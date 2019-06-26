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В Тольятти локализовали лесной пожар около «АвтоВАЗагрегата»
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26 июня 2019, 09:02
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В Самаре 76 человек тушат мусор и сарай на улице Санфировой
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26 июня 2019, 05:34
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Самарец попался на подкупе полицейского
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26 июня 2019, 05:17
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Новым председателем областного Арбитражного суда стал Сергей Каплин
В Самарской области назначен новый председатель Арбитражного суда, им стал Сергей Каплин. В указе президента России от 19 июня говорится, что он будет занимать этот пост в течение шести лет. Напомним, в конце февраля его кандидатуру согласовала Высшая …
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26 июня 2019, 04:52
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Депутаты Госдумы хотят отменить штрафы за тонировку автостекол
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР вышли с инициативой отменить штрафы для автомобилистов за слишком сильную тонировку стекол. Они объясняют свою инициативу тем, что применение затемняющей пленки может сделать автомобиль более безопасным экономичным. По словам парламентариев, летом тонировка позволяет меньше использовать …
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24 июня 2019, 03:22
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В Самаре могут ввести штраф за неоплату парковки
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17 июня 2019, 08:24
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Что, опять: с парковки «Гудка» снова свалилась машина
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13 июня 2019, 06:55
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В Шанхае построят водородную «мегазаправку»
В Шанхае собираются построить «мегастанцию» для заправки автомобилей водородом. На обслуживание одной машины будет уходить всего три минуты. Таким образом, через станцию будут проходить тысячи клиентов. Соответствующие планы озвучили власти китайского мегаполиса.
Водород является побочным продуктом целого ряда фабрик, …
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6 июня 2019, 12:45
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В Тольятти еще на одной улице запретят стоянку машин
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6 июня 2019, 09:24
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Самарцам запретят парковаться на участке Ново-Садовой
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30 мая 2019, 03:01
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В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ
Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим …
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29 мая 2019, 05:22
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Самарцам посоветовали пересесть на велосипеды
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16 мая 2019, 08:23
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Александр Андриянов снова возглавил самарский департамент экономразвития
Новые кадровые перестановки в мэрии Самары: исполняющим обязанности руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли назначен Александр Андриянов. Соответствующие данные появились на сайте городской администрации. Ранее он уже руководил этим же ведомством с приставкой «и.о.», но в в конце марта …
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16 мая 2019, 11:51
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В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега
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11 марта 2019, 07:57
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