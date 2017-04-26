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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

750 тысяч за идеи: новый открытый конкурс на проект памятника в Самаре

750 тысяч за идеи: новый открытый конкурс на проект памятника в Самаре

Мэрия Самары объявила открытый конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника создателям ракетно-космической техники.

Монумент должен представлять многофигурную композицию, включающую образы таких деятелей, как Сергей Королев, Валентин Глушко, Дмитрий Козлов, Ростислав Зеленев, Леонид Чеченя, Виктор Литвинов и Виктор Лукачев. Победителям выплатят 

17 апреля 2017, 04:42
В блогах: в Тольятти собирают деньги на памятник тренеру Геннадию Цыгурову

В блогах: в Тольятти собирают деньги на памятник тренеру Геннадию Цыгурову

Жителей Тольятти попросили скинуться на памятник легендарному тренеру Цыгурову. С таким объявлением к горожанам обратился хоккейный клуб "Лада", пишут в группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Заслуженный тренер СССР, почетный гражданин Тольятти и Челябинска Геннадий Цыгуров скончался еще 14 декабря 
5 апреля 2017, 05:40
В Самаре появится памятник баяну

В Самаре появится памятник баяну

Новый памятник предложили установить в Самаре. Известный самарский баянист и депутат губдумы Сергей Войтенко предлагает создать памятник баяну, передает «Волга-Ньюс».

Осенью в городе состоится благотворительный концерт с участием лучших самарских баянистов, на котором пройдет сбор средств на изготовление 
3 апреля 2017, 03:37
В блогах: про пикеты против памятника белочехам

В блогах: про пикеты против памятника белочехам

Блогер psergeev77 анонсирует, что в воскресенье, 2 апреля, в Самаре на пересечении улиц Урицкого и Спортивной со стороны парка Щорса пройдет очередной пикет против установки памятника белочехам. Мероприятие согласовано с горадминистрацией. "Уже собрано несколько сот подписей горожан и жителей 
31 марта 2017, 09:33
В блогах: детский сад на улице Фрунзе

В блогах: детский сад на улице Фрунзе

Блогер natalya_maslova пишет про "детский сад на улице Фрунзе". "После реставрации, вернувшей зданию первоначальный вид, садик стал достойным украшением этого уголка города", - считает автор. Читатели же восприняли пост в штыки: "Там в группах по 30 человек. Теснота и 
23 декабря 2016, 11:09
На фасадах домов в «старой» Самаре сделали лепнину из пенопласта

На фасадах домов в «старой» Самаре сделали лепнину из пенопласта

Подрядчик утверждает, что материал прослужит долго. Реставрация фасадов проводится в рамках областной программы по подготовке к Мундиалю.
За 2016 год в порядок привели внешний облик 65 домов, которые расположены на гостевых маршрутах ЧМ-2018. Работы обошлись бюджету в 270 миллионов рублей. 

14 декабря 2016, 04:51
Реставрация самарского театра кукол закончится в 2017 году

Реставрация самарского театра кукол закончится в 2017 году

Реставрация памятника истории и культуры на улице Самарской, где когда-то располагался ресторан "Аквариум", вышла на финишную прямую. Основные строительно-монтажные работы завершены. Впереди - внутренняя отделка, реставрация внешних фасадов и заезд и размещение самарского театра кукол.

Век назад в этих залах гремели 

13 декабря 2016, 06:27
В Самаре Фабрику-кухню отреставрируют к декабрю 2017 года

В Самаре Фабрику-кухню отреставрируют к декабрю 2017 года

Победителем повторного аукциона на реконструкцию памятника архитектуры "Фабрика-кухня" в Самаре стала санкт-петербургская строительная компания "ЭТС", говорится в материалах сайта госзакупок. Цена контракта - 577 миллионов рублей.

Подрядчику следует провести первоочередные противоаварийные мероприятия, инъектирование и армирование кладки стен, ремонтно-реставрационные работы, устроить системы 

19 октября 2016, 12:52
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