнулись автомобиль Lada Kalina и мотоцикл Honda. 33-летний мотоциклист попал 

25 ноября 2016, 01:28
В Самаре эвакуаторщик устроил снежный дрифт на перекрестке, есть видео

В Самаре эвакуаторщик устроил снежный дрифт на перекрестке, есть видео

Вчера, 4 ноября, в Самаре водитель эвакуатора едва не спровоцировал аварию на перекрестке Тухачевского и Партизанской. При повороте налево грузовичок сильно занесло, и только по счастливой случайности он не влетел в другие автомобили. Снежный дрифт в исполнении эвакуатора удалось запечатлеть 
5 ноября 2016, 10:31
В Самарской области водитель «Оки» протаранил мотоциклиста с девушкой

В Самарской области водитель «Оки» протаранил мотоциклиста с девушкой

Во вторник, 6 сентября, в Самарской области под Сызранью произошло ДТП с участием автомобиля «Ока» и мотоциклиста. Пострадала девушка.

Предполагаемый виновник аварии – 49-летний автомобилист. Он ехал на «Оке», по версии полицейских, не выбрал безопасную дистанцию и протаранил мотоцикл 
7 сентября 2016, 01:07
Областная ГИБДД сообщила адреса и телефоны штрафстоянок

Областная ГИБДД сообщила адреса и телефоны штрафстоянок

Что делать, если вашу машину эвакуировали? В областном управлении госавтоинспекции сообщили адреса и телефоны штрафстоянок, куда отвозят автомобили нарушителей.

В случае эвакуации машины на специализированную штрафстоянку автовладельцу нужно позвонить в ситуационный центр «Безопасный город». Телефоны: 373-77-68, 373-79-46. Они работают 
31 августа 2016, 10:32
В Тольятти мотоциклист без прав сбил 8-летнего ребенка

В Тольятти мотоциклист без прав сбил 8-летнего ребенка

В Автозаводском районе Тольятти в ДТП из-за молодого мотоциклиста пострадал ребенок. 22-летний парень на «Рейсере» сбил маленькую девочку.

ДТП произошло во вторник, 23 августа, примерно в 20 часов 10 минут. Молодой человек на мотоцикле Racer ехал по жилой зоне со стороны 

24 августа 2016, 02:33
Тольяттинец на

Тольяттинец на "Мерседесе" наехал на инспектора ГИБДД, не давая эвакуировать свой автомобиль

Вчера, 29 июля, в Тольятти произошел инцидент, при котором пострадал сотрудник ГИБДД, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников полиции, на одной из парковок Автозаводского района инспектор ГИБДД и работник компании, занимающейся эвакуацией автомобилей, заметили "Мерседес", припаркованный с нарушением 

30 июля 2016, 12:21
Беглый преступник 56 лет скрывался от полиции США

Беглый преступник 56 лет скрывался от полиции США

79-летний Фрэнк Фрэшуотер, осужденный за наезд на пешехода, задержан в штате Флорида.
6 мая 2015, 01:44
В Самарской губернии погибло 32 пешехода

В Самарской губернии погибло 32 пешехода

За 3 месяца на дорогах области зарегистрировано 285 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 32 и получили ранения 269 человек, сообщает управление ГИБДД  ГУ МВД России  по Самарской области.
В последнее время участились случаи наездов на пешеходов по вине 

15 апреля 2013, 04:36
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