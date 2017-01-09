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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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В Тольятти три пацана напали на «скорую» и отобрали у врачей кардиограф

В Тольятти три пацана напали на «скорую» и отобрали у врачей кардиограф

31 декабря в одном из дворов по улице Туполева в Тольятти машину «скорой» остановили молоды люди и сообщили, что их другу нужна срочная помощь.

Бригада возвращалась с вызова. Когда машина остановилась, пацаны принялись хватать приборы и медикаменты, забрали даже прибор для 

4 января 2017, 03:28
В Тольятти 16-летнего подростка ранили ножом

В Тольятти 16-летнего подростка ранили ножом

Вчера, 1 января, около 11 часов утра около одного из домов по бульвару Гая Автозаводского района потребовалась медицинская помощь 16-летнему подростку, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда. По предварительным данным, мальчик получил ножевое ранение.
 
При каких 

2 января 2017, 05:38
В Самаре в новогоднюю ночь будет тепло

В Самаре в новогоднюю ночь будет тепло

На грани оттепели. Самарцы встретят новый год при температуре, близкой к нулю. Возможен небольшой снег. Об этом телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказали специалисты Гидрометцентра. Синоптики составили прогноз непосредственно на 31 декабря и первый день наступающего года.

Надежда Пестрикова, синоптик 1 категории отдела метеопрогнозов 

30 декабря 2016, 01:05
В блогах: когда в Самаре начнут убирать снег?

В блогах: когда в Самаре начнут убирать снег?

"Когда в Самаре начнут убирать снег на дорогах? - спрашивает блогер Татьяна Ан. - Почему-то именно в этом году с его уборкой в городе стало намного хуже! Раньше по ночам чистили и вывозили снег из любого района. В этом 
30 декабря 2016, 09:44
В блогах: «Они совсем обнаглели!»

В блогах: «Они совсем обнаглели!»

Оксана Проничева пожаловалась в "Фейсбуке" на управляющую компанию ЖЭУ №4 Железнодорожного района Самары. Автор негодует: "Снег с крыш не чистят, а если чистят, то сбрасывают на козырьки балконов. Сейчас началась оттепель и сотрудники УК вместо того, чтобы почистить крыши, 
30 декабря 2016, 09:39
В Самаре на Шверника пенсионерка выпала с 10-го этажа

В Самаре на Шверника пенсионерка выпала с 10-го этажа

В субботу, 24 декабря, утром в Самаре на улице Шверника выпала женщина из квартиры, предположительно, с 10-го этажа, передает «Волга Ньюс».
 
Скорая помощь прибыла через 7 минут. Медики пытались спасти женщине жизнь. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Пострадавшая 

26 декабря 2016, 11:40
В Самаре парень умер от ножевого ранения, а его брат выпал с 9-го этажа

В Самаре парень умер от ножевого ранения, а его брат выпал с 9-го этажа

Кровавая драма случилась в Самаре в одном из домов на проспекте Кирова. Врачам позвонил 32-летний мужчина и сообщил, что его 26-летний родственник получил ножевые ранения. Медики прибыли на место оперативно, однако им оставалось лишь констатировать смерть молодого человека.
Тем временем, 

19 декабря 2016, 04:09
В Сызрани «Киа» протаранила «скорую», которая везла тяжелобольную пациентку (есть видео)

В Сызрани «Киа» протаранила «скорую», которая везла тяжелобольную пациентку (есть видео)

Вчера, 9 декабря в Сызрани случилась авария. Как пишет «Маленькая Сызрань», на перекрестке улиц Урицкого и Фрунзе «Киа Рио» протаранила машину «скорой помощи», которая везла женщину в кардиологию городской больницы.
 
Как видно из записи видеорегистратора, «скорая» с проблесковыми маячками 
10 декабря 2016, 04:32
С начала года в Самарской области

С начала года в Самарской области "неотложка" выезжала на вызовы пациентов более 430 тысяч раз

В поликлинике №14 в среднем каждый день доктора "неотложки"  выезжают по 20-ти адресам. Рабочий день - с 8 утра до восьми вечера. Посменно работают три бригады - 1 врач и 7 фельдшеров. В отличие от "скорой" они помогают при обострении 

7 декабря 2016, 07:05
Из-за плохой погоды сегодня отменены несколько авиарейсов в Самару

Из-за плохой погоды сегодня отменены несколько авиарейсов в Самару

В частности, из Москвы должно было прилететь три самолета, а прибыл только один. Опоздали лайнеры из Екатеринбурга и Уфы. Отменен рейс авиакомпании Оренбуржье в Нижнекамск, намеченный на 16:45. Не исключено, что подобные проблемы будут возникать в течение всего дня. Сейчас 

6 декабря 2016, 11:31
Пьяный самарец свалился вниз с лестницы третьего этажа

Пьяный самарец свалился вниз с лестницы третьего этажа

2 декабря «скорая» выезжала на вызов к одному из домов в Сиреневом переулке. Здесь помощь медиков потребовалась 48-летнему мужчине. По предварительной информации, самарец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, свалился вниз с лестницы 3 этажа в подъезде.
Медики диагностировали у 48-летнего 

4 декабря 2016, 03:58
В полиции Сызрани задержанный с наркотиками украинец выпрыгнул из окна и сломал ноги

В полиции Сызрани задержанный с наркотиками украинец выпрыгнул из окна и сломал ноги

32-летний гражданин Украины, задержанный в Сызрани за хранение наркотиков, получил травму в отделе полиции. Выяснением обстоятельств происшествия занимаются сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 23 октября. По предварительным данным, задержанный, пытаясь скрыться от полицейских, 

25 октября 2016, 10:33
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