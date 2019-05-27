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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе

В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе

В  столице 63-го региона ведется проверка ДТП с участием автомобиля одного из местных таксопарков. Рано утром, в  05:30 в субботу, 25 мая, 36-летний водитель иномарки «Рено» с логотипом службы такси ехал по Красноглинскому шоссе со стороны улицы Зеленой. Он направлялся 
27 мая 2019, 11:45
В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

Стали известны подробности аварии с тремя пострадавшими в Самарской области. Напомним, поздно вечером в субботу, 25 мая, в Алексеевском районе, предположительно, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Шофер и 
27 мая 2019, 11:23
Экстремальный интим: сельчанка из Самарской области вызвала «скорую» после секса

Экстремальный интим: сельчанка из Самарской области вызвала «скорую» после секса

Жительница поселка под Сызранью вызвала медиков после интима со своим приятелем. Врачи отмечают — в их практике еще не было случая, чтобы пациенты просили сделать прививку от туберкулеза. Обычно вакцинируют новорожденных еще в роддоме, затем — детей в 13 лет, 
27 мая 2019, 10:16
Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером

Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером

Сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства ЧП, которое случилось в минувшие входные в нашем регионе.  В субботу, 25 мая, в  21:21 кабину пассажирского самолета Boing 738 М рейса 331 «Сочи - Самара»  авиакомпании «Победа» осветили зеленым лазером. В этот момент 
27 мая 2019, 09:52
В Самарской области посчитают мусор

В Самарской области посчитают мусор

В Самарской области посчитают, сколько жители губернии выбрасывают мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Торги на выполнение научно-исследовательских работ для определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов в регионе объявил «Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области». Исполнителю планируется 
13 мая 2019, 06:53
В Самаре предложили брать за вывоз мусора по 80 рублей с человека

В Самаре предложили брать за вывоз мусора по 80 рублей с человека

В Самарской области снова обсуждается пересмотр тарифов за вывоз мусора. Представители Общественной палаты города Самары предлагают начислять плату, исходя не из количества квадратных метров жилья, а с человека. А до утверждения нормативов можно брать по 80 рублей с человека за 
25 апреля 2019, 10:56
Следователи разберутся, кто виноват в создании огромной свалки в Рождествено

Следователи разберутся, кто виноват в создании огромной свалки в Рождествено

В Самарской области началась доследственная проверка информации о том, что на территории национального парка «Самарская Лука» складируется мусор, который не вывозится уже несколько лет. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Самарской области, в обстоятельствах разберутся специалисты из Новокуйбышевска. 
17 апреля 2019, 01:46
Самарские парки защитят от клещей

Самарские парки защитят от клещей

В самарских городских парках проведут противоклещевую обработку территорий. При подходящей погоде это сделают в период с 22 апреля по 5 мая, информирует муниципальное предприятие "Парки Самары". После осадков в течение трех дней акарицидная дезинсекция невозможна, отмечают в компании. По данным 

16 апреля 2019, 12:42
Мусорный «наброс»

Мусорный «наброс»

Самарский единый регоператор по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» опроверг появившуюся сегодня в СМИ информацию о возможной остановке работы. Утром 15 апреля «Ведомости» сообщили, что в нескольких регионах страны мусорные операторы могут приостановить деятельность из-за неплатежей. Издание при этом ссылалось на 
15 апреля 2019, 08:51
В блогах: Самарские хрюши...

В блогах: Самарские хрюши...

Блогер Дмитрий Павлов жалуется на самарских "хрюшек". Тех самых, которые свинячат во дворах. "Сейчас многие активные жители города в своё свободное время выходят убирать после зимы листву и мусор, проводят субботники вокруг домов, в городских парках и скверах, некоторые даже 
12 апреля 2019, 05:40
Самарцам запретили купаться в гигантской луже на улице Победы

Самарцам запретили купаться в гигантской луже на улице Победы

В Самаре на улице Победы появился новый знак «купание запрещено». Инициативные жители поставили его аккурат на середине огромной лужи между сквером Калинина и улицей Ново-Вокзальной. Так они пытаются обратить внимание властей на отсутствие или засор ливневок, постоянное возникновение «водоемов» и 
9 апреля 2019, 05:11
Страсти по мусору. Смогут ли договориться участники рынка обращения с твердыми коммунальными отходами?

Страсти по мусору. Смогут ли договориться участники рынка обращения с твердыми коммунальными отходами?

9800 рейсов в месяц - именно столько раз машины регионального оператора вывозят на полигоны твердые коммунальные отходы, собранные с жителей и предприятий региона. Еще в конце прошлого года это число было в три раза меньше. По многим полигонам - увеличение 
3 апреля 2019, 07:49
Где выгуливать собак и вешать рекламу: в Самаре разработали новые правила благоустройства

Где выгуливать собак и вешать рекламу: в Самаре разработали новые правила благоустройства

Во вторник, 2 апреля, на 59-м заседании городской Думы обсуждался вопрос о проведении публичных слушаний по поводу новых правил благоустройства, которые были разработаны для областной столицы. Проект базового документа составил департамент городского хозяйства и экологии вместе с районными администрациями. Правила 
3 апреля 2019, 10:07
«Ступать страшно»: самарцы просят разобраться с проблемой «минирования» парков

«Ступать страшно»: самарцы просят разобраться с проблемой «минирования» парков

Жители областной столицы жалуются в соцсетях на собачников, питомцы которых оставляют на улицах и в городских парках экскременты. В частности, такая ситуация сложилась на Воронежских озерах. 
 
- Идёт активный выгул собак, которые всё загадили! А на озёрах ещё и дети гуляют, 
29 марта 2019, 12:02
В Самаре хотят отремонтировать парк Молодежный

В Самаре хотят отремонтировать парк Молодежный

В Самаре собираются отремонтировать парк Молодежный, расположенный в границах улиц Ставропольской, Ново-Вокзальной и Воронежской. Ремонтные работы запланированы на 2019-2020 годы, сообщили в муниципальном предприятии «Парки Самары». Что именно хотят изменить в зоне отдыха, пока в компании не уточняют. По всей 
5 февраля 2019, 08:27
В Тольятти нашли парк Черного властелина

В Тольятти нашли парк Черного властелина

Один из парков Тольятти приобрел странное название. Правда, только на Google-картах. Жители Автограда заметили в родном городе Центральный парк Черного властелина — известного мема, популярного героя Рунета. Обычно он предстает перед публикой в образе крепкого афроамериканца в черной кожаной кепке 

4 февраля 2019, 09:00
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