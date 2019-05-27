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В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе
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27 мая 2019, 11:45
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В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными
Стали известны подробности аварии с тремя пострадавшими в Самарской области. Напомним, поздно вечером в субботу, 25 мая, в Алексеевском районе, предположительно, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Шофер и …
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27 мая 2019, 11:23
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Экстремальный интим: сельчанка из Самарской области вызвала «скорую» после секса
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27 мая 2019, 10:16
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Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером
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27 мая 2019, 09:52
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В Самарской области посчитают мусор
В Самарской области посчитают, сколько жители губернии выбрасывают мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Торги на выполнение научно-исследовательских работ для определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов в регионе объявил «Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области». Исполнителю планируется …
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13 мая 2019, 06:53
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В Самаре предложили брать за вывоз мусора по 80 рублей с человека
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25 апреля 2019, 10:56
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Следователи разберутся, кто виноват в создании огромной свалки в Рождествено
В Самарской области началась доследственная проверка информации о том, что на территории национального парка «Самарская Лука» складируется мусор, который не вывозится уже несколько лет. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Самарской области, в обстоятельствах разберутся специалисты из Новокуйбышевска.
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17 апреля 2019, 01:46
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Самарские парки защитят от клещей
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16 апреля 2019, 12:42
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Мусорный «наброс»
Самарский единый регоператор по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» опроверг появившуюся сегодня в СМИ информацию о возможной остановке работы. Утром 15 апреля «Ведомости» сообщили, что в нескольких регионах страны мусорные операторы могут приостановить деятельность из-за неплатежей. Издание при этом ссылалось на …
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15 апреля 2019, 08:51
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В блогах: Самарские хрюши...
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12 апреля 2019, 05:40
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Самарцам запретили купаться в гигантской луже на улице Победы
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9 апреля 2019, 05:11
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Страсти по мусору. Смогут ли договориться участники рынка обращения с твердыми коммунальными отходами?
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3 апреля 2019, 07:49
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Где выгуливать собак и вешать рекламу: в Самаре разработали новые правила благоустройства
Во вторник, 2 апреля, на 59-м заседании городской Думы обсуждался вопрос о проведении публичных слушаний по поводу новых правил благоустройства, которые были разработаны для областной столицы. Проект базового документа составил департамент городского хозяйства и экологии вместе с районными администрациями. Правила …
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3 апреля 2019, 10:07
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«Ступать страшно»: самарцы просят разобраться с проблемой «минирования» парков
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29 марта 2019, 12:02
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В Самаре хотят отремонтировать парк Молодежный
В Самаре собираются отремонтировать парк Молодежный, расположенный в границах улиц Ставропольской, Ново-Вокзальной и Воронежской. Ремонтные работы запланированы на 2019-2020 годы, сообщили в муниципальном предприятии «Парки Самары». Что именно хотят изменить в зоне отдыха, пока в компании не уточняют. По всей …
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5 февраля 2019, 08:27
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В Тольятти нашли парк Черного властелина
Один из парков Тольятти приобрел странное название. Правда, только на Google-картах. Жители Автограда заметили в родном городе Центральный парк Черного властелина — известного мема, популярного героя Рунета. Обычно он предстает перед публикой в образе крепкого афроамериканца в черной кожаной кепке …
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4 февраля 2019, 09:00
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