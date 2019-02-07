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Материалы по теме:

Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело 
7 февраля 2019, 12:34
В Самарской области не достроены 38 домов обманутых дольщиков

В Самарской области не достроены 38 домов обманутых дольщиков

В Самарской области, по официальным данным, почти 3 тысячи обманутых дольщиков. Это те, кому посчастливилось попасть в реестр регионального минстроя и теперь они могут рассчитывать на какую-то помощь от государства. Неофициально же тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, больше 
7 февраля 2019, 11:59
В Самаре мошенники выманили у страховщиков 4 млн рублей за несуществующие ДТП

В Самаре мошенники выманили у страховщиков 4 млн рублей за несуществующие ДТП

В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении преступной группы. По версии следствия, 41 летний житель губернской столицы «сколотил» банду единомышленников, которых снабжал поддельными справками о ДТП. На основании этих документов подозреваемые получали в страховых компаниях деньги за 
7 февраля 2019, 11:30
Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина

Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина

В четверг рано утром, 7 февраля, в Самаре произошла крупная авария. На пересечении улиц Авроры и Гагарина столкнулись два автомобиля, после этого одна из машин загорелась. Как рассказали очевидцы событий в соцсетях, не смогли разъехаться иномарка и такси. Оба автомобиля 
7 февраля 2019, 10:35
В Самарской области должник вернул 600 тысяч, когда его имущество едва не арестовали

В Самарской области должник вернул 600 тысяч, когда его имущество едва не арестовали

Судебные приставы помогли вернуть жительнице Самарской области огромный долг. Исполнительное производство возбудили в Кинель-Черкасском районе. По материалам дела, некий мужчина должен был отдать даме долг - 580 тысяч рублей. Судебные приставы много раз приходили к нему домой, чтобы пообщаться, но 
6 февраля 2019, 10:41
32 автопроизводителя подняли цены

32 автопроизводителя подняли цены

Специалисты сайта «Цена Авто» провели мониторинг цен на новые легковые автомобили, который охватывал всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Как отмечают эксперты, во второй половине января 32 компании обновили цены на свои модели. Наименьшее повышение цены отмечалось у кроссовера 
6 февраля 2019, 09:01
Самарцам объяснили, как правильно оплачивать проезд в транспорте банковскими картами

Самарцам объяснили, как правильно оплачивать проезд в транспорте банковскими картами

С 1 января в общественном транспорте Самары заработала система оплаты проезда с помощью банковских карт. Запуск не обошелся без накладок. Многие пассажиры начали жаловаться в соцсетях на то, что терминалы при попытке воспользоваться «пластиком» срабатывают не всегда. В организации-операторе «Транспортная 

9 января 2019, 03:24

"30 рубликов к оплате!": В Самаре выросла стоимость проезда в маршрутках

Сегодня, 1 января, в областном центре вступили в силу новые тарифы на проезд в коммерческом транспорте. Однако не все горожане оказались к этому готовы.
 
«С добрым утром! Сел в маршрутку, а водитель говорит, что билеты подорожали. Вместо 25 рублей 

1 января 2019, 04:01
В Самаре подписали постановление о повышении цен на проезд с января

В Самаре подписали постановление о повышении цен на проезд с января

В Самаре утвердили новые цены на проезд в муниципальном общественном транспорте, постановление было подписано сегодня в городской администрации. Тарифы изменятся с 1 января следующего года. Билет в метро, автобусе, троллейбусе или трамвае обойдется теперь в 28 рублей. Стоимость безлимитной единой 

18 декабря 2018, 03:16
В общественном транспорте Самары хотят отказаться от приема наличных денег

В общественном транспорте Самары хотят отказаться от приема наличных денег

В Самарском общественном транспорте могут полностью отказаться от использования наличных денег при оплате проезда. Об этом в своем Твиттере написал первый вице-мэр города Александр Карпушкин.

«В 2019 году - любая банковская карта, как альтернатива транспортной карты. В дальнейшем от наличного расчета 

3 декабря 2018, 01:20
В Самаре появится новая троллейбусная сеть около Хлебной площади

В Самаре появится новая троллейбусная сеть около Хлебной площади

В центре областной столицы может появиться новая троллейбусная сеть. Сейчас Трамвайно-троллейбусное управление ищет подрядчика, который сможет разработать проект. Ему планируют заплатить 3,2 млн рублей. Победитель аукциона определится 10 декабря, а выполнить работы ему нужно до августа 2019 года. Как сообщается 
16 ноября 2018, 03:00
В Самаре встали троллейбусы на Стара-Загоре

В Самаре встали троллейбусы на Стара-Загоре

В пятницу, 21 сентября, в областной столице остановилось движение троллейбусов на отрезке улицы Стара-Загора от Воронежской до проспекта Кирова. Оказалось, что грузовик оборвал электрический провод на этом участке и произошло короткое замыкание. Троллейбусы перестали перевозить пассажиров, движение остановилось. По информации 
21 сентября 2018, 02:43
В Самаре изменится схема движения троллейбуса №7

В Самаре изменится схема движения троллейбуса №7

В Самаре на два дня изменится схема движения троллейбусов №7. Это связано с ремонтными работами, которые будут проводить на улице Победы в областном центре сотрудники  «Т Плюс». Движение электрического общественного транспорта будет невозможно по нечетной стороне Победы от дома №79 

14 сентября 2018, 04:23
Людей эвакуировали из троллейбуса на улице Авроры в Самаре

Людей эвакуировали из троллейбуса на улице Авроры в Самаре

В Самаре в понедельник, 23 апреля, была проведена эвакуация людей из троллейбуса №15. Инцидент произошел утром в районе центрального автовозала, сообщает со ссылкой на очевидцев 63.ru. Опубликовано фото с места происшествия. По данным издания, кондуктор обнаружил в салоне подозрительный 
23 апреля 2018, 09:32
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