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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

В Тольятти локализовали лесной пожар около «АвтоВАЗагрегата»

В Тольятти локализовали лесной пожар около «АвтоВАЗагрегата»

В Тольятти в среду вечером локализовали лесной пожар, распространение огня прекращено. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 16:00 среды, 26 июня. Вспыхнул лес в районе предприятия «АвтоВАЗагрегат». 

- На месте был развернут оперативный штаб. В борьбе с огнем 
26 июня 2019, 09:02
В Самаре 76 человек тушат мусор и сарай на улице Санфировой

В Самаре 76 человек тушат мусор и сарай на улице Санфировой

В среду, 26 июня, возник пожар в столице 63-го региона. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 16:39. Когда пожарные подразделения прибыли по указанному адресу - к дому № 90 по улице Санфировой, то выяснилось - там горят мусор и сарай 
26 июня 2019, 05:34
Самарец попался на подкупе полицейского

Самарец попался на подкупе полицейского

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Этого человека подозревают в даче взятки. По версии следствия, 17 июня он находился в отделе полиции и попытался передать сотруднику полиции 50 тысяч рублей. Деньги предназначались за прекращение 
26 июня 2019, 05:17
Новым председателем областного Арбитражного суда стал Сергей Каплин

Новым председателем областного Арбитражного суда стал Сергей Каплин

В Самарской области назначен новый председатель Арбитражного суда, им стал Сергей Каплин. В указе президента России от 19 июня говорится, что он будет занимать этот пост в течение шести лет. Напомним, в конце февраля его кандидатуру согласовала Высшая 
26 июня 2019, 04:52
Депутаты Госдумы хотят отменить штрафы за тонировку автостекол

Депутаты Госдумы хотят отменить штрафы за тонировку автостекол

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР вышли с инициативой отменить штрафы для автомобилистов за слишком сильную тонировку стекол. Они объясняют свою инициативу тем, что применение затемняющей пленки может сделать автомобиль более безопасным экономичным. По словам парламентариев, летом тонировка позволяет меньше использовать 
24 июня 2019, 03:22
В Самаре могут ввести штраф за неоплату парковки

В Самаре могут ввести штраф за неоплату парковки

Самарская губернская дума готовится к принятию закона о введении штрафов в размере полутора тысяч рублей для автомобилистов, которые не оплатили стоянку на платных парковках. Областной бюджет от этого сможет получать от 50 до 100 миллионов рублей в год. Но сначала 
17 июня 2019, 08:24
Что, опять: с парковки «Гудка» снова свалилась машина

Что, опять: с парковки «Гудка» снова свалилась машина

В ночь с 12 на 13 июня на территории ТРК «Гудок» произошел инцидент. Со второго этажа паркинга упал легковой автомобиль. По последним данным, пострадавших в результате происшествия нет. Водитель в момент аварии был пьян. ГУ МВД России по Самарской области 
13 июня 2019, 06:55
В Шанхае построят водородную «мегазаправку»

В Шанхае построят водородную «мегазаправку»

В Шанхае собираются построить «мегастанцию» для заправки автомобилей водородом. На обслуживание одной машины будет уходить всего три минуты. Таким образом, через станцию будут проходить тысячи клиентов. Соответствующие планы озвучили власти китайского мегаполиса.

Водород является побочным продуктом целого ряда фабрик, 
6 июня 2019, 12:45
В Тольятти еще на одной улице запретят стоянку машин

В Тольятти еще на одной улице запретят стоянку машин

С четверга, 27 июня, в Тольятти запретят стоянку автомобилей на еще одной улице. Речь идет об участке внутриквартального проезда 19 квартала вдоль Южного шоссе - на проезжей части со стороны жилого дома № 63 по Южному шоссе.

- Ограничение будет 
6 июня 2019, 09:24
Самарцам запретят парковаться на участке Ново-Садовой

Самарцам запретят парковаться на участке Ново-Садовой

С четверга, 20 июня, в столице 63-го региона введут постоянный запрет на парковку на улице Ново-Садовой. Речь идет об участке магистрали от улицы Осипенко в направлении Невской протяженностью 50 метров. Там будут установлены соответствующие дорожные знаки. Кроме того, автомобили нарушителей 
30 мая 2019, 03:01
В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим 
29 мая 2019, 05:22
Самарцам посоветовали пересесть на велосипеды

Самарцам посоветовали пересесть на велосипеды

Мэрия Самары призвала жителей города присоединиться ко Всероссийской акции "На работу на велосипеде". Она будет проходить в России 17 мая и 20 сентября. Цель квеста показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого 
16 мая 2019, 08:23
Александр Андриянов снова возглавил самарский департамент экономразвития

Александр Андриянов снова возглавил самарский департамент экономразвития

Новые кадровые перестановки в мэрии Самары: исполняющим обязанности руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли назначен Александр Андриянов. Соответствующие данные появились на сайте городской администрации. Ранее он уже руководил этим же ведомством с приставкой «и.о.», но в в конце марта 
16 мая 2019, 11:51
В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега

В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега

Кровли домов в Самаре, которые пострадали после обильных снегопадов, обещают восстановить в течение месяца. Такие сроки были озвучены на совещании в мэрии под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Напомним, что этой зимой из-за несвоевременной расчистки крыш от снега в областной 
11 марта 2019, 07:57
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