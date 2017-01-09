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В Тольятти три пацана напали на «скорую» и отобрали у врачей кардиограф
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4 января 2017, 03:28
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В Тольятти 16-летнего подростка ранили ножом
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2 января 2017, 05:38
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В Самаре в новогоднюю ночь будет тепло
На грани оттепели. Самарцы встретят новый год при температуре, близкой к нулю. Возможен небольшой снег. Об этом телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказали специалисты Гидрометцентра. Синоптики составили прогноз непосредственно на 31 декабря и первый день наступающего года.
Надежда Пестрикова, синоптик 1 категории отдела метеопрогнозов …
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30 декабря 2016, 01:05
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В блогах: когда в Самаре начнут убирать снег?
"Когда в Самаре начнут убирать снег на дорогах? - спрашивает блогер Татьяна Ан. - Почему-то именно в этом году с его уборкой в городе стало намного хуже! Раньше по ночам чистили и вывозили снег из любого района. В этом …
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30 декабря 2016, 09:44
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В блогах: «Они совсем обнаглели!»
Оксана Проничева пожаловалась в "Фейсбуке" на управляющую компанию ЖЭУ №4 Железнодорожного района Самары. Автор негодует: "Снег с крыш не чистят, а если чистят, то сбрасывают на козырьки балконов. Сейчас началась оттепель и сотрудники УК вместо того, чтобы почистить крыши, …
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30 декабря 2016, 09:39
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В Самаре на Шверника пенсионерка выпала с 10-го этажа
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26 декабря 2016, 11:40
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В Самаре парень умер от ножевого ранения, а его брат выпал с 9-го этажа
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19 декабря 2016, 04:09
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В Сызрани «Киа» протаранила «скорую», которая везла тяжелобольную пациентку (есть видео)
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10 декабря 2016, 04:32
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С начала года в Самарской области "неотложка" выезжала на вызовы пациентов более 430 тысяч раз
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7 декабря 2016, 07:05
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Из-за плохой погоды сегодня отменены несколько авиарейсов в Самару
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6 декабря 2016, 11:31
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Пьяный самарец свалился вниз с лестницы третьего этажа
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4 декабря 2016, 03:58
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В полиции Сызрани задержанный с наркотиками украинец выпрыгнул из окна и сломал ноги
32-летний гражданин Украины, задержанный в Сызрани за хранение наркотиков, получил травму в отделе полиции. Выяснением обстоятельств происшествия занимаются сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России.
Инцидент произошел утром в воскресенье, 23 октября. По предварительным данным, задержанный, пытаясь скрыться от полицейских, …
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25 октября 2016, 10:33