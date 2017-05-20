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В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека
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20 мая 2017, 06:03
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Гандболистки из клуба «Ростов-Дон» попали в ДТП в Тольятти
Автобус с игроками гандбольного клуба «Ростов-Дон» угодил в дорожно-транспортное происшествие в Автограде. По данным региональных СМИ, ссылающихся на пресс-службу клуба, авария случилась сегодня, 19 мая.
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19 мая 2017, 04:43
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В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры
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19 мая 2017, 03:55
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В Самаре у рынка «Норд» бетономешалка сбила двух женщин
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18 мая 2017, 02:48
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В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка
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17 мая 2017, 09:00
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Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Свердловской области
Накануне вечером под Красноуфимском случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки BMW и микроавтобуса. Жертвами аварии оказались четыре человека, в числе которых водитель германской иномарки.
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16 мая 2017, 11:06
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Смертельная статистика: 23% онкобольных в Самарской области умирают в первый год после постановки диагноза
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16 мая 2017, 10:54
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На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице
В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 мая, на Волжском проспекте произошло серьезное ДТП с участием такси «Браво» и спортивного мотоцикла. Об этом сообщает 63.ru.
По словам очевидцев, водитель Renault Logan, поворачивая с Волжского проспекта …
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7 мая 2017, 12:00
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В Самаре хотят повысить тарифы на услуги эвакуаторов и штрафстоянок
В Самарской области готовится значительное повышение тарифов на услуги эвакуаторов и штрафстоянок. Как пишут региональные СМИ, областное УФАС предложило новую методику, по которой сумма за эвакуацию будет устанавливаться через аукцион на торгах. Начальной ценой при этом должен выступать базовый уровень …
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9 марта 2017, 12:07
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В Тольятти на водителя Lada завели уголовное дело за ДТП с мотоциклистом
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25 ноября 2016, 01:28
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В Самаре эвакуаторщик устроил снежный дрифт на перекрестке, есть видео
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5 ноября 2016, 10:31
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В Самарской области водитель «Оки» протаранил мотоциклиста с девушкой
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7 сентября 2016, 01:07
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Областная ГИБДД сообщила адреса и телефоны штрафстоянок
Что делать, если вашу машину эвакуировали? В областном управлении госавтоинспекции сообщили адреса и телефоны штрафстоянок, куда отвозят автомобили нарушителей.
В случае эвакуации машины на специализированную штрафстоянку автовладельцу нужно позвонить в ситуационный центр «Безопасный город». Телефоны: 373-77-68, 373-79-46. Они работают …
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31 августа 2016, 10:32
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В Тольятти мотоциклист без прав сбил 8-летнего ребенка
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24 августа 2016, 02:33
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Тольяттинец на "Мерседесе" наехал на инспектора ГИБДД, не давая эвакуировать свой автомобиль
Вчера, 29 июля, в Тольятти произошел инцидент, при котором пострадал сотрудник ГИБДД, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным сотрудников полиции, на одной из парковок Автозаводского района инспектор ГИБДД и работник компании, занимающейся эвакуацией автомобилей, заметили "Мерседес", припаркованный с нарушением …
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30 июля 2016, 12:21
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Беглый преступник 56 лет скрывался от полиции США
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6 мая 2015, 01:44
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В Самарской губернии погибло 32 пешехода
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15 апреля 2013, 04:36